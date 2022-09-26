Так лучше и для Украины. Даст ли ЕС убежище уклонистам из РФ

"Каждую минуту нам приходят новые запросы из России". Так описывает происходящее с момента объявления мобилизации в РФ Вибке Юдит (Wiebke Judith), сотрудница немецкой правозащитной организации Pro Asyl: "Люди спрашивают, как им сейчас выехать из страны". Но пока сотрудники правозащитной организации не могут обнадежить обращающихся к ним за помощью россиян.
"Проблема в том, как они вообще попадут в Европу", - отмечает правозащитница. Пути бегства из страны для россиян очень сильно ограничены. Соседние с РФ страны ЕС делают почти невозможным въезд на территорию Евросоюза сухопутным путем. "Эстония, Латвия, Литва и Польша сейчас не впускают россиян. Они могут попасть в ЕС через Финляндию. Но и Хельсинки намереваются ввести ограничение и запретить въезд российским гражданам", - говорит Вибке Юдит.
Что решит ЕС?
По словам представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера (Christian Wagner), 26 сентября в Брюсселе начались консультации, направленные на поиск общеевропейского решения проблемы. В ходе этих консультаций должен быть найден компромисс между правом гражданина на политическое убежище в случае отказа от участия в агрессивной войне - с одной стороны, и опасениями некоторых стран ЕС в сфере безопасности - с другой. Как известно, власти ряда европейских стран опасаются проникновения под видом уклонистов на свою территорию сотрудников российских спецслужб.
Комментировать ход консультаций в Брюсселе представитель МИД ФРГ отказался. По его словам, немецкий закон о политическом убежище предусматривает подачу соответствующего заявления только на территории ФРГ. Соответственно каждый, кто хочет получить статус беженца в Германии, должен сначала каким-то образом до нее добраться. Можно ли подать заявление об убежище, например, в Москве и рассматривает ли закон об убежище территорию диппредставительств ФРГ в РФ в качестве территории Германии - однозначного ответа представители МИД и МВД ФРГ пока не дают.
Германия готова предоставить убежище уклонистам
Между тем политики почти всех крупных немецких партий заявляют о том, что Германия примет бегущих от мобилизации и не желающих воевать россиян. Все они имеют право на убежище в ЕС. "Нужно место, куда они могли бы бежать", - сказал в интервью DW политик от партии "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener). Если россияне, не желающие попасть под мобилизацию и воевать, покинут РФ, то так будет лучше, в том числе и для Украины, чем если бы все они отправились на фронт. "Мы должны распахнуть для них двери", - говорит Вагенер.
Это касается не только тех, кто не хочет участвовать в войне Путина против Украины, подчеркивает политик: "Нужна возможность и для эмиграции в ЕС представителей российской оппозиции, чтобы они могли, находясь здесь, содействовать тому, чтобы остановить войну, свергнуть диктатора и построить новую Россию".
По существующему немецкому законодательству, российские оппозиционеры имеют шанс на политубежище в Германии, если они смогут сюда добраться. "Но здесь снова возникают вопросы: "Как они смогут это доказать? Какие требования будут к ним предъявлены?", - отмечает, в свою очередь, Вибке Юдит из Pro Asyl. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину убежище в ФРГ по гуманитарным причинам получили 438 российских граждан. Среди них оппозиционеры и журналисты.
В ЕС ожидают больше мигрантов из России
О том, что в ЕС и, в частности, в Германии ожидают роста числа мигрантов из России, сказал 23 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Но удастся ли скоординировать усилия на общеевропейском уровне? Как известно, в вопросе миграционной политики в ЕС трудно добиться единства.
"Нужны пути въезда в ЕС, а не только политические заявления, - говорит Вибке Юдит. - Необходимо точно определить, какие конкретные опции есть для людей в России, а не просто сказать, что они получат защиту в Европе. В таких формулировках (немецких политиков. - Ред.) слишком много сослагательного наклонения".
За предоставление убежища в Германии отвечает федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), которое относится к МВД. В ответ на запрос DW из ведомства был получен ответ, что в этом году от российских граждан не было подано больше ходатайств о предоставлении убежища в Германии, чем в предыдущем году. На сегодняшний день это число составляет около 1800 прошений. В 2021 году их было 2300.
Пока число прошений об убежище от россиян не выросло
МВД ФРГ не наблюдает пока и увеличения числа граждан РФ, въезжающих на территорию страны в связи с объявленной в России мобилизацией. Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщила 26 сентября представительница МВД ФРГ Coня Кок (Dr. Sonia Kock).
Максимилиан Каль (Maximilan Kall), пресс-секретарь МВД, в свою очередь, поясняет, что практика рассмотрения ходатайств, поданных россиянами с апреля этого года, изменилась таким образом, что отказ от военной службы является причиной предоставления им убежища.
То, что страны Балтии не хотят предоставлять убежище российским уклонистам, вызывает недоумение в немецком миграционном ведомстве. Европейское право распространяется на все страны ЕС, подчеркивают там. С ноября 2020 года, после решения Европейского суда, все лица, не желающие принимать участие в военных действиях, и подвергаемые преследованию, имеют право на получение убежища. Многочисленные правовые споры в отношении сирийских беженцев способствовали принятию такого решения.
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