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Брянск. Пешеходная зона и памятник Юрию Гагарину
Фото: Vladimir Gorovykh/dpa/TASS/picture alliance

Брянск

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Город в России.

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Новости

8 мин. назад

РДК заявил о причастности к событиям в Брянской области

4 ч. назад

Российские СМИ сообщают о двух украинских ДРГ на Брянщине

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Контекст

Колония в Ярославле

Сотрудник брянской колонии арестован за убийство осужденного

Сотрудник брянской колонии арестован за убийство осужденного

Задержанный накануне сотрудник исправительной колонии в Клинцах заключен под стражу по решению суда.
Политика25 июля 2018 г.
Колючая проволока

В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный

В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный

По данным следствия, сотрудник ФСИН применил спецсредства к осужденному, в результате чего тот скончался от асфиксии.
Политика24 июля 2018 г.
Сергей Давидис на церемонии вручения второй премии Бориса Немцова

Как прошло вручение второй премии Бориса Немцова

Как прошло вручение второй премии Бориса Немцова

О чем говорили на вручении второй премии Бориса Немцова, которая прошла вечером 12 июня в Бонне, - в репортаже DW.
Политика13 июня 2017 г.
Symbolbild Deutschland Gewalt Gefängnis

В Испании арестованы брянские "Бонни и Клайд"

В Испании арестованы брянские "Бонни и Клайд"

В Испании по запросу Интерпола арестованы брянские предприниматели, обвиненные в мошенничестве.
24 февраля 2016 г.
Советские партизаны

Почему историю брянских партизан объявили экстремистской

Почему историю брянских партизан объявили экстремистской

В российский Федеральный список экстремистских материалов включили тексты Себастьяна Штоппера.
26 июня 2014 г.
Немецкие газеты

Единый день голосования - сплошное разочарование

Единый день голосования - сплошное разочарование

Безволие оппозиции на фоне низкой явки и манипуляций властей.
16 октября 2012 г.
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Мнения

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Война стучится в дома россиян

Федор Крашенинников
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Конфликты25 апреля 2022 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

История брянского таксиста - пример расизма в России

Федор Крашенинников
Комментарий
Политика11 июня 2020 г.
Александр Плющев

Российские школьники против тотального вранья

Александр Плющев
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Политика20 марта 2017 г.