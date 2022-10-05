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Мобилизация в СибириФото: Alexey Malgavko/REUTERS
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Исследование: В РФ мобилизованы уже более 213 тысяч человек

Даниил Сотников
1 ч. назад

Несмотря на обещание министра обороны РФ Сергея Шойгу мобилизовать 300 тысяч человек постепенно, этот показатель почти достигнут всего за две недели.

https://www.dw.com/ru/issledovanie-v-rossii-mobilizovali-uze-bolee-213-tysac-celovek/a-63341710

В России за две недели мобилизации под призыв попали как минимум 213,2 тысячи человек в 53 регионах, подсчитали по открытым данным издание "Важные истории" и аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). Исследование было опубликовано в среду, 5 октября.

Общее число мобилизованных получилось больше, чем объявленное ранее министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Шойгу, с начала мобилизации в вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч человек. Между тем, помимо 213 тысяч человек, которые насчитали исследователи, сведения о числе призванных в 32 регионах отсутствуют, пишут "Важные истории". Для подсчета они использовали официальные данные местных властей, сообщения СМИ и отчеты военкомов.

Больше призывников из бедных регионов

Мобилизация в разных регионах проходит неравномерно, констатируют исследователи. Самый высокий показатель - в Красноярском крае, где на войну отправляют 28 тысяч человек, или почти 5,5 процента запасников региона. При этом Сергей Шойгу обещал, что мобилизация затронет "один процент или, может, чуть больше, 1,1 процента от мобилизационного ресурса".

Средний показатель превышен также в Бурятии, где призвали 3,7 процента запасников, Дагестане - 2,6 процента и Калмыкии - 2,2 процента. "Мы видим корреляцию доли призываемых запасников и бедности региона. В таких регионах должно быть много недавно отслуживших контрактников. Зачастую армия в таких регионах является одним из немногих работодателей, а также социальным лифтом", - объяснили аналитики CIT. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Шойгу доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня, подчеркивают исследователи.

Угрозы контрактникам из Бурятии, отказавшимся воевать

При этом регионы, откуда на войну в рамках мобилизации отправляют больше всего запасников, уже были наиболее пострадавшими от войны. Например, Дагестан находится на первом месте по числу подтвержденных погибших в войне в Украине, а Бурятия - на втором.

Издание "Верстка" утверждает со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству регионов, что процент мобилизируемых в регионах зависит от протестных настроений: чем они выше, тем меньше мужчин из региона призывают на войну.

CIT: Мобилизация не закончится на 300 тысячах

В начале мобилизации Сергей Шойгу заявил, что 300 тысяч человек будут призваны постепенно, а спустя две недели он утверждает, что мобилизовали уже более 200 тысяч человек, пишут "Важные истории". По мнению аналитиков CIT, даже когда на фронт призовут обещанные властями 300 тысяч человек, мобилизация не остановится.

"Мы видим, что они пытаются призвать все 300 тысяч сразу. Можно было бы предположить, что они растянут это на несколько волн, будут пополнять потихонечку, но нет. Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь среди призванных первой волны", - считают они.

Аналитики не исключают, что цифра в 1 млн мобилизируемых, которую со ссылкой на источники называли СМИ, это те, кого власти в принципе планируют призвать до конца войны. "Возможно, эти 300 тысяч будут призваны сейчас, а остальных будут добирать постепенно, по мере несения потерь. В любом случае мы не считаем, что мобилизация ограничится 300 тысячами", - заключают эксперты CIT.

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