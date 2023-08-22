Зеленский в Греции и иные события 545-го дня войны в Украине

Президент Украины провел ряд переговоров в Афинах, завершив многодневный тур по Европе. В числе прочих, он встретился с главой Еврокомиссии и президентом Сербии. В Московской области произошел новый инцидент с дронами.

На 545-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 22 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Зеленский завершил тур по Европе встречами в Афинах

Президент Украины Владимир Зеленский целым рядом встреч и переговоров в Греции завершил свой тур по Европе. Среди прочих, в Афинах он встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и поблагодарил за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции. "Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - написал украинский лидер в сети микроблогов X. Он добавил, что надеется на положительную оценку Еврокомиссией выполнения рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС, и открытие переговоров о вступлении до конца 2023 года. Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции относительно будущего саммита для реализации предложенной Киевом "формулы мира".

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что встреча с Зеленским была "продуктивной" и на ней речь шла о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС, а также европейской поддержке Украины на фоне российской агрессии. "Мы продолжим совместную работу для того, чтобы доставлять украинское зерно на мировые рынки и оказывать экономическую помощь", - указала в X глава Еврокомиссии.

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. "Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", - прокомментировал переговоры Зеленский. Вучич назвал разговор с Зеленским "открытым и честным". "Я сказал, что, когда речь идет о вопросе территориальной целостности, Сербия, в отличие от других, искренна и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся и дальше развивать сотрудничество со страной, которая никогда не делала ничего плохого Сербии. Я также верю, что не будет никаких изменений в позиции Украины, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, и это была большая работа, которую мы проделали", - сказал Вучич.

Ход боевых действий

За сутки российские силы нанесли 2 ракетных и 38 авиационных ударов, совершили 26 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые, заявил генеральный штаб ВСУ. По его данным, в течение суток произошло 26 боевых столкновений. Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, указывается в вечерней оперативной сводке. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника, сообщается далее.

Российские войска обстреляли днем окраину города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, заявил офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, обстрел велся с территории РФ из миномета и гранатомета. "Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства", - говорится в сообщении. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.

В Киеве заявили, что украинские войска с боем вошли в село Работино Запорожской области. "Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley. Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии", - написала замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. Село Работино - важный пункт на пути украинского контрнаступления, которое развивается южнее города Орехов.

В Брянской области - попытка "прорыва государственной границы"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовском районе "украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы". "Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", - написал Богомаз. Других подтверждений этой информации нет.

В ночь на вторник над Подмосковьем "ПВО сбили два ударных беспилотника", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Один дрон был сбит в районе Красногорска, другой в районе Часцов. По данным российского Telegram-канала "SHOT", публикующего предполагаемые видео с места событий, в Красногорске беспилотник был сбит близ здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на парковке. В свою очередь, агентство ТАСС сообщило, что воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово было временно закрыто, вылеты откладывались, часть рейсов перенесли в другие города. Позже полеты возобновились. Минобороны РФ подтвердило перехват двух беспилотников "над территорией Московской области" и сообщило, что еще два БПЛА сбиты в ту же ночь в Брянской области.

Черногория и Люксембург поддержали гарантии G7 для Украины

Между тем, Черногория и Люксембург присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил президента Черногории Якова Милатовича за гуманитарную, военную и политическую поддержку, оказываемую его страной Киеву, и за присоединение Черногории к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. На встрече в Афинах лидеры обсудили поддержку Черногории в реализации украинской "формулы мира" и подготовку к "глобальному саммиту мира", сообщил Зеленский в сети микроблогов X (бывший Twitter). Милатович, в свою очередь, на встрече с Зеленским подтвердил осуждение российской агрессии против Украины и поддержку Киева со стороны Подгорицы. "Меня пригласили посетить Киев, где мы подпишем соглашение о дружбе и сотрудничестве между нашими странами", - добавил черногорский президент.

Зеленский сообщил также о присоединении к декларации Люксембурга. "Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи", - добавил Зеленский.

Дания начала обучать пилотов ВСУ на F-16

Дания начала обучать пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче самолетов Украине, сообщили вооруженные силы королевства. На датскую военную авиабазу в Скридструпе уже прибыли восемь пилотов вместе с 65 военнослужащими, которые пройдут обучение техническому обслуживанию и ремонту истребителей, говорится в заявлении, которое приводит агентство Reuters.

При этом Украина сможет получить истребители F-16, о предоставлении которых объявили Дания и Нидерланды, не ранее чем через шесть-семь месяцев, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. "Объективно, без завышенных ожиданий, я думаю, что 6-7 месяцев - это минимальных срок, который надо сознательно оценивать, но если он будет немного больше - не разочаровываться", - сказал Резников журналистам. Он объяснил такие сроки тем, что сам самолет - это "просто платформа", а "нужно говорить" и о передаче вооружения - ракет, снарядов и бомб, которые будут нести F-16, а также о подготовке инфраструктуры для обслуживания истребителей. Кроме того, обучение на самолетах должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другие люди, планирующие операции, сказал министр. Он отметил, что пока неизвестно, сколько времени займет обучение соответствующего персонала.

ЕС перечислил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X (бывший Twitter). "Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства", - написала она, отметив, что в этом году и после "будет больше".

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