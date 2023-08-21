Зеленский в Дании и Греции и другие события 544-го дня войны

Президент Украины выступил в парламенте Дании и затем прилетел в Грецию. В ряде регионов РФ вновь произошли инциденты с дронами и обстрелы. В частности, дроны были сбиты в Московской области.

На 544-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 21 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Зеленский в Дании и Греции

Президент Украины продолжает поездку по ряду европейских стран, начатую двумя днями ранее. Утром в понедельник он выступил в парламенте Дании с обращением к депутатам. Парламентарии встретили его аплодисментами. "Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит", - сказал Зеленский.

Во второй половине дня украинский президент прибыл в Грецию для переговоров с руководством страны - премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Также он примет участие в неформальной встрече балканских лидеров с высшими должностными лицами Евросоюза.

По словам Зеленского, Греция будет обучать украинских летчиков управлению боевыми самолетами F-16. "Сегодня мы имеем важный результат для воздушной коалиции: Греция примет участие в обучении наших пилотов на самолетах F-16. Спасибо за это предложение", - сказал Зеленский во время выступления в Афинах перед СМИ вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В ВСУ приветствуют договоренность о передаче F-16

Между тем, в ВСУ приветствовали договоренности о передаче десятков американских истребителей F-16 Нидерландами и Данией, о которых было объявлено во время визитов в оба королевства Зеленского накануне. Западные истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте в Украине, обеспечивая украинским силам преимущество в воздухе на оккупированных территориях, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают управляемые авиабомбы и запускают авиационные ракеты. "С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе - это ключ к успеху на земле", - сказал Игнат.

Между тем, в эфире "Радио Свободы" Юрий Игнат заявил, что Украине необходимо 128 истребителей западного производства, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе. По его словам, такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ. "Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности", - сказал Игнат.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток россияне нанесли 2 ракетных и более 30 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из РЗСО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За сутки произошло более 20 боевых столкновений, указывается в вечерней оперативной сводке. Украинская авиация сил нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника, отмечается далее.

Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, сообщили в Генштабе ВСУ. В заявлении также указывается на мародерство российских сил и издевательства над мирным населением, в частности, в Токмаке Запорожской области, куда прибыло российское подразделение из Бурятии. "Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах. В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом конфискации и физически издеваются над недовольными местными жителями.

Инциденты в российских регионах

В нескольких российских регионах вновь произошли инциденты с дронами. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пострадавших в результате перехвата беспилотников. Они были сбиты утром понедельника силами ПВО, в одном из случаев обломки упали на садовый дом в городском округе Истра, выбиты окна в трех домах, указал он и заявил, что пострадали два человека. О "пресечении попытки" атаки "беспилотного летательного аппарата самолетного типа" в Московской области сообщило и министерство обороны России. По информации ведомства, БПЛА был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы" около 6.50 мск. Аэропорты Домодедово и Внуково, по сообщениям российских информационных агентств, сняты временно ограничивали прием и вылет самолетов. Ограничения, введенные в связи с атаками БПЛА, действовали до 8.30 мск.

Глава Калужской области Владислав Шапша также сообщил об отраженной атаке БПЛА. Это произошло утром 21 августа, "несмотря на сложные метеорологические условия", на территории Кировского района Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, утверждает он. Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По его словам, с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас для гранатомета. Поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Минобороны РФ утверждает, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа. Позже Гладков написал о двух сбитых дронах: один БПЛА самолетного типа был уничтожен в Белгородском районе, а второй - в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе.

В Ростове-на-Дону утром прогремели взрывы, их звуки попали на несколько видео, которые опубликовали российские Telegram-каналы. По данным издания 161.ru, в некоторых домах треснули оконные стекла. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал "громкие звуки". По его словам, военные проинформировали его "о переходе самолета на сверхзвук". При этом "военкор" Юрий Котенок утверждает, что над Ростовом-на Дону сработала система ПВО, сбиты три украинские ракеты. "Для атаки на город противник мог вновь попытаться задействовать зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Ранее они применялись для обстрелов Таганрога и Крымского моста", - написал он в Telegram.

Смотрите также: