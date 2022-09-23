Все больше политиков ФРГ - за убежище для "уклонистов" из РФ

На фоне проведения объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации граждан на войну против Украины и сообщений о массовом отъезде россиян в другие странывсе больше политиков Германии выступают за предоставление убежища в Германии тем, кто бежит из РФ в силу своих антивоенных убеждений. "Кто не желает участвовать как солдат в нарушающей международное право убийственной агрессивно войне Путина против Украины и потому бежит из России, тому следует предоставить политическое убежище в Германии", - цитирует в пятницу, 23 сентября, немецкая газета Rheinische Post управляющую делами парламентской фракции правящей партии "Союз-90"/ "зеленые" в бундестаге Ирене Михалич (Irene Mihalic).
С Михалик солидарен заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль (Johann Wadephul), который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы "щедрее и масштабнее", в том числе российским "военнослужащим, которые публично выступают против режима Путина". Германии следует "сделать возможным, чтобы они могли жить в безопасности. Они заслуживают нашей поддержки", уверен Вадефуль.
В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются "согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища".
С начала военного вторжения России в Украину Германия приняла 274 граждан РФ, отказывающихся участвовать в этой войне, а также 164 члена их семей, пишет газета со ссылкой на представительницу министерства юстиции ФРГ.
Немецкие правозащитники просят изменить правила подачи на визы для россиян
Глава организации Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt) отметил, что прием заявлений от россиян, бегущих от обязательного призыва, "бессмыслен" до тех пор, пока у них нет возможности въехать в Евросоюз. По его мнению, ситуацию могла бы изменить возможность выдачи гуманитарных виз для россиян в Турции и Грузии, так как многие бегут из РФ в эти страны. Согласно текущим правилам получения немецких виз, это невозможно - заявители должны подавать ходатайства в стране, где у них есть регистрация по месту жительства.
Мобилизация - акт отчаяния Путина, считают в бундестаге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины "актом отчаяния". Выступая перед журналистами в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, Шольц заявил, что Россия "не может выиграть эту преступную войну" и что президент Владимир Путин "своими последними решениями лишь значительно усугубил ситуацию".
По мнению Вадефуля, объявив мобилизацию, Путин окончательно сбросил маску. "У Украины есть возможность успешно защитить свою страну и освободить захваченные Россией территории", - уверен он. При этом консерватор подчеркнул необходимость дальнейшей существенной поддержки мирового сообщества и поставок Украине тяжелого вооружения. Еще один ключевой политик консервативной фракции Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) заявил, что объявленная в России мобилизация - проявление слабости российского президента. "Путин находится под давлением. Он должен был что-то объявить,… чтобы поддержать видимость силы", - отметил он.
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