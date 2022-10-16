Бойня на белгородском полигоне: что известно

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство" (статья 105 УК РФ) в связи с гибелью более десяти человек на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом вечером в субботу, 15 октября, сообщило издание "Коммерсант" .

Издание указывает, что расследованием занимается военное следственное управление СКР и позднее может быть также возбуждено дело о теракте (статья 205 УК РФ). Сообщение о возбуждении уголовного дела было опубликовано и в официальном Telegram-канале СК РФ, но номер статьи в нем не указан.

При этом Минобороны РФ в своем описании происшествия на полигоне назвало его терактом, который якобы совершили граждане одной из стран СНГ (к ним относятся Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан). "15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - приводят российские СМИ официальное заявление ведомства. Российские власти в сентябре приняли закон об упрощении процедуры по получению гражданства для иностранцев, соглашающихся на службу по контракту в армии РФ, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии мобилизационного пункта прямо в миграционном центре "Сахарово", где содержится большое количество граждан СНГ.

В результате стрельбы на полигоне, согласно официальным данным, 11 человек погибли, и 15 пострадали. Минобороны утверждает, что это был личный состав подразделения, состоящего из "добровольцев". Стрелявшие "уничтожены ответным огнем", указывает ведомство.

Минобороны сообщило о стрельбе с большой задержкой

Различные российские СМИ сообщают данные о происшествии, которые расходятся с официальной версией Минобороны. К примеру, ведомство сообщило о "теракте" около 21.00 15 октября, в то время как источник издания SOTA , которого журналисты называют непосредственным свидетелем происшествия, сообщил, что стрельба произошла на занятиях около 10.00.

Источник SOTA, который, в отличие от Минобороны, указывает конкретное место происшествия - полигон Солоти в Белгородской области, - говорит о гораздо большем числе жертв, чем указано официально. По его утверждениям (издание отмечает, что он настаивает на них даже после официального сообщения Минобороны), речь идет о 22 погибших и 16 раненых. Кроме того, русскоязычные Telegram-каналы публикуют фотографии , сделанные, предположительно, на территории полигона в утренние часы, что совпадает с данными о времени происшествия. На фото можно насчитать не менее 13 лежащих на земле тел.

Согласно заявлению источника SOTA, стрельбу вели трое человек, а не двое, как указывает Минобороны, - "у двух из нападавших были автоматы, у одного - пулемет". Одному из стрелявших якобы удалось бежать. Очевидец также отмечает, что стрельбу вели, предположительно, военнослужащие, но не знает, что стало ее причиной. "Ненормальные своих же косили на стрельбище. И непонятно, у кого-то кукуха поехала или это диверсия какая-то. Просто три человека выходят и начинают (стрелять) по своим", - приводит SOTA его сообщения.

Издание отмечает, что на полигоне в Солоти находятся не только "добровольцы", но и мобилизованные согласно указу Владимира Путина граждане РФ. При этом, по данным SOTA, за неделю до происшествия у более ста мобилизованных из Брянской области, размещенных на полигоне, возник конфликт с военным руководством. Их убеждали подписать контракты о военной службе, чтобы отправить на оккупированные территории Украины, в том числе и Лиманское направление, где ведутся активные боевые действия.

В российских военных частях и центрах погибло уже более 30 мобилизованных

До сообщения о происшествии в Белгородской области было известно о том, что с начала мобилизации в РФ в военных частях и сборных пунктах погибло как минимум 19 мобилизованных, так и не попавших на фронт. Причинами смерти представители власти в разных случаях называли "остановку сердца", "передозировку наркотиков", а также "цирроз печени". 9 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в сборном пункте в Якутии мобилизованный разбился насмерть, "выпав со второго этажа из окна".

При этом в России, согласно открытым данным, за две недели с начала мобилизации в военные части прибыли более 200 тысяч человек - несмотря на обещание министра обороны РФ Сергея Шойгу мобилизовать лишь 300 тысяч граждан и делать это "постепенно". Сама мобилизация в разных регионах РФ проходит неравномерно, констатируют исследователи. Самый высокий показатель - в Красноярском крае, где на войну отправляют 28 тысяч человек, или почти 5,5 процента запасников региона. При этом Сергей Шойгу обещал, что мобилизация затронет "один процент или, может, чуть больше, 1,1 процента от мобилизационного ресурса".

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