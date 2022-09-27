Казахстан не будет выдавать российских уклонистов

Казахстан будет выдавать лишь тех россиян, кто объявлен в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении. Бегство от мобилизации не является правовым основанием для выдачи, заявил глава МВД страны.

Казахстанские власти не будут выдавать россиян, бегущих от мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщило издание Orda со ссылкой на заявление министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова. По его словам, Казахстан будет выдавать россиян, но только тех, кто объявлен в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении.

"Военкоматы если будут искать - это не является правовым основанием для их выдачи", подчеркнул Ахметжанов.

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что в связи с массовым прибытием в страну граждан РФ на фоне объявленной в России "частичной мобилизацией" войне против Украины. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области во вторник, 27 сентября.

"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сказал президент Казахстана.

Казахстан - одно из главных направлений российских уклонистов

По словам Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны проявить человечность, терпение и организованность. "У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", - отметил он.

После того, как 21 сентября в России была объявлена "частичная мобилизация", Казахстан стал одним из главных направлений, по которому россияне, не желающие воевать против Украины, покидают страну. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч граждан РФ, а 64 тысячи россиян покинули пределы Казахстана.

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