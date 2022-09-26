Так лучше и для Украины. Даст ли ЕС убежище уклонистам из РФ

Политики почти всех немецких партий выступают за предоставление убежища россиянам, бегущим от мобилизации. Но что решит по этому поводу Евросоюз?

"Каждую минуту нам приходят новые запросы из России". Так описывает происходящее с момента объявления мобилизации в РФ Вибке Юдит (Wiebke Judith), сотрудница немецкой правозащитной организации Pro Asyl: "Люди спрашивают, как им сейчас выехать из страны". Но пока сотрудники правозащитной организации не могут обнадежить обращающихся к ним за помощью россиян.

"Проблема в том, как они вообще попадут в Европу", - отмечает правозащитница. Пути бегства из страны для россиян очень сильно ограничены. Соседние с РФ страны ЕС делают почти невозможным въезд на территорию Евросоюза сухопутным путем. "Эстония, Латвия, Литва и Польша сейчас не впускают россиян. Они могут попасть в ЕС через Финляндию. Но и Хельсинки намереваются ввести ограничение и запретить въезд российским гражданам", - говорит Вибке Юдит.

Что решит ЕС?

По словам представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера (Christian Wagner), 26 сентября в Брюсселе начались консультации, направленные на поиск общеевропейского решения проблемы. В ходе этих консультаций должен быть найден компромисс между правом гражданина на политическое убежище в случае отказа от участия в агрессивной войне - с одной стороны, и опасениями некоторых стран ЕС в сфере безопасности - с другой. Как известно, власти ряда европейских стран опасаются проникновения под видом уклонистов на свою территорию сотрудников российских спецслужб.

Очередь на КПП между Россией и Казахстаном после объявления мобилизации в России Фото: DW

Комментировать ход консультаций в Брюсселе представитель МИД ФРГ отказался. По его словам, немецкий закон о политическом убежище предусматривает подачу соответствующего заявления только на территории ФРГ. Соответственно каждый, кто хочет получить статус беженца в Германии, должен сначала каким-то образом до нее добраться. Можно ли подать заявление об убежище, например, в Москве и рассматривает ли закон об убежище территорию диппредставительств ФРГ в РФ в качестве территории Германии - однозначного ответа представители МИД и МВД ФРГ пока не дают.

Германия готова предоставить убежище уклонистам

Между тем политики почти всех крупных немецких партий заявляют о том, что Германия примет бегущих от мобилизации и не желающих воевать россиян. Все они имеют право на убежище в ЕС. "Нужно место, куда они могли бы бежать", - сказал в интервью DW политик от партии "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener). Если россияне, не желающие попасть под мобилизацию и воевать, покинут РФ, то так будет лучше, в том числе и для Украины, чем если бы все они отправились на фронт. "Мы должны распахнуть для них двери", - говорит Вагенер.

Робин Вагенер Фото: Lena Gerke

Это касается не только тех, кто не хочет участвовать в войне Путина против Украины, подчеркивает политик: "Нужна возможность и для эмиграции в ЕС представителей российской оппозиции, чтобы они могли, находясь здесь, содействовать тому, чтобы остановить войну, свергнуть диктатора и построить новую Россию".

По существующему немецкому законодательству, российские оппозиционеры имеют шанс на политубежище в Германии, если они смогут сюда добраться. "Но здесь снова возникают вопросы: "Как они смогут это доказать? Какие требования будут к ним предъявлены?", - отмечает, в свою очередь, Вибке Юдит из Pro Asyl. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину убежище в ФРГ по гуманитарным причинам получили 438 российских граждан. Среди них оппозиционеры и журналисты.

В ЕС ожидают больше мигрантов из России

О том, что в ЕС и, в частности, в Германии ожидают роста числа мигрантов из России, сказал 23 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Но удастся ли скоординировать усилия на общеевропейском уровне? Как известно, в вопросе миграционной политики в ЕС трудно добиться единства.

"Нужны пути въезда в ЕС, а не только политические заявления, - говорит Вибке Юдит. - Необходимо точно определить, какие конкретные опции есть для людей в России, а не просто сказать, что они получат защиту в Европе. В таких формулировках (немецких политиков. - Ред.) слишком много сослагательного наклонения".

Вибке Юдит Фото: Wiebke Judith,

За предоставление убежища в Германии отвечает федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), которое относится к МВД. В ответ на запрос DW из ведомства был получен ответ, что в этом году от российских граждан не было подано больше ходатайств о предоставлении убежища в Германии, чем в предыдущем году. На сегодняшний день это число составляет около 1800 прошений. В 2021 году их было 2300.

Пока число прошений об убежище от россиян не выросло

МВД ФРГ не наблюдает пока и увеличения числа граждан РФ, въезжающих на территорию страны в связи с объявленной в России мобилизацией. Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщила 26 сентября представительница МВД ФРГ Coня Кок (Dr. Sonia Kock).

Максимилиан Каль (Maximilan Kall), пресс-секретарь МВД, в свою очередь, поясняет, что практика рассмотрения ходатайств, поданных россиянами с апреля этого года, изменилась таким образом, что отказ от военной службы является причиной предоставления им убежища.

То, что страны Балтии не хотят предоставлять убежище российским уклонистам, вызывает недоумение в немецком миграционном ведомстве. Европейское право распространяется на все страны ЕС, подчеркивают там. С ноября 2020 года, после решения Европейского суда, все лица, не желающие принимать участие в военных действиях, и подвергаемые преследованию, имеют право на получение убежища. Многочисленные правовые споры в отношении сирийских беженцев способствовали принятию такого решения.

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