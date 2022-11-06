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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (фото из архива)
Основатель ЧВК Вагнера Евгений ПригожинФото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO
КонфликтыРоссия

Пригожин намерен готовить ополченцев для войны с Украиной

Александра Иванова
11 мин. назад

Основатель ЧВК Вагнера подтвердил журналистам, что планирует открыть на свои деньги центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.

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ЧВК Вагнера намерена создать в Курской и Белгородской областях так называемые Центры подготовки и управления народным ополчением. Это следует из ответа на запрос агентства РИА "Накануне" пресс-службы компании "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина, который является также основателем ЧВК.

"Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области", - цитирует Пригожина пресс-служба. По мнению предпринимателя, которого многие считают приближенным президента РФ Владимира Путина, "обеспечить материальную составляющую ополчения" должны будут не госорганы, а региональный бизнес.

Пригожин о службе ополченцев на границе с Украиной

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу: одна неделя - в окопах, три - дома и на производстве", - продолжил Пригожин.

При этом он предложил в ответ на гражданскую позицию представителей регионального бизнеса "не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности".

Финансирование центров подготовки ополченцев предприниматель обещал обеспечить самостоятельно.

Комментируя вопрос о владении стрелковым оружием, Пригожин отметил, что оно должно выдаваться стоящим в окопах, "но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны".

Пригожин признал себя основателем ЧВК Вагнера

В конце сентября 2022 года Евгений Пригожин через пресс-службу компании "Конкорд" признал, что является основателем ЧВК Вагнера, которая участвовала в операциях в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. 

В ответе компании на запрос издания "Блокнот" Пригожин сообщил, в частности, что создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса. Тогда, отметил он, "родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер".

Ранее Евгений Пригожин многократно отрицал связи с ЧВК Вагнера и не раз судился с журналистами, называвшими его хозяином ЧВК. Официальная Москва также неизменно отрицала любые связи с частными военизированными группировками.

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