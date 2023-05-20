F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат о поставках

В чем заключаются главные проблемы в вопросе поставок истребителей Киеву? Почему Украина хотела бы получить F-16 и сможет ли она применить их во время контрнаступления? Интервью DW с военным экспертом.

Киев уже давно добивается от западных стран поставок истребителей. Создаваемая коалиция по закупке истребителей F-16 для Украины должна поддерживать снабжение Киева боевой авиацией. Военный эксперт, депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Йоханнес Арльт (Johannes Arlt) поделился в интервью DW своим мнением о том, помогут ли западные самолеты в контрнаступлении ВСУ, в чем заключаются главные проблемы в поставках истребителей и сколько времени должна занять подготовка пилотов и обслуживающего персонала.

DW: Великобритания и Нидерланды хотят создать коалицию для поставки западных истребителей в Украину. Насколько важен этот шаг?

Йоханнес Арльт: Это очень важный шаг с точки зрения качества поставок. Поставка боевых самолетов - это шаг к интеграции в вооруженные силы самых сложных систем вооружения, какие мы только можем себе представить. Поэтому, это очень амбициозный шаг, и я пока совсем не уверен, что он увенчается успехом.

- О каких самолетах идет речь? Украина подчеркивает, что хочет получить истребители F-16. Почему именно их?

Йоханнес Арльт Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

- Новейшие истребители - это F-35, но они настолько технически сложны, что их интеграция займет несколько лет. F-16 также технически очень качественный истребитель. Он был испытан и находится на вооружении у многих стран. И есть надежда, что коалиция сможет объединить соответствующие возможности для обучения и опыт в интеграции таких истребителей.

- Словакия и Польша уже поставили Украине МиГ-29. Разве их недостаточно? И в чем разница между этими двумя моделями самолетов?

- Я думаю, что поставка МиГ-29 - это правильный и важный шаг. Мы договорились в прошлом году, что в рамках "кругового обмена" будем поставлять Украине то, что она сможет сразу использовать. МиГи-29 уже находятся в эксплуатации у Украины, так что это очень хороший шаг, потому что у них есть запасные части, есть соответствующая техника, мощности, у них есть пилоты, которые действительно умеют обращаться с этой машиной.

F-16 на один шаг современнее, у него больше дальность, больше выносливость на поле боя, и поэтому это, конечно, повышение уровня. Тем не менее это станет серьезным вызовом, в первую очередь даже не для пилотов, а для материально-технического обеспечения.

- Сколько времени может занять эта техническая и логистическая подготовка, а также подготовка пилотов? Великобритания уже заявила, что готова их обучать. О каких сроках можно говорить?

МиГи-29 ВВС Словакии Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

- Речь идет, я полагаю, о сроке приблизительно в шесть месяцев, за который опытные пилоты могут пройти переподготовку для этой новой системы. Это будет означать, что они смогут, если можно так выразиться, поднять самолет в воздух. Но за шесть месяцев они не смогут полностью освоить эту систему, потому что у них нет опыта.

Но это не самая большая проблема. Для того, чтобы иметь возможность использовать этот самолет в оперативном режиме, ведь F-16 также должен обслуживаться и ремонтироваться в Украине, я вижу большую проблему в обучении технического персонала, которому зачастую требуется многолетняя подготовка и, прежде всего, им будет недоставать опыта, чтобы по-настоящему чинить эти самолеты.

- У кого есть эти самолеты, и кто может поставить их Украине? Ведь, например, у Великобритании, которая объявила о создании коалиции, этих самолетов нет?

- У меня, если честно, сейчас нет списка стран, которые стопроцентно эксплуатируют F-16. Поэтому я не могу их перечислить. Но эти страны еще должны иметь возможность передать F-16 Украине, они ведь нуждаются в них для своей собственной защиты. И это, конечно, тоже вызов. Потому что они не могут быстро получить новые самолеты и должны считаться с тем, что самолет, который они сейчас передают, не будет заменен в течение пяти-семи лет.

- Вы сказали, что на обучение пилотов, подготовку технической стороны может уйти полгода, смогут ли эти самолеты сыграть роль в нынешнем контрнаступлении Украины?

- Я так не думаю. Шесть месяцев - это только обучение пилотов. Но если мы возьмем как пример такой самолет, как немецкий Tornado, который немного старше, то для него нужны огромные мощности для обслуживания. На один летный час приходится более ста часов обслуживания. Это значит, что стратегическим моментом являются не пилоты, а технологии и создание логистической системы с запасными частями, специальным оборудованием и так далее, все это должно быть установлено. Поэтому у меня очень большие сомнения, что мы увидим эффект быстро.

- То есть, довольно маловероятно, что эти самолеты будут играть роль в наступлении; почему Украина хочет договориться об их поставках уже сейчас?

- На мой взгляд, интеграция танков из разных стран, самоходных гаубиц и систем ПВО сработала очень хорошо. Украинские солдаты хорошо их освоили. Но если говорить о танках, наземных системах, и авиационных - это две совершенно разные вещи. Авиационная система намного сложнее, она падает на землю, поэтому намного опаснее. Здесь можно допустить гораздо меньше ошибок, поэтому, по-моему, степень сложности несколько недооценивается. Так что я выступаю за дальнейшие поставки МиГ-29. Они годятся в любом случае. Я бы постарался поставить все те, которые так или иначе доступны. Это разумная мера, которую Украина может использовать немедленно. Я могу понять желание получить F-16, потому что это еще более мощные боевые самолеты, но я представляю, что нам будет очень трудно добиться их интеграции.

- Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также не готов присоединиться к этой коалиции, и две трети немцев согласно опросам - против. Почему в Германии такое сильное противостояние этой коалиции истребителей?

- У нас уже ведутся очень большие дебаты о поставках боевых танков. Это еще один качественный шаг, потому что с помощью истребителей военная мощь может быть увеличена очень быстро, и мы также можем быстро добиться, возможно, нежелательных, непреднамеренных эффектов, которые могут способствовать эскалации. Но помимо этих политических соображений, с технической точки зрения очень трудно интегрировать эти вооружения, если мы по-прежнему не хотим, чтобы Запад участвовал в войне.

- Вы говорили об эскалации. Значит ли это, что истребители F-16 могут атаковать российскую территорию, российские самолеты? Насколько это реалистично?

- Конечно, существует теоретическая возможность, что такие самолеты могут также атаковать российскую территорию или самолеты. В любом случае, дальности хватает.

- Получается, что эта дискуссия которая возникает в Германии и в других странах, например, в США, по поводу решения о поставке F-16 - это страх спровоцировать Россию, так сказать, или это все же про технические трудности, о которых вы говорили?

- Прежде всего, это решение на национальном уровне, и у нас в Германии нет доступных боевых самолетов, включая Tornado и Eurofighter. Ни тот ни другой не могут быть интегрированы: один слишком старый и стоит более 200 часов технического обслуживания на летный час, а другой - потому что он слишком сложен для интеграции, логистически и технически. Вот почему Германия не может вмешиваться в решения других стран. Если они решили определить приоритет и хотят поставить истребители, они могут это сделать, и мы не будем это комментировать. Я также не знаю, каким соображениям федеральный канцлер или министр обороны отдает приоритет в своем решении, но как офицер ВВС, которым я являюсь, я могу сказать вам, что интеграция будет очень трудной для эксплуатации этих самолетов в рамках нынешней правовой базы.

- Мы уже видели подобные дискуссии, когда речь шла о поставке танков. Там отношение сначала тоже было скептическим, но оно изменилось. Видите ли вы возможность того, что Германия также изменит свое отношение к самолетам?

- Я пытался дать понять, что не имеет значения, изменится наша позиция или нет, потому что мы сами не будем поставлять самолеты, так как у нас нет таких, которые подходили бы для этого. Так вопрос пока не стоит. Германия предоставляет огромный пакет военной помощи на сумму более 2,5 миллиардов евро. У нас есть свои приоритеты в области противовоздушной обороны, боевых бронированных машин и инженерного оборудования. Это наши основные приоритеты, и мы будем продолжать их реализовывать, чтобы эффективно поддерживать Украину.

- Без согласия США в Украину все равно истребители F-16 поставлены не будут. Как вы думаете, дадут ли американцы свое согласие?

- Если будет соответствующая политическая воля, я могу представить, что США по крайней мере подумают об этом и рассмотрят возможность предоставить решение странам, у которых эти истребители стоят на вооружении. Но я не настолько глубоко вовлечен в политический дискурс в США, чтобы дать действительно обоснованную оценку.

- Как вы думаете, увидим ли мы действительно через несколько месяцев F-16 в небе над Украиной или эти разговоры о коалиции скорее политический сигнал, который Запад посылает Украине, что мы вас не бросим. Это реальность или все же символический жест?

- Это очень достойная инициатива, она согласуется с идеей "Дать всё, что требуется". Однако я думаю, что это вряд ли будет возможно по причинам, которые я уже объяснил. Но, как вы знаете, российско-украинская война полна сюрпризов. С профессиональной же точки зрения, я бы сказал, что увидеть F-16 в небе Украины в ближайшие шесть месяцев скорее невозможно.

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