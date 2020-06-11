Комментарий: Война стучится в дома россиян

Ночью 25 апреля сразу на двух нефтехранилищах Брянска случился большой пожар. Несмотря на то, что ни сама Украина официально не объявляла об атаке на этот объект, ни власти России не выдвинули таких обвинений, двойное возгорание хранилищ топлива на фоне непрекращающихся атак на украинские инфраструктурные объекты выглядит очень подозрительным совпадением.

Контратака Украины или несчастный случай?

Про то, что Украина может атаковать и вроде бы уже даже пыталась атаковать Россию, путинская пропаганда твердит давно. Возможность атак со стороны Украины даже фигурирует в официальном списке причин, по которым Путин отдал приказ напасть на нее. Однако все те случаи, на которые российские власти ссылались перед войной и в ее ходе, выглядели довольно странно. По версии российской стороны, Вооруженные силы Украины или просто обстреливали территорию России, или уничтожали одиноко стоящие сараи, или же готовили покушение на одиозного телеведущего Соловьева.

Причем все эти планы неизменно оканчивались провалом - ракеты и выстрелы ничему не вредили, а покушения предотвращали бдительные российские спецслужбы.

Федор Крашенинников

Особенно цинично выглядит то, что любые "атаки украинцев" характеризуются как террористические акты. Например, в официальных российских сообщениях об "атаке украинских вертолетов на объект в Брянской области" 14 апреля неизменно подчеркивалось, что украинские вертолеты вторглись на территорию России незаконно. Можно подумать, российская военная техника, армия и Росгвардия вторглись на территорию Украины и орудуют там на законных основаниях.

На фоне всех этих историй тем более подозрительно выглядят попытки российских властей игнорировать связь чрезвычайных происшествий с военными действиями в тех случаях, которые как раз очень похожи на успешные атаки украинцев - как все те же пожары в Брянске и схожие инциденты. Если вспомнить, что и потопление крейсера "Москва" официально списали на несчастный случай, то закрадывается подозрение, что власти попросту не хотят наводить граждан России на мысль, что российские города, корабли и объекты инфраструктуры однажды действительно могут оказаться объектами успешных контратак украинцев.

Далекая война в телевизоре

Война в Украине идет уже два месяца и принесла неисчислимые страдания украинцам. Россияне же в своем большинстве пока не осознали масштаб развязанной их властями войны и, несмотря на рост цен и постоянный поток сообщений о погибших и раненых в Украине, все еще могут успокаивать себе тем, что "спецоперация" идет где-то далеко и никак не касается их. Почему это происходит?

Во-первых, Россия слишком большая страна, чтобы потеря даже двух десятков тысяч военных создала ощущение большой беды. Тем более, что информация о погибших публикуется в местных медиа, а общие цифры потерь не сообщаются.

Во-вторых, состояние российской экономики, с точки зрения обывателя, все еще не столь тревожно, как его видят критические настроенные медиа и экономисты. Да, растет безработица, пропадают какие-то товары, растут цены - все это неприятно, но еще можно списать на нерадивость чиновников, алчность коммерсантов и допустимый уровень личной жертвы ради пресловутой "победы над нацистами".

Наконец, в-третьих, нельзя забывать все про ту же пропаганду, которая за много лет сформировала параллельную вселенную, до которой почти не доходит информация из реального мира. Во вселенной путинской пропаганды война в Украине - это всего лишь высокотехнологичная "спецоперация", которую показывают по телевизору в виде "боевой работы" новейших высокоточных вооружений, прицельно бьющих по "нацистам", заведомо обреченных на поражение. В этой вселенной украинцы якобы готовят покушение на телепропагандиста Соловьева, о чем сообщает лично президент Путин. Крейсера же и нефтебазы при этом сгорают совершенно случайно.

Когда война приходит в дом

Печальный опыт Второй мировой войны учит: обыватели осознают, что война - это не победные сводки и парады, но еще и риск погибнуть или остаться без ничего, только после того, как бомбы начинают падать на их собственные города, начинают гореть их дома, когда им самим приходится второпях эвакуироваться или бежать среди ночи в бомбоубежища.

Россия напала на Украину, российская армия обстреливает украинские города, уничтожает инфраструктуру и социальные объекты независимого и суверенного государства. Никаких прав и оснований вести себя так у России нет - как нет никаких причин, почему Украина не будет наносить контрудары, защищаясь от вероломной агрессии. Диверсанты и диверсии, к сожалению, являются реальностью любой войны. Поэтому ничего странного в том, что украинцы - вопреки официальным опровержениям - могут готовить и организовывать какие-то атаки на инфраструктурные объекты не только в приграничных регионах, но и по всей России, нет. Приграничные же регионы и вовсе рискуют стать зоной боевых действий при неудачном для России развитии конфликта.

Готовы ли власти и граждане России к тому, что война придет в их страну? Будет ли пропаганда столь же успешна, когда рухнет миф не только о непобедимости российской армии, но и о способности российских спецслужб защитить страну от взрывов объектов инфраструктуры?

Ответы на эти вопросы мы можем получить гораздо быстрее, чем сейчас может показаться.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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