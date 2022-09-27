  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
На границе России и Казахстана после указа о "частичной мобиизации" в РФ
На границе России и Казахстана после указа о "частичной мобиизации" в РФФото: DW
ПолитикаКазахстан

Казахстан не будет выдавать российских уклонистов

Сергей Ромашенко
7 мин. назад

Казахстан будет выдавать лишь тех россиян, кто объявлен в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении. Бегство от мобилизации не является правовым основанием для выдачи, заявил глава МВД страны.

https://www.dw.com/ru/kazahstan-ne-budet-vydavat-rossijskih-uklonistov/a-63251072

Казахстанские власти не будут выдавать россиян, бегущих от мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщило издание Orda со ссылкой на заявление министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова. По его словам, Казахстан будет выдавать россиян, но только тех, кто объявлен в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении.

"Военкоматы если будут искать - это не является правовым основанием для их выдачи", подчеркнул Ахметжанов.

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что в связи с массовым прибытием в страну граждан РФ на фоне объявленной в России "частичной мобилизацией"   войне против Украины.  Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области во вторник, 27 сентября.

"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сказал президент Казахстана.

Казахстан - одно из главных направлений российских уклонистов

По словам Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны проявить человечность, терпение и организованность. "У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", - отметил он.

После того, как 21 сентября в России была объявлена "частичная мобилизация", Казахстан стал одним из главных направлений, по которому россияне, не желающие воевать против Украины, покидают страну. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч граждан РФ, а 64 тысячи россиян покинули пределы Казахстана.

 

Смотрите также:

Мобилизация - угроза распада России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью DW, почему Западу, несмотря на обострение конфликта на фоне так называемых "референдумов" и мобилизации, не стоит бояться Путина и его угроз.
Политика
25 сентября 2022 г.
06:59 мин.
external

Частичная мобилизация. Вербовка на зоне. Замерзающая Европа – "Заповедник", выпуск 232, 25.09.22

Частичная мобилизация. Вербовка на зоне. Замерзающая Европа – "Заповедник", выпуск 232, 25.09.22

Сеанс омоложения Путина с купанием в кровавой ванне мобилизации. Шансон о вербовке на войну в Украину. Фантазии Кремля о замерзающей Европе. Отрицательный рост членов ОДКБ. Новые преследования несогласных и законы военного времени в России. В поисках ядерного чемоданчика. Смотрите в 232-м выпуске "Заповедника"!
Политика
25 сентября 2022 г.
14:47 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии

РФ хочет открыть мобилизационный пункт на границе с Грузией

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Евгений Вагнер", которого за поставки питания для высших должных лиц в России называют "поваром Путина", в кухонном фартуке и с поварёшкой в руки говорит: "Да, я люблю Вагнера".

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Политика
20 ч. назад
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
20 ч. назад
Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономика и бизнес
26 сентября 2022 г.
Выцарапанная на стене молитва и отсчет дней в застенках в Балаклее, 13 сентября 2022 года

"Как в 30-е годы": рассказы очевидцев оккупации Балаклеи

"Как в 30-е годы": рассказы очевидцев оккупации Балаклеи

Конфликты
21 ч. назад
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
22 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
23 ч. назад
На главную страницу