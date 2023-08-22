Поставки Украине истребителей F-16: чего от них ждать?

Дания и Нидерланды поставят Киеву истребители F-16. DW узнала у экспертов, как это может повлиять на ход войны в Украине и какая подготовка нужна украинским пилотам этих самолетов.

После многомесячного давления со стороны Киева западные страны начинают процесс передачи Украине американских легких истребителей четвертого поколения F-16. В понедельник, 21 августа, Дания и Нидерланды пообещали поставить их после выполнения ряда условий, среди которых - обучение украинских пилотов и технического персонала. Об этом, а также о возможном влиянии поставок F-16 на ход войны в Украине - DW.

F-16 для Украины: "И это только начало"

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды стало известно о возможном количестве первой партии самолетов, которую может получить Киев: 42 - от Нидерландов и 19 - от Дании. По словам Зеленского, украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, идет обсуждение расширения тренировочных миссий. "И это только начало", - заверил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, 21 августа 2023 года Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Правда, премьер Нидерландов Марк Рютте не назвал на совместной пресс-конференции точного числа истребителей американского производства, которые Украина получит для выполнения боевых задач. "Нидерланды в общей сложности имеют 42 самолета F-16. Из них нам нужны самолеты для тренировок в Дании и позже в Румынии", - добавил он.

Премьер Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, отметила, что первые шесть F-16 Украина получит до Нового года. По ее словам, в следующем году Копенгаген поставит Киеву восемь истребителей, а через год - еще пять.

Освобождение украинских территорий и защита зернового коридора

Передача самолетов F-16 обеспечит Украине преимущество на поле боя для освобождения оккупированных территорий, подчеркнул в разговоре с DW представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Если у нас будут F-16 в достаточном количестве, то мы сможем получить превосходство в воздухе и продвижение наземных войск путем нанесения ударов по наземным целям. F-16 будут в три раза более эффективными, более точными и безопасными для пилотов, чем самолеты, которые у нас есть сейчас", - пояснил Игнат.

Юрий Игнат Фото: DW

По его словам, истребители американского производства помогут также защитить морские границы и портовую инфраструктуру Украины от российских ракетных обстрелов: "Мы сможем защитить зерновые коридоры, что важно в нашей экономической ситуации".

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко, со своей стороны, отмечает, что предоставление Киеву F-16 может изменить ход боевых действий. "Мы сейчас очень уступаем врагу, потому что у нас устаревшая техника, которая неспособна эффективно противодействовать российской авиации. Если бы у нас были современные истребители, то российские самолеты даже не подлетали бы к линии фронта и не наносили бы удары по нашим наземным войскам", - сказал Валерий Романенко в интервью DW. По его мнению, предоставление современных истребителей Украине поможет "нивелировать российскую авиационную угрозу".

Инфраструктура для обслуживания F-16

Однако для полноценного применения F-16 Украине, по оценке советника министра обороны Алексея Копитько, нужны также запчасти, техобслуживание, вооружение и соответствующая инфраструктура. "Самолеты - это еще полдела", - уточнил Копытько в Facebook. Определенной проблемой может быть конструкция взлетно-посадочных полос (ВПП) на военных аэродромах.

В небе F-16 ВВС Нидерландов Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS/picture alliance

Большинство из них сделано из бетонных плит, тогда как для F-16 нужна гладкая поверхность, чтобы самолеты могли беспрепятственно совершать посадку и взлетать, отмечают в командовании Воздушных сил ВСУ. "Западные истребители могут, в принципе, взлетать и с наших плитовых ВПП. Но из-за того, что у этих самолетов маленькие колеса, есть угроза попадания посторонних предметов в воздухозаборники. Инфраструктуру надо адаптировать. Впрочем, это все решаемо", - считает Юрий Игнат.

По его словам, истребители F-16 уже приземлялись на украинских аэродромах. Речь идет о совместном патрулировании авиационного пространства во время проведения Украиной и Польшей футбольного Евро-2012 и совместных со странами НАТО учений "Чистое небо 2018" в Украине, когда украинские пилоты учились управлять самолетами F-15. Тогда все западные самолеты приземлялись и взлетали именно с украинских военных аэродромов, напоминает Игнат.

Украине нужно перестроить навигационную систему

"Сейчас мы занимаемся подготовкой взлетно-посадочных полос. На момент приобретения Украиной F-16 мы уже сможем их размещать", - заверил в эфире телемарафона командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Кроме того, Украине нужно перестроить навигационную систему, оснастить сервисные центры обслуживания западных истребителей и продумать систему их защиты, добавляет эксперт по авиации Валерий Романенко. "После переоборудования взлетно-посадочных полос мы должны развернуть тактически навигационную систему наземных маяков для F-16, чтобы они могли работать в Украине, потому что сигнал от нашей навигационной системы не воспринимается самолетами НАТО", - добавил он в беседе с DW.

Также, по словам эксперта, Украина должна позаботиться об информационном обеспечении боевых вылетов, поскольку нынешняя система информирования пилотов во время полета происходит путем постановки задач из наземного командного пункта: "Летчик должен видеть все это на экране тактической обстановки. Этот экран нужно заполнять информацией. И, прежде всего, нужно будет взаимодействовать в режиме реального времени с летающим натовским радаром АВАКС".

Украинские пилоты и техники уже начали обучение

По оценкам экспертов, обучение украинских пилотов будет длиться не менее шести месяцев, это минимальный срок, необходимый для освоения F-16. Обучаемых нужно освоить пилотирование истребителей, работая в паре двумя самолетами, поскольку этого требуют стандарты безопасности НАТО. Как сообщил Юрий Игнат, в Дании начали обучение первые 70 украинских пилотов и представителей технического персонала.

Президент Украины Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен на пресс-конференции, 20 августа 2023 года Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritza Scanpix/AP/picture alliance

Самые большие проблемы могут возникнуть именно с обучением техперсонала, предполагают эксперты. Ведь за короткий период времени техники должны будут изучить документацию, предоставляемую союзниками Украины исключительно на английском языке, указывает военный эксперт и исследователь авиации Михаил Жирохов.

Кроме того, по его словам, подготовка летчиков - это длительный процесс: "Их нужно готовить с нуля для этих самолетов, потому что пилотов нельзя забирать с фронта, чтобы не оголять его. Поэтому нужно брать курсантов 4-5 курсов и отправлять их на обучение". По его выражению, начинаться оно должно с базовой подготовки, поскольку та, которую дают украинские авивузы, "заточена на советские самолеты".

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