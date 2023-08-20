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Зеленский в Нидерландах договорился о предоставлении F-16

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Президент Украины прибыл из Швеции в Нидерланды, где провел переговоры с премьер-министром Рютте на авиабазе в Эйндховене. Стороны обсудили оборонное сотрудничество.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Владимир Зеленский и Марк Рютте на авиабазе в ЭйндховенеФото: ROB ENGELAAR/AFP

На следующий день после визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой и командой чиновников прибыл в Нидерланды. На переговорах с премьер-министром королевства Марком Рютте в воскресенье, 20 августа, была достигнута договоренность о предоставлении Украине современных истребителей F-16, сообщил Зеленский на авиабазе в Эйндховене, заявив об "историческом мощном, мотивационном" шаге по усилению воздушного щита Украины. 

Зеленский: Украина получит 42 истребителя F-16

После тренировки украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 Киев получит 42 этих американских самолета, заявил президент Украины. "Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!" - написал он в Telegram, назвав достигнутые договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины. По словам Зеленского, эти самолеты необходимы, "чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел".

В свою очередь Марк Рютте заявил, что пока не может точно сказать, сколько именно истребителей F-16 страна передаст Украине. В настоящее время у Нидерландов есть 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу, пишет Reuters.

"Формула мира" и коалиция по предоставлению комплексов Patriot

Кроме того, стороны обсудили участие и лидерскую роль Нидерландов в глобальных усилиях по выполнению "Формулы мира", к которым присоединились уже 63 государства, а также ситуацию на поле боя и оборону Украины. Зеленский поблагодарил королевство за лидерство в коалиции по передаче Киеву американских ЗРК Patriot.

"Рад сегодня быть в Нидерландах и рад тому, что этот визит и наши договоренности с премьер-министром Марком Рютте придают силы нам всем в защите свободы и международного права", - добавил украинский президент.

Зеленский проводит переговоры о передаче истребителей с несколькими странами

Вопрос о передаче Киеву F-16 Зеленский назвал главным на переговорах в Нидерландах, указав на необходимость защиты украинцев от российского террора. "Также в повестке дня - Глобальный саммит мира, формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности", - сообщил он.

Одновременно Дания также подтвердила согласие на передачу Киеву истребителей F-16. "Мы согласны передать Украине и ВВС Украины самолеты F-16 в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный на F-16 украинский персонал, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", - говорится в заявлении министерства обороны в Копенгагене. В ведомстве добавили, что страна продолжит работу над расширением коалиции по передаче Украине западных истребителей.

Накануне Зеленский посетил Швецию, где провел переговоры о военной помощи и гарантиях безопасности для Киева. В ходе встречи в Стокгольме со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном стороны обсудили оборонное сотрудничество. Зеленский среди прочего сообщил о планах по передаче Киеву шведских истребителей Gripen, обучение на которых украинские летчики проходят уже сейчас. Кроме того, украинский лидер сообщил, что в ближайшие два дня он проведет переговоры о передаче западных истребителей с несколькими государствами.

Смотрите также:

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