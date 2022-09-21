В России призывают выходить на протесты против мобилизации

Молодежное демократическое движение "Весна" призывает россиян выйти на акции протеста по всей стране против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. "Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", - написали активисты в соцсетях утром в среду, 21 сентября.

Они подчеркнули, что после объявления мобилизации "война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью", а россияне "должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету". "Депутаты и чиновники, которые ежедневно вопили о необходимости мобилизации, останутся в своих теплых креслах - живыми и здоровыми. Мы считаем, что это их нужно мобилизовать и отправить в Украину - пусть сами гибнут за свои больные фантазии, а не отправляют на смерть обычных парней", - указывается далее.

Движение призвало граждан выйти на всероссийскую акцию протеста под названием "Нет могилизации!" 21 сентября, в 19:00 часов по местному времени в центрах всех российских городов. Активисты пообещали объявить о местах проведения акций в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие часы, а в регионах - самостоятельно выбирать площадки и сообщать них. "Акция протеста - это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!", - добавили они.

Путин объявил частичную мобилизацию

Ранее в тот же день Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации с целью "защиты нашей родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ и заявил, что Москва сделает "все, чтобы обеспечить безопасные условия для референдумов". Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

"Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - отметил он далее.

Во свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

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