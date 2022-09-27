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Автомобиль полиции в Махачкале (сентябрь 2022 года)Фото: dpa/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Дагестане противникам мобилизации грозят уголовные дела

Жан Рофе
29 мин. назад

По словам члена Общественной палаты Дагестана, уже подготовлено более десяти уголовных дел на задержанных во время митинга против мобилизации.

https://www.dw.com/ru/v-dagestane-protivnikam-mobilizacii-grozat-ugolovnye-dela/a-63255503

В отделе полиции Советского района Махачкалы остаются около 100 человек, задержанных на митинге против мобилизации в республике, в отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, основная часть задержанных - люди молодого возраста. "Члены комиссии ОНК Дагестана вышли из Советского РОВД и сообщили, что там задержанных порядка 100 человек и все молодежь. Парни и девушки. Студенты тоже есть, и они переживают, что их могут отчислить из-за этого", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Уже собраны материалы для возбуждения более десяти уголовных дел в отношении участников митинга, "так как ребята дрались с полицейскими и даже есть переломы у полицейских", сообщил он, добавив, что сегодня "постараются всех отпустить, кроме тех, на кого возбуждают уголовные дела".

Антивоенные митинги в Дагестане

В Махачкале 25 и 26 сентября прошли массовые акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. По информации "Кавказ.Реалии", 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. На следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 - несовершеннолетние. Сообщается о задержанных и в Хасавюрте, где также прошел митинг против мобилизации, - их около 20 человек.

В Советский районный суд Махачкалы поступило несколько административных протоколов по итогам митингов в Дагестане, пишет "Кавказ.Реалии". На данный момент известно о двух делах по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и более чем десяти делах, информация по которым скрыта.

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