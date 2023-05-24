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Белгородский рейд по прогнившей путинской России

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
44 мин. назад

Белгород подтвердил очевидное: защита граждан не относится к приоритетам властей РФ, а силы быстрого реагирования есть только для охраны самой власти и подавления инакомыслящих, констатирует Иван Преображенский.

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Распространенное российскими СМИ фото после боестолкновений в Белгородской области, 23 мая 2023 года
Распространенное российскими СМИ фото после боестолкновений в Белгородской области, 23 мая 2023 годаФото: Russian Defence Ministry/TASS/picture alliance

В течение двух дней на территории Белгородской области шли бои. Утверждается, что с обеих сторон в них участвовали граждане России. С одной стороны - путинские силовики, с другой члены "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" (что достоверно проверить не представляется возможным). Под угрозой оказались якобы даже военные части, где хранятся компоненты ядерного оружия.

Что это было и какие у этого рейда могут быть последствия?

Белгородский кейс как символ бессилия силовиков

Российские власти и силовики показали неготовность воевать на собственной территории. Все рассказы о создании зоны препятствий стоимостью якобы около 10 млрд рублей оказались враньем или блефом. Бойцы на бронемашинах легко захватили погранзаставу ФСБ и прошли вглубь российской территории. Объявленная властями срочная эвакуация населения не сработала, писали испуганные граждане в местных чатах, а также и губернатору Вячеславу Гладкову в его соцсетях. При этом обстрелы с российской стороны в ходе боев явно пришлись и по своим же населенным пунктам. И в этом нет ничего удивительно. С чего бы люди, которые тысячами гнали россиян на верную смерть на фронте, берегли бы их жизни в тылу.

Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Отдельный комментарий можно было бы целиком посвятить непрофессионализму местной полиции и ФСБ. Они самостоятельно не смогли оказать сопротивления, возможно, потому что развращены коррупционной рентой, сбор которой уже много лет является для большинства "правоохранителей" главным реальным доходом. Их  антитеррористические подразделения потеряли боевые навыки, ведь много лет их главная работа - борьба с инакомыслием. "Винтить" студента или пенсионерку, фальсифицировать экстремизм среди несовершеннолетних в соцсетях, выдумывать "изменников родины" куда проще, чем с полными от страха штанами ползать в траве, отстреливаясь от реальных диверсантов.

Неудивительно, что противник, кем бы он ни был, легко нанес удары по областным управлениям ФСБ и полиции в Белгороде. Как утверждается - в момент, когда там собралось все руководство и обсуждало проведение контртеррористической операции, стянув для охраны себя любимых значительную - если не большую часть - боеспособной техники.

Гражданам России придется защищать себя самим

Необходимость реальной самообороны - первое, что осознали жители Белгородской, а возможно и других приграничных российских областей. Нахождение в населенном пункте отдела полиции, военной части или базы других российских силовиков превращает любое село в цель для диверсантов - и только. В случае опасности силовики будут спасать сами себя. Условный генерал Лапин приедет защищать мирных граждан только тогда, когда противник уйдет сам. А жителям необходимо быть готовым к самоэвакуации. Или иметь запасы питания в подвале и оружие, хотя бы охотничье.

После отмены режима контртеррористической операции, в первую очередь, о своих претензиях к российским военным заговорил даже губернатор Гладков. И теперь российские власти в реальности не ищут способа не допустить повторения диверсии, они ищут, кого сделать "стрелочником", переваливая вину друг на друга.

Все это результат того, что с одной стороны в этом конфликте участвует госаппарат, который, если можно верить тому же Пригожину, категорически отказывается от любой помощи в обеспечении безопасности и больше врагов боится инициативы от собственных граждан, а с другой стороны собственно граждане: самостоятельные, активные, украинские, российские, а главное - свободные. В этой схеме российские мирные жители оказываются фактически "в одном окопе" с диверсантами, а не с собственной властью, если вдруг захотят защищать свое имущество и жизни.

Бои под Белгородом - а что дальше?

Что касается долгосрочных последствий рейда в Белгородскую область, тут все очень неоднозначно. С одной стороны, бойцы, пришедшие из Украины, показали, насколько прогнил российский госаппарат. Отчетливо видно, что если бы на территорию "коренной" России зашла полноценная военная группировка ВСУ, она бы на второй день окапывалась уже в одном или нескольких областных центрах.

Но украинские военные скованы гарантиями, которые давали своим западным партнерам. Американцы уже заявляют, что выясняют, использовалось ли в ходе рейда переданное ими оружие, разрешение на применение которого на российской территории они не давали. И с этой точки зрения такая атака может сыграть на руку тем, кто выступает за уменьшение или прекращение военной помощи Украине со стороны стран-членов НАТО.

Что касается россиян, то правду об этой атаке они узнают нескоро. Не поднимутся они патриотической волной. Правдивой информации о боях под Белгородом в центральных медиа не было. Зато есть и будут слухи. Но у них есть одна особенность - они всегда становятся преувеличенными. И, возможно, на Дальнем Востоке люди через неделю будут считать, что целая украинская армия шла на Москву и с трудом была остановлена под Белгородом. Но и это вряд ли поднимет боевой дух россиян.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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