Как нарушают права россиян при их мобилизации в ВС

Родственники граждан России, призванных в Вооруженные силы после объявления президентом Путиным "частичной мобилизации", а также эксперты рассказали DW, с чем сталкиваются мобилизуемые.

Во вторник, 27 сентября, стало известно о первой после объявления в России "частичной мобилизации" отставке военного комиссара. В Магаданской области Сергея Барановского уволили "из-за ошибок" при проведении мобилизации, сообщил руководитель региона. За неделю после выступления президента РФ Владимира Путина в российскую армию, вторгшуюся в феврале в Украину, уже призваны тысячи мужчин, набор которых, констатируют наблюдатели, противоречит даже разъяснениям Минобороны.

Повестки приходили пенсионерам, людям с инвалидностью, без боевого опыта и даже тем, кто не служил в армии. Такая работа военкоматов подтвердила слова опрошенных DW экспертов, назвавших проводимую мобилизацию только условно частичной.

DW узнала у россиян и правозащитников, с какими нарушениями им пришлось столкнуться за последнюю неделю.

Возраст не имеет значения?

"В воскресенье в полдень принесли повестку: явка к 14:00 с вещами в военкомат, - рассказывает жена 39-летнего жителя Москвы Игоря (здесь и далее имена мобилизованных и их родственников изменены. - Ред.). - Там отметили, забрали документы, и в 17:30 автобус уехал в учебку". По возрасту и званию Игорь не подходил для мобилизации - таких как он, сержантов запаса, должны призывать только если им не более 35 лет. Соответствующие разъяснения в Минобороны сделали почти сразу после объявления мобилизации. По подсчетам Игоря, о которых он сообщил своей жене, вместе с ним находятся 120 человек, возраст которых превышает допустимый.

Не редки случаи мобилизации лиц, которые не соответствуют объявленным Минобороны критериям Фото: Alexey Malgavko/REUTERS

Правда, нарушение прав москвича этим не ограничилось, продолжает его жена. По ее словам, перед отправкой в военно-учебный центр в военкомате не провели для призывников медкомиссию. Определить категорию годности по результатам медкомиссии военкомат обязывает закон "О мобилизации". Позднее москвичу изменили военно-учетную специальность. "По военному билету - пограничные войска, рядовой кавалерист, - продолжает женщина. - Сейчас он сообщил, что ему распределили должность стрелок - помощник минометчика".

Несмотря на нарушения при мобилизации, жена Игоря говорит, что он не собирается оспаривать решение о призыве: "У них в основном погранцы, а они народ такой, что обжаловать не будут".

Мужа вернули после жалоб жены

Между тем DW известно о примерах, когда призванных с нарушениями удавалось вернуть домой. Мужа Оксаны в звании рядового запаса и без боевого опыта призвали по повестке, хотя ему 43 года. "Это случилось потому, что военкоматы творят беспредел на местах и гребут всех без разбора, - возмущенно написала Оксана корреспонденту DW. - Мне это подтвердили на всех горячих линиях".

После того, как жена мобилизованного из Москвы отправила жалобы и снова съездила в военкомат, ее мужа отпустили. "Сейчас он едет домой из Серпухова", - написала Оксана вечером 26 сентября. Она не знает, связано ли это с тем, что ее были отправлены жалобы "во все инстанции", или кто-то сам осознал свою ошибку при мобилизации ее супруга.

Набрали больше, чем нужно

Сотрудники военкоматов могут передумать и в том случае, если уже набрано достаточное число призывников, предполагает актер из Челябинска Константин. Он сообщил DW, что узнал о планах призвать его от главы администрации поселка, в котором Константин прописан, но не живет. Чиновник неофициально сообщил актеру по телефону, что ему должны выдать повестку одному из первых - из-за алфавитного порядка раздачи. У Константина нет боевого опыта, в армии по призыву он служил один год.

Агитация за поступление на военную службу в ряды ВС России по контракту Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

На следующий день после шокирующих для него новостей пришла другая - успокаивающая. "Сегодня мне позвонили и сказали - отбой. Как я понял, хватает народу, - рассказывает молодой человек. - В областном военкомате была огромная очередь. Мой знакомый получил повестку, но когда приехал и отстоял очередь, ему сказали, что он не нужен".

Даже если военкомат не набрал бы нужное число мобилизованных, Константин не стал бы там появляться: "Наверное, если бы у меня было понимание, за что конкретно воевать, я бы, может, поехал и забрал эту повестку. Но сейчас не так, как в Великую Отечественную войну. В такой ситуации даже вопросов не возникло бы - в ситуации когда нет выбора. А сейчас ситуация странная и непонятная".

Юрист рекомендует не являться по повестке

Юрист "Движения сознательных отказчиков" Александр Белик отмечает, что призыв не подпадающих под разъяснения Минобороны россиян происходит из-за юридической слабости этих разъяснений. "Это только слова, - добавляет правозащитник. - В указ президента РФ никаких изменений не вносилось, а там нет никаких ограничений по возрасту для мобилизованных".

Правозащитная организация, в которой работает Белик, сталкивается, по его словам, с двумя основными нарушениями прав. "Заметают всех подряд, кого успевают поймать, и не проводят медицинское освидетельствование, - уточнил правозащитник. - То есть руководствуются категориями годности, присвоенными много лет назад".

Тем, кто обращается за помощью, Белик советует не приходить по повестке в военкомат, называя незначительной угрозу административного штрафа в три тысячи рублей. А тем, кто уже оказался в военно-учебном центре, но не хочется отправляться на войну, он рекомендует написать заявление на альтернативную гражданскую службу и покинуть центр при первой возможности: "А дальше уже нужно судиться с военным комиссариатом, с призывной комиссии по мобилизации".

Первый военком лишился должности "из-за ошибок"

За последние несколько дней уже несколько российских губернаторов признали нарушения в работе военкоматов при проведении "частичной мобилизации". Они пообещали быстро разбираться в каждой ситуации и возвращать домой призванных по ошибке.

А в Магаданской области военный комиссар региона Сергей Барановский уже лишился своей должности "из-за ошибок при проведении частичной мобилизации", сообщил губернатор Сергей Носов. По просьбе главы региона командование Восточного военного округа уже якобы прислало нового военкома - "профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата", цитирует Носова РИА "Новости". "Новая газета. Европа" при этом уточняет, что приказ о частичной мобилизации в регионе от 21 сентября подписывал не сам Барановский, а врио военного комиссара Магаданской области Евгений Деркач .

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