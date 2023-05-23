Что означает партизанская вылазка под Белгородом

"Привет из Бахмута". Надпись краской на стене полуразрушенной заставы российских пограничников в Грайворонском районе Белгородской области на границе c украинской Харьковщиной - похоже, главный месседж бойцов, которые 22 мая пересекли границу с оружием и бронетехникой. В результате операции, совершенной - по их собственным словам - бойцами подразделений "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющих на стороне Украины, пограничный пункт пропуска был временно захвачен и разгромлен.

Сколько именно человек зашли с украинской стороны на территорию России, неизвестно. Тем не менее эта, вероятно, малочисленная группа, имея на вооружении несколько единиц бронетехники, в течение двух дней держала в напряжении чиновников в Москве и руководство Белгородской области, где был объявлен режим контртеррористический операции. Российское министерство обороны 23 мая заявило, что было "ликвидировано" несколько десятков "украинских диверсантов". Однако никаких подтверждений такой информации из независимых источников нет.

Паника как цель партизанской вылазки?

По итогам двух дней боевых столкновений на территории России есть только информация о том, что обе стороны захватили по одной единице бронетехники. Такие данные, проанализировав фото из открытых источников, привели независимые военные аналитики на портале Oryx. На этом ресурсе ведется учет потерь в технике обеих сторон на основании доступных в соцсетях фото- и видеоматериалов. Масштабы операции, а также ее конкретные цели остаются загадкой. Бойцы российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, в течение двух дней, судя по имеющейся информации, передвигались между несколькими селами Грайворонского района Белгородской области.

Информация об атаках на военные объекты не поступала. Это породило в соцсетях спекуляции по поводу того, что целью операции мог быть прорыв к базе хранения ядерных боеголовок вблизи села Антоновка Грайворонского района ("Объект 1150" или "Белгород 22"). Эту версию подогрело заявление представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире украинских телеканалов о том, что Россия "срочно эвакуировала с этой базы тактические ядерные боеголовки". Украинские СМИ растиражировали это заявление с заголовками "В России паника".

Представители подразделений "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", комментируя прорыв на территорию РФ, заявили о необходимости создания "демилитаризованной зоны" в приграничных районах, чтобы оградить украинцев от нападений с российской стороны границы. Денис Соколов из "Общественного совета" российских политэмигрантов в Варшаве, который активно агитирует оппозиционно настроенных россиян присоединяться к вооруженному сопротивлению режиму Владимира Путина, так прокомментировал цель операции: "Цель достаточно прозрачна. Мы видим панику российской армии, мы видим панику российских военных. Видим их неготовность защищать свои границы, своих людей", - отметил Соколов в беседе с DW. Он отказался отвечать на вопрос, участвовала ли в подготовке операции украинская разведка.

"Дырявая" российская граница

"Учитывая события в Белгородской области, возникает вопрос: насколько прочна российская оборона", - отметил в интервью DW военный эксперт, отставной британский разведчик Фрэнк Ледвидж. Для него едва ли не главным откровением произошедшего стало именно то, насколько плохо защищена граница со стороны России, в то время как Москва бросает все ресурсы на войну в Украине и на подготовку к украинскому контрнаступлению на оккупированные в прошлом году украинские территории.

Атака на Белгородскую область, похоже, стала неприятным сюрпризом для россиян. Неспособность сдержать прорывы "диверсионных групп" критикуют в своих сообщениях, в том числе, некоторые популярные в России "военкоры" и блогеры. Между тем в Сети распространяется видео, на котором жители одного из приграничных российских населенных пунктов нецензурно высказываются в адрес местных властей, тщетно пытаясь попасть в закрытое на замок бомбоубежище.

Белгород и украинское контрнаступление

Фрэнк Ледвидж не исключает, что операция в Белгородской области в более широком контексте может быть частью подготовки к украинскому контрнаступлению. "Я предполагаю, что мы увидим еще целый ряд операций с целью разбалансирования российских сил", - отмечает британский эксперт. Ледвидж прогнозирует, что даже действия на территории России не будут иметь для Украины нежелательных последствий, поскольку Москва уже исчерпала потенциал для эскалации. Поводом для такой эскалации со стороны Кремля мог бы стать тот факт, что на вооружении "антипутинских" подразделений, состоящих из россиян, находится тяжелое вооружение американского производства. В частности, на одном из видео, распространенных в соцсетях, "диверсанты" едут, сидя на американской бронемашине пехоты M1224 MaxxPro. Еще одну машину такой же модели зафиксировали в своем отчете аналитики сайта Oryx как захваченную в Белгородской области российскими военными, воюющими на стороне Москвы.

Однако советник президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что действия в Белгородской области, как он выразился, "партизан" координируются с командованием Вооруженных сил Украины. "Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал Подоляк в своем блоге в Twitter. Таким образом он, очевидно, иронизировал, перефразируя российского президента Владимира Путина. В 2014 году хозяин Кремля, комментируя аннексию Крыма, заявил, что "зеленые человечки" не являются российскими военными, а военную форму якобы "можно купить в любом военторге".

Смотрите также: