Боестолкновения в Белгородской области: что известно

Россия говорит о диверсии украинцев в Белгородской области. Российские добровольцы в ВСУ - о выполнении боевых задач.

Белгородская область утром в понедельник, 22 мая, подверглась массированному обстрелу. Telegram-каналы сообщают о боестолкновениях и заходе украинских танков на территорию КПП "Грайворон". Ситуацию прокомментировали власти в Белгороде, Москве и Киеве.

Губернатор Белгородской области сообщил о заходе украинской ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о "заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ" на территорию Грайворонского округа. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - написал Гладков в Telegram-канале в понедельник, 22 мая. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены два человека. "Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил об обстреле Грайворонского городского округа украинскими войсками. "Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - написал он в Telegram. Кроме того, по словам Гладкова, село Козинка попало под минометный обстрел, в результате попадания одного из снарядов в частный жилой дом произошел пожар. Губернатор также сообщил о разрушениях в других частных домовладениях, а также на складе сена.

Гладков также утверждает, что на его регион совершается "массированная информационная атака", чтобы вызвать панику среди населения "на фоне массированного обстрела Грайворонского городского округа". Он опроверг сообщения, что в Шебекинском районе готовится эвакуация населения.

ГУР Украины заявило о создании "полосы безопасности"

В Киеве прокомментировали события в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил об оттеснении противника с целью создания "полосы безопасности" для защиты украинцев. "Сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", которые состоят из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина", - указал он в интервью телеканалу "Суспiльне".

Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к событиям в Белгородской области. "Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал он в Twitter.

В Кремле сообщили о "выдавливании и уничтожении" украинской группы

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о "работе по выдавливанию с российской территории и уничтожению" проникшей в Белгородскую область группы. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации, при этом "сил и средств на месте достаточно". Кроме того, Песков заявил о диверсии и подчеркнул, что ее целью является "отвлечение внимания от бахмутского направления".

Telegram-каналы пишут о массированном обстреле Грайворонского района

Ранее российские Telegram-каналы сообщили о массированном обстреле Грайворонского района Белгородской области. "По нашим данным, уже больше часа ВСУ накрывают села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно, погиб один человек", - написал утром 22 мая Mash . Кроме того, сообщается о сбросе взрывчатки на жилой дом в селе Новая Таволжанка. "По нашей информации, пострадавших нет. Сам БПЛА рухнул в ста метрах от зданий. На месте работают оперативные службы и взрывотехники", - передает Mash. В свою очередь Shot пишет об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревне Дроновка". "С обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечено несколько дронов", - указывается далее.

В МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс", сообщает Baza. По ее даннным, объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

РДК заявил о выполнении боевых задач в России

Между тем "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что его бойцы находятся на территории России и выполняют там боевые задачи. Активисты опубликовали несколько видео в Telegram на фоне дорожных знаков на въезде в села Брянской и Белгородской областях и указали, что продолжают борьбу.

В свою очередь легион "Свобода России" призвал жителей районов близ границы с Украиной оставаться дома и "не сопротивляться". Дальнейшую информацию пообещали предоставить позже.

Кроме того, легион заявил об освобождении населенного пункта Козинка. "Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше", - указывается в Telegram.

Видео о проезде украинских танков

В соцсетях размещен видеоролик о проезде танка с флагом Украины. Как утверждается в ролике, танк ВСУ заехал на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области со стороны Украины. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Видео первым опубликовал украинский паблик "Скринька-Пандори". Telegram-канал Moscow calling опубликовал несколько видео с предположительным заходом украинских танков на территорию КПП "Грайворон".

В Брянской области - минометный обстрел

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Хоромное Климовского района из минометов. "Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в Telegram .

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