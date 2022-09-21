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Президент Украины Владимир Зеленский, 19 сентября 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский, 19 сентября 2022 годаФото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев

Лилия Ржеутская
1 ч. назад

Так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и объявленную президентом РФ частичную мобилизацию Киев воспринял как подтверждение успехов ВСУ на фронте.

https://www.dw.com/ru/psevdoreferendumy-i-mobilizacia-v-rossii-kak-otreagiroval-kiev/a-63194452

Синхронное объявление ставленниками Кремля на оккупированных украинских территориях псевдореферендумов по присоединению к России, а также заявление российского президента Владимира Путина о "частичной мобилизации" в Украине восприняли спокойно.

Для Украины ничего не меняется

Украинский президент Владимир Зеленский так отреагировал на случившееся: "Сегодня достаточно шумные новости из России. И много вопросов на этот счет. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше?...Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то". Зеленский в своем видеообращении вечером во вторник, 20 сентября, заверил, что у Украины есть полная поддержка международных партнеров.

Созданные Россией "администрации" на оккупированных территориях заговорили о проведении референдумов по присоединению к РФ сразу же после начала полномасштабного вторжения и захвата части украинских территорий на юге и востоке страны. Однако с тех пор объявленные ими даты "референдумов" все время переносились. В Киеве убеждены, что планы Кремля были существенно скорректированы успехами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте - прежде всего, освобождением значительной части Харьковской области.

Мобилизованные в оккупированном Донецке, 23 февраля 2022 года
Мобилизованные в оккупированном Донецке, 23 февраля 2022 годаФото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Объявление дат "референдумов" на временно захваченных территориях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак связал с тем, что Россия боится своего разгрома в Украине. "Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизацией" от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует", - написал Ермак в своем канале в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ни псевдореферендумы, ни мобилизация в России ничего не изменят для Украины. "Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - подчеркнул министр в Twitter.

"Все еще идет по плану, не правда ли?"

Похожим образом в Киеве отреагировали и на объявленную утром в среду, 21 сентября, российским президентом Путиным "частичную мобилизацию". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что объявление частичной мобилизации в РФ на ее 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".

Михаил Подоляк
Михаил ПодолякФото: Kyodo News/IMAGO

"Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец-то получили: мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство, спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не правда ли? Жизнь обладает прекрасным чувством юмора", - написал Подоляк в Twitter. Там же свое мнение высказал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, назвав объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации "планом по утилизации россиян".

Эскалация, которая ускорит окончание войны

В Украине убеждены, что проведение псевдореферендумов и частичная мобилизация в России спровоцирует резкую реакцию международного сообщества, которое будет оказывать Украине еще больше военной помощи и введет новые санкции против России, а на оккупированных территориях усилится сопротивление.

Украинские военные в Изюме
Украинская армия освободила уже 300 населенных пунктов в Харьковской областиФото: dpa/Ukrinform/picture alliance

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российскому президенту Владимиру Путину сейчас нужна такая эскалация, поскольку он находится в патовой ситуации. "Да, это эскалация. Она и добьет Путина, - уверен Арестович. - Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации или референдумов? И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода или год".

Такая эскалация обусловлена ​​контрнаступлением ВСУ и деоккупацией захваченных россиянами украинской территории, в частности, освобождением большой части Харьковской области, предположил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. "Именно страх перед контрнаступлением украинской армии, в результате которого за последние две недели была освобождена почти целая область, является основанием для поспешного проведения "референдумов", - считает Гайдай.

"Референдум" для картинки

По его выражению, России необходимо "зафиксировать" оккупированные территории, ведь на примере Харьковской области все видят, как ВСУ быстро двигаются вперед. Российское руководство, добавил Гайдай, спешно организует эти "референдумы", чтобы хоть как-то оправдать мобилизацию и провести ее для удержания фронта в Украине.

Объявление этих "референдумов" - это, по его словам, жест отчаяния Москвы. "Они понимают, кто ведет. РФ хочет закрепить админграницы оккупированных территорий, пока они не продвинулись в невыгодную для нее сторону", - пояснил глава Луганской военной администрации.

В рядах оппозиции тоже уверены, что Украине не стоит учитывать результаты так называемых "референдумов". "Никто ничего не будет проводить. Клоуны тщательно перерисуют спущенную с кремлевского принтера цифру, которая ничего не означает. Будущее Донецка и Луганска, как и Крыма, - с Украиной. В этом нет сомнения. У нас впереди большая работа по привлечению к ответственности всех коллаборантов и предателей", - написала на своей странице в Facebook сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, задача Украины состоит в усилении собственной армии и санкций против всех россиян.

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