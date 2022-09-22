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Акция протеста против мобилизации в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP
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Правозащитники ЕС призвали пускать бегущих от призыва из РФ

Даниил Сотников
39 мин. назад

Немецкие правозащитники и политики считают, что ЕС и Германия должны предоставлять убежище бегущим от мобилизации гражданам России.

https://www.dw.com/ru/pravozasitniki-prizvali-puskat-v-es-begusih-ot-mobilizacii-rossian/a-63203004

Для россиян, бегущих от принудительной мобилизации и не желающих воевать, необходимо определить процедуру въезда в Евросоюз, заявили в четверг, 22 сентября, в правозащитной организации Pro Asyl, оказывающей поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в Германию по гуманитарным причинам.

Прием ходатайств от россиян, бегущих от обязательного призыва, "бессмыслен" до тех пор, пока у них нет возможности въехать в Евросоюз, заявил глава организации Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt). Одним из возможных вариантов, по его словам, может быть выдача гуманитарных виз россиянам, которым удалось уехать в Грузию и Турцию, в этих странах.

В организации также призывали Германию "открыть границы" для россиян, отказывающихся отправляться на войну и тех, "кто с большим личным риском выступает против войны в своей стране". Об этом заявил глава европейского отдела Pro Asyl Карл Копп (Karl Kopp).

"Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны теперь организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России", - сказал он.

В ФРГ призывают помочь бегущим от мобилизации россиянам

"Любой, кому грозит призыв на военную службу кто не хочет быть частью армии военных преступников, выступает против системы Путина. Мы, европейцы, должны теперь быстро предоставить убежище российским противникам режима и невинным дезертирам", - заявил накануне парламентский секретарь фракции Свободной демократической партии (СвДП) Йоханнес Фогель (Johannes Vogel).

 "Путин - самая большая угроза для русскоязычных. Мы можем и должны защитить российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище", - согласился председатель германо-украинской парламентской группы в бундестаге Робин Вагенер (Robin Wagener) из партии "зеленых".

"Судя по всему, многие россияне покидают родину: всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии", - написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Россияне после объявления мобилизации скупают билеты за границу

После объявления накануне президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с 24 сентября, следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград , появится только 26 сентября. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полет из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.

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