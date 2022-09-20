Министр обороны РФ назвал российские потери в Украине

На 210-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 сентября (время московское).

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В ходе частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, в России призовут 300 тысяч резервистов, заявил Сергей Шойгу. По словам главы Минобороны, у России огромный мобилизационный ресурс - почти 25 миллионов человек

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За время войны в Украине погибли 5937 российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации. "Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию", - заявил он утром 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто уже проходил военную службу, указал он в видеообращении.

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Российские силы минувшей ночью вновь обстреляли Запорожскую АЭС. В результате обстрела "повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", сообщил "Энергодар". "В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива", - сообщается в Telegram . Персонал станции наладил питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции, дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в чередование, указывается далее.

Генштаб ВСУ заявил о попытке ВС РФ поразить Славянскую ТЭС

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По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы совершили 8 ракетных и 35 авиационных ударов и более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. "В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледарь, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС", - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook .

В свою очередь украинская военная авиация за сутки нанесла более 20 ударов по позициям россиян, поразив 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов, сообщается далее. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 40 объектов противника, заявил Генштаб ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал привлечь РФ к ответственности за действия, провоцирующие голод в разных регионах планеты. "Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы. А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, должно получать от мира самую жесткую реакцию", - заявил он. Зеленский указал, что Москва стремится сделать "защиту от голода не правом, а привилегией, еду - не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать", назвав это неприемлемым.

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Российские намеки на возможность применения ядерного оружия в ходе войны в Украине "абсолютно неприемлемы", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, такое поведение России представляет собой "серьезную угрозу миру и безопасности международного сообщества". Кроме того, Кисида призвал к реформе организации, которая должна восстановить авторитет Совета Безопасности ООН.

Эксперты американского института не ждут массовой мобилизации в РФ

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Американский Институт изучения войны (ISW) не видит признаков того, что Россия в ближайшее время изменит практику призыва на военную службу. Принятые Госдумой РФ поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение", касаются усиления принудительной практики формирования "добровольческих" групп - "того, что чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал "самомобилизацией", отмечают аналитики. В то же время апелляция президента РФ к национализму способна привести к небольшому увеличению набора добровольцев из России и из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, однако "если силы, сформированные из таких добровольцев, и появятся, то будут небольшими и плохо обученными", подчеркнули в ISW .

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Украинская армия поразила колонну военной техники РФ в Новой Каховке, сообщило оперативное командование "Юг". По его сведениям, колонна в Херсонской области готовилась к переправе через Днепр.

Между тем Россия применила в Николаевской области беспилотные летательные аппараты иранского производства, указало украинское командование. По его данным, силы РФ направили два ударных дрона на прибрежную зону Очакова, один аппарат был сбит, второй "нанес самоликвидационный удар по побережью". По частям сбитого БПЛА был идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские войска переименовали в "Герань-2", говорится в сводке украинской стороны. Ни Москва, ни Тегеран пока не подтверждали поставки иранских беспилотников.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил президента РФ Владимира Путина в империалистических устремлениях, выступая в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. По словам Шольца, "захватническая война России против Украины ничем не оправдана. Президент Путин ведет ее с одной единственной целью - завладеть Украиной", не считаясь с такими ценностями, как "самоопределение и политическая независимость". "Для этого существует только одно слово: неприкрытый империализм", - подчеркнул канцлер.

Шольц указал, что государства-члены ООН не могут позволить себе "сидеть сложа руки, пока "ядерная держава, - которая, ко всему прочему, еще и числится среди основателей Объединенных Наций, - желает раздвинуть границы насилия". Он призвал международное сообщество встать на защиту целей и базовых положений устава ООН.

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Холодногорский район Харькова попал под ракетный обстрел, сообщил мэр города Игорь Терехов. Власти уточняют информацию о пострадавших. По одному из адресов в результате удара оказались заблокированы люди, на месте работают спасательные службы, добавил градоначальник.

Глава Мюнхенской конференции - за поставку боевых танков в Украину

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Немецкий танк Leopard 2 (фото из архива) Фото: Csaba Krizsan/dpa

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступил за поставку Германией боевых танков в Украину. "Мы должны сделать все возможное в поддержке Вооруженных сил Украины, чтобы они смогли вернуть свою страну и положить конец страданиям народа. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки", - приводят слова политика издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В то же время ФРГ следует поставлять вооружения не в одиночестве, а объединить усилия с государствами, в армиях которых имеется немецкая боевая техника, считает Хойсген.

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Норвегия участвовала в основании НАТО, а ее сотрудничество с США охватывает пространство "от Ближнего Востока до крайнего Севера" - такой "уровень кооперации и оперативной совместимости особенно важен после вторжения России в Украину", заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грамом в Пентагоне. По словам Остина, "президент России Владимир Путин пытается разрушить основанную на международных правилах инфраструктуру, которая предотвращала крупные войны на протяжении более 70 лет". Остин также назвал Норвегию "глазами и ушами" НАТО в Арктике.

В свою очередь, глава Минобороны Норвегии подчеркнул, что приветствует возможность обсудить пути расширения сотрудничества с США - "самым важным союзником Норвегии". "Мы находимся в центре войны в Европе, - сказал Грам. - Российское вторжение в Украину неприемлемо". По его словам, все страны региона должны работать вместе, и "Россия не сможет победить".

Зеленский: На фронте инициатива на стороне Украины

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"Ситуация на передовой ясно свидетельствует, что инициатива - за Украиной", - говорится в традиционном вечернем видеообращении Владимира Зеленского , опубликованном в ночь на 21 сентября на официальном сайте украинского президента. По словам Зеленского, несмотря на "достаточно шумные новости из России", позиции Украины "не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то". Киев сохраняет "полную поддержку наших партнеров", подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Зеленский также сообщил, что по видеосвязи в рамках Генассамблеи ООН принял участие "в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности" - теме, стратегически важной для Украины, которая имеет и должна сохранить в этом отношении "глобальную роль". "Мы участвуем в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Мы возобновили наш морской аграрный экспорт, и это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах", - сказал президент.

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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудили российский план проведения "референдумов" в оккупированных украинских регионах, так как "любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными властями", говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау, генсека ОБСЕ Хельги Марии Шмид (Helga Maria Schmid), председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргареты Седерфельт и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи.

В заявлении отмечается, что пока продолжается война, любые подобные акции "будут противоречить международным стандартам и обязательствам по международному гуманитарному праву, и поэтому их результаты не будут иметь никакой юридической силы".

Президент Франции Макрон: Россия возрождает империализм

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Вторжение войск РФ в Украину представляет собой возрождение империализма, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, "то, что мы наблюдаем начиная с 24 февраля, - это возвращение ко временам империализма и колоний". Франция отвергает это, стремится к миру и потому продолжает искать возможности продолжить диалог с Россией, подчеркнул глава французского государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: Ludovic Marin/Pool/AP/picture alliance

Макрон также отметил, что современный империализм, не являясь ни европейским, ни западным, "принимает форму территориального вторжения, опирающегося на гибридную и глобализированную войну, которая использует цены на энергоресурсы, продовольственную безопасность, ядерную безопасность, доступ к информации и миграцию населения в качестве оружия разделения и уничтожения". В силу этого война затрагивает суверенитет всех стран, заявил президент Франции, выступая в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Хроника событий 20 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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