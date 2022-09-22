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Задержания в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP
ПолитикаРоссия

На акциях протеста в России задержаны более 1300 человек

Ольга Лебедева
43 мин. назад

По данным журналистов и правозащитников, некоторым задержанным в отделах полиции вручали повестки в военкоматы. Сообщается о таких случаях в Москве и Воронеже.

https://www.dw.com/ru/na-akciah-protiv-mobilizacii-v-rossii-zaderzany-bolee-1300-celovek/a-63200215

В ходе прошедших по всей России протестных акций против частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным, задержано не менее 1307 человек в 39 городах, сообщает в четверг, 22 сентября, проект "ОВД-Инфо". Правозащитники опубликовали списки задержанных и подчеркнули, что речь идет только о людях, о которых им достоверно известно и чьи имена они могут назвать.

Только в Москве "ОВД-Инфо" известно о не менее чем 527 задержанных, в Санкт-Петербурге - 480, Екатеринбурге - 46, Перми - 30, Челябинске - 26, Уфе - 23, Красноярске - 19, Воронеже - 16, Краснодаре - 14, Твери - 13, Саратове - 12, Калининграде и Рязани - по 11, Петрозаводске и Иркутске - по 9, Архангельске и Туле - по 8, Королеве и Новосибирске - по 6, Улан-Удэ - 4.

По данным издания "Idel.Реалии", в Самаре задержана женщина с коляской и двумя детьми, которые гуляли рядом с площадью, на которой собрались протестующие. "Причину задержания сотрудники полиции назвать отказались. Женщину с ребенком на руках увели в автозак", - сообщили журналисты. СМИ сообщают, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проявляли при задержаниях крайнюю жестокость. В частности, в Петербурге протестующих при задержании били дубинками.

Некоторые задержанные получали повестки в военкоматы

Кроме того, по данным журналистов и правозащитников, в Москве некоторые задержанные на акции против мобилизации на войну в Украине в отделах полиции получили повестки в военкоматы. Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал в соцсетях фотографию повестки, которую вручили одному из задержанных в ОВД по Можайскому району. Жена одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора сообщила "Медиазоне", что ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

"ОВД-Инфо" пишет, что повестки вручили задержанным в ОВД по районам Соколиная гора, Люблино, Измайлово, Южное Тушино, Гагаринское и Проспект Вернадского, сообщило "ОВД-Инфо". По данным правозащитников, по меньшей мере одному из задержанных угрожали уголовным делом из-за его отказа подписать повестку. Кроме того, "ОВД-Инфо" сообщило о выдаче повесток в военкомат на 23 сентября задержанным участникам протестов в Воронеже.

Накануне утром Путин выступил с обращением к россиянам и объявил частичную мобилизацию с целью "защиты родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ и заявил, что Москва сделает "все, чтобы обеспечить безопасные условия для референдумов". Указ уже подписан, о решении проинформирован парламент, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил он.

Объявление частичной мобилизации и протесты

Российский президент пообещал, что призываться будут только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Между тем в его указе не указаны критерии и принципы призыва и не разъясняется частичный характер мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Молодежное демократическое движение "Весна" после этого призвало россиян выйти на акции протеста по всей стране. Активисты подчеркнули, что после объявления мобилизации "война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью", а россияне "должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету". "Акция протеста - это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!", - добавили они.

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Списки задержанных

"ОВД-Инфо"
ovd.news
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