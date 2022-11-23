В России резко выросло число преступлений с оружием

В приграничных регионах России с начала года в разы чаще стали совершать преступления с использованием оружия и взрывчатки.

Число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, в граничащих с Украиной регионах РФ за год выросло в разы. Самый большой рост зафиксирован в Курской и Белгородской областях - на 675 и 213 процентов соответственно, пишет РБК со ссылкой на статистику МВД в среду, 23 ноября.

Помимо приграничных регионов в два раза увеличилось количество таких преступлений в Москве и в полтора - в Псковской области. В целом по стране число преступлений с использованием оружия за десять месяцев текущего года выросло почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5 тысяч случаев.

Число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283), достигло максимума за последние шесть лет. Одновременно, пишет РБК, уменьшилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, - на 7,3 процента по сравнению с прошлым годом (19,2 тысячи случаев).

В РФ увеличилось число тяжких преступлений, совершенных ОПГ

В целом по стране по итогам 10 месяцев этого года было зарегистрировано на 1,7 процента меньше (1677,1 тысячи) преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации, снижение - в 56 регионах.

Заметно выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, - на 21,5 процента (23,5 тысячи). На 36 процентов выросло также число преступлений экстремистской направленности, достигшее 1247.

За десять месяцев зарегистрировали 440 преступлений, связанных с призывами к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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