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Фото: Vladimir Gorovykh/dpa/TASS/picture alliance
Брянск
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Город в России.
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Новости
8 мин. назад
8 мин. назад
РДК заявил о причастности к событиям в Брянской области
4 ч. назад
4 ч. назад
Российские СМИ сообщают о двух украинских ДРГ на Брянщине
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Контекст
Сотрудник брянской колонии арестован за убийство осужденного
Сотрудник брянской колонии арестован за убийство осужденного
Задержанный накануне сотрудник исправительной колонии в Клинцах заключен под стражу по решению суда.
Политика
25.07.2018
25 июля 2018 г.
В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный
В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный
По данным следствия, сотрудник ФСИН применил спецсредства к осужденному, в результате чего тот скончался от асфиксии.
Политика
24.07.2018
24 июля 2018 г.
Как прошло вручение второй премии Бориса Немцова
Как прошло вручение второй премии Бориса Немцова
О чем говорили на вручении второй премии Бориса Немцова, которая прошла вечером 12 июня в Бонне, - в репортаже DW.
Политика
13.06.2017
13 июня 2017 г.
В Испании арестованы брянские "Бонни и Клайд"
В Испании арестованы брянские "Бонни и Клайд"
В Испании по запросу Интерпола арестованы брянские предприниматели, обвиненные в мошенничестве.
24.02.2016
24 февраля 2016 г.
Почему историю брянских партизан объявили экстремистской
Почему историю брянских партизан объявили экстремистской
В российский Федеральный список экстремистских материалов включили тексты Себастьяна Штоппера.
26.06.2014
26 июня 2014 г.
Единый день голосования - сплошное разочарование
Единый день голосования - сплошное разочарование
Безволие оппозиции на фоне низкой явки и манипуляций властей.
16.10.2012
16 октября 2012 г.
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Мнения
Война стучится в дома россиян
Федор Крашенинников
Колонка
Конфликты
25.04.2022
25 апреля 2022 г.
История брянского таксиста - пример расизма в России
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
11.06.2020
11 июня 2020 г.
Российские школьники против тотального вранья
Александр Плющев
Комментарий
Политика
20.03.2017
20 марта 2017 г.
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