В Дагестане противникам мобилизации грозят уголовные дела

По словам члена Общественной палаты Дагестана, уже подготовлено более десяти уголовных дел на задержанных во время митинга против мобилизации.

В отделе полиции Советского района Махачкалы остаются около 100 человек, задержанных на митинге против мобилизации в республике, в отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, основная часть задержанных - люди молодого возраста. "Члены комиссии ОНК Дагестана вышли из Советского РОВД и сообщили, что там задержанных порядка 100 человек и все молодежь. Парни и девушки. Студенты тоже есть, и они переживают, что их могут отчислить из-за этого", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале .

Уже собраны материалы для возбуждения более десяти уголовных дел в отношении участников митинга, "так как ребята дрались с полицейскими и даже есть переломы у полицейских", сообщил он, добавив, что сегодня "постараются всех отпустить, кроме тех, на кого возбуждают уголовные дела".

Антивоенные митинги в Дагестане

В Махачкале 25 и 26 сентября прошли массовые акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. По информации "Кавказ.Реалии", 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. На следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 - несовершеннолетние. Сообщается о задержанных и в Хасавюрте, где также прошел митинг против мобилизации, - их около 20 человек.

В Советский районный суд Махачкалы поступило несколько административных протоколов по итогам митингов в Дагестане, пишет "Кавказ.Реалии". На данный момент известно о двух делах по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и более чем десяти делах, информация по которым скрыта.

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