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Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли Фото: Heiko Becker/REUTERS
КонфликтыУкраина

Пентагон объяснил отказ передать Украине истребители

Даниил Сотников
39 мин. назад

Для быстрого достижения контроля в небе Украине необходимы системы ПВО, а передача западных истребителей - слишком долгий процесс, заявил генерал Марк Милли.

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Передача Украине западных истребителей не является приоритетной целью США поскольку военный контроль в небе эффективней и быстрей достигается системами ПВО, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли по итогам встречи контактной группы "Рамштайн"  пятницу, 21 апреля.

Отвечая на вопрос о поставках Украине американских истребителей F-16, Милли подчеркнул, что с военной точки зрения основная задача Киева в нынешней ситуации состоит в контроле неба. "Этой цели можно достигнуть множеством разных способов. Самый быстрый и эффективный с точки зрения стоимости для Украины способ - это системы противовоздушной обороны", - объяснил Милли.

По его словам, за более чем год войны ВСУ удавалось успешно сдерживать российскую авиацию, из-за чего силы РФ в основном наносят удары ракетами со своей территории. "Почему это происходит? Потому что украинцы сбивают российские самолеты. Россияне аккуратны из-за успешного использования украинцами ПВО", - заключил Милли.

Кроме того, продолжил генерал, вывести украинскую авиацию на уровень, сопоставимый с российской, - это задача, для которой "нужны серьезные усилия большого числа стран". "И такие решения могут быть приняты, а могут и нет, в будущем. Но прямо сейчас первоочередная необходимость - это ПВО", - закончил Милли, отметив, что обсуждению этого вопроса союзники посвятили весь день конференции.

ФРГ не передаст самолеты бундесвера Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) также заявил, что не считает возможным использование самолетов бундесвера в Украине. По его словам, немецкие самолеты имеют совершенно другие возможности, "чем те, которые сейчас необходимы в этой боевой обстановке в Украине".

"Украинским пилотам в первую очередь помогают те самолеты, летать на которых они могут начать быстро, которые можно обслуживать на месте, которые им знакомы", - сказал Писториус. "Каждый другой самолет усложняет обучение пилотов: это не то же самое, что пересесть с одного арендованного автомобиля на другой", - подчеркнул министр.

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