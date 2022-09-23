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Протесты против мобилизации в России начались сразу после ее объявленияФото: Alexander Nemenov/AFP
Права человекаРоссия

Все больше политиков ФРГ - за убежище для "уклонистов" из РФ

Анатолий Арни
1 ч. назад

За предоставление гуманитарных виз россиянам, отказывающимся от участия в войне против Украины, высказываются как в правящих, так и в оппозиционных партиях Германии.

https://www.dw.com/ru/vse-bolse-politikov-frg-vystupaut-za-ubezise-dla-otkaznikov-ot-vojny-iz-rf/a-63213879

На фоне проведения объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации граждан на войну против Украины и сообщений о массовом отъезде россиян в другие странывсе больше политиков Германии выступают за предоставление убежища в Германии тем, кто бежит из РФ в силу своих антивоенных убеждений. "Кто не желает участвовать как солдат в нарушающей международное право убийственной агрессивно войне Путина против Украины и потому бежит из России, тому следует предоставить политическое убежище в Германии", -  цитирует в пятницу, 23 сентября, немецкая газета Rheinische Post управляющую делами парламентской фракции правящей партии "Союз-90"/ "зеленые" в бундестаге Ирене Михалич (Irene Mihalic).

С Михалик солидарен заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль (Johann Wadephul), который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы "щедрее и масштабнее", в том числе российским "военнослужащим, которые публично выступают против режима Путина". Германии следует "сделать возможным, чтобы они могли жить в безопасности. Они заслуживают нашей поддержки", уверен Вадефуль.

В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются "согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища".

С начала военного вторжения России в Украину Германия приняла 274 граждан РФ, отказывающихся участвовать в этой войне, а также 164 члена их семей, пишет газета со ссылкой на представительницу министерства юстиции ФРГ.

Немецкие правозащитники просят изменить правила подачи на визы для россиян

В правозащитной организации Pro Asyl, оказывающей поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в Германию по гуманитарным причинам, призвали власти ФРГ определить новые правила въезда в Евросоюз для россиян.

Глава организации Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt) отметил, что прием заявлений от россиян, бегущих от обязательного призыва, "бессмыслен" до тех пор, пока у них нет возможности въехать в Евросоюз. По его мнению, ситуацию могла бы изменить возможность выдачи гуманитарных виз для россиян в Турции и Грузии, так как многие бегут из РФ в эти страны. Согласно текущим правилам получения немецких виз, это невозможно - заявители должны подавать ходатайства в стране, где у них есть регистрация по месту жительства.

Мобилизация - акт отчаяния Путина, считают в бундестаге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины "актом отчаяния". Выступая перед журналистами в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, Шольц заявил, что Россия "не может выиграть эту преступную войну" и что президент Владимир Путин "своими последними решениями лишь значительно усугубил ситуацию". 

По мнению Вадефуля, объявив мобилизацию, Путин окончательно сбросил маску. "У Украины есть возможность успешно защитить свою страну и освободить захваченные Россией территории", - уверен он. При этом консерватор подчеркнул необходимость дальнейшей существенной поддержки мирового сообщества и поставок Украине тяжелого вооружения. Еще один ключевой политик консервативной фракции Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) заявил, что объявленная в России мобилизация - проявление слабости российского президента. "Путин находится под давлением. Он должен был что-то объявить,… чтобы поддержать видимость силы", - отметил он.

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