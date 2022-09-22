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Cоветник Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник Офиса президента Украины Михаил ПодолякФото: Anna Fil/DW
КонфликтыРоссия

Киев предложил насильно мобилизованным сдаваться в плен

Даниил Сотников
1 ч. назад

Если гражданин РФ был насильно отправлен на войну с Украиной, он может сдаться в плен и ему будет гарантирована безопасность, заявили в Киеве.

https://www.dw.com/ru/kiev-garantiroval-bezopasnost-sdavsimsa-v-plen-nasilno-mobilizovannym-rossianam/a-63200643

Украинские власти предложили насильно мобилизованным и отправленным на войну россиянам сдаваться в плен, гарантировав им безопасность и применение к ним Женевских конвенций. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, а накануне - советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное - свою жизнь - для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине", - написала Верещук. По ее словам, сдавшимся в плен будут гарантированы "безопасность и достойные условия содержания".

Сдавшихся в плен россиян могут обменять на украинцев, добавила Верещук. "Однако, если вы не захотите возвращаться в Россию, то, согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли", - подчеркнула она.

Подоляк: "Мы понимаем, в какую ситуацию Россию загоняет окружение Путина"

Накануне о возможности для принудительно мобилизованных россияне сдаться в плен в эфире телеканала "Дождь" говорил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Мы с пониманием к этому отнесемся. Для нас принципиальна сдача людей в плен, чтобы уменьшить потери среди своей живой силы. Мы придерживаемся строго всех Женевских конвенций", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, "было бы хорошо", если бы принудительно мобилизованные россияне сдавались в плен, не требуя обменных процессов. "Человек может зафиксировать: я из России, был принудительно отправлен на военную службу, на войну, я не хочу воевать, я готов находиться в плену ровно столько, под гарантии Украины, других стран, пока в России не начнется процесс трансформации политической системы", - сказал Подоляк.

Украина заинтересована в "потоковом переходе в плен российских военнослужащих, которые не хотят выполнять принудительные мобилизационные приказы". "Мы понимаем, в какую ситуацию Россию загоняет окружение Путина", - объяснил Подоляк.

Объявление в России мобилизации

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране "частичной мобилизации". По его словами, призываться будут только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в армии, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом в указе о мобилизации не были указаны критерии и принципы призыва. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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