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Российские солдат в УкраинеФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России призывают выходить на протесты против мобилизации

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Молодежное движение "Весна" анонсировало всероссийскую акцию протеста в день объявления Путиным "частичной мобилизации". Активисты призывают жители всех городов выходить на улицы в 19 часов местного времени.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-prizyvaut-vyhodit-na-akcii-protesta-protiv-mobilizacii/a-63189781

Молодежное демократическое движение "Весна" призывает россиян выйти на акции протеста по всей стране против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. "Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", - написали активисты в соцсетях утром в среду, 21 сентября. 

Они подчеркнули, что после объявления мобилизации "война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью", а россияне "должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету". "Депутаты и чиновники, которые ежедневно вопили о необходимости мобилизации, останутся в своих теплых креслах - живыми и здоровыми. Мы считаем, что это их нужно мобилизовать и отправить в Украину - пусть сами гибнут за свои больные фантазии, а не отправляют на смерть обычных парней", - указывается далее.

Движение призвало граждан выйти на всероссийскую акцию протеста под названием "Нет могилизации!" 21 сентября, в 19:00 часов по местному времени в центрах всех российских городов. Активисты пообещали объявить о местах проведения акций в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие часы, а в регионах - самостоятельно выбирать площадки и сообщать  них. "Акция протеста - это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!", - добавили они.

Путин объявил частичную мобилизацию

Ранее в тот же день Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации с целью "защиты нашей родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ и заявил, что Москва сделает "все, чтобы обеспечить безопасные условия для референдумов". Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

"Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - отметил он далее.

Во свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

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