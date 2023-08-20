Зеленский в Дании: Копенгаген передаст 19 истребителей F-16

На встрече с Владимиром Зеленским на авиабазе в Дании премьер-министр Фредериксен сообщила, что 6 самолетов могут быть предоставлены к Новому году, еще 13 - в 2024-2025 годах.

Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен во время визита украинского президента Владимира Зеленского. "Надеемся поставить Украине шесть самолетов F-16 к Новому году", - сообщила она в воскресенье, 20 августа, на авиабазе Скридструп на юге Дании, после переговоров с Зеленским. Еще 8 истребителей, по словам Фредериксен, будут поставлены Украине в 2024 году, а оставшиеся 5 - в 2025-м.

В свою очередь украинский лидер указал, что провел "очень продуктивные, целенаправленные и конкретные переговоры" с главой датского правительства. Он сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, работа ведется над скоростью подготовительных мер по передаче Киеву 19 истребителей. Кроме того, на переговорах с Фредериксен обсуждалась возможность расширения учебных миссий, указал далее Зеленский и поблагодарил Данию за предоставляемую помощь.

В Данию уже прибыли для обучения на F-16 более 70 украинских военных

Со своей стороны датский премьер подтвердила, что ее правительство будет поддерживать обороняющуюся от российского вторжения Украину "так долго, как будет необходимо". По словам Фредериксен, в Дании сейчас находятся более 70 украинских военнослужащих, прибывших на обучение управлению американскими истребителями.

В Дании Зеленский также встретится с королевской семьей, лидерами политических партий, членами датского парламента - фолькетинга и представителями датского бизнеса.

Договоренности о поставках истребителей с Нидерландами и Швецией

В Данию Зеленский прилетел из Нидерландов, где в тот же день провел переговоры с премьер-министром королевства Марком Рютте на авиабазе в Эйндховене. После тренировки украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 Киев получит 42 этих американских самолета, заявил он. "Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!" - написал он в Telegram, назвав достигнутые договоренности историческими и еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

В свою очередь Рютте заявил, что пока не может точно сказать, сколько именно истребителей F-16 страна передаст Украине. В настоящее время у Нидерландов есть 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Накануне Зеленский посетил Швецию, где провел переговоры о военной помощи и гарантиях безопасности для Киева. В ходе встречи в Стокгольме со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном стороны обсудили оборонное сотрудничество. Зеленский среди прочего рассказал о планах по передаче Киеву шведских истребителей Gripen, обучение на которых украинские летчики проходят уже сейчас. Кроме того, украинский лидер сообщил, что в ближайшие два дня он проведет переговоры о передаче западных истребителей с несколькими государствами.

Смотрите также: