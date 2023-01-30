Байден: США не поставят Украине истребители F-16

Президент Джо Байден ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, собираются ли США поставлять Украине реактивные истребители F-16. Ранее в Пентагоне и Белом доме говорили, что не исключают такую возможность.

Президент Джо Байден в понедельник, 30 января ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, собираются ли США поставлять Украине реактивные истребители F-16. "Нет", - цитирует его ответ, в том числе, агентство AFP.

26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер, отвечая на вопрос телеканала MSNBC, рассматривается ли вопрос о передаче истребителей F-16 Киеву, заявил, что в Вашингтоне "не исключают этого". В тот же день представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках "не собираются снимать с повестки", подчеркнув при этом, что украиским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16

Издание Politico писало, что страны НАТО после решения отправить в Украину немецкие и американские танки обсуждают возможность поставки Киеву боевых самолетов, несмотря на опасения дальнейшей эскалации.

Украина просит истребители после соглашения о поставке танков

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что, помимо танков, Киеву понадобятся истребители, военные корабли и подводные лодки для отражения российской военной агрессии. Об истребителях упоминал и президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 23 января : "Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно: мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас".

30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна готова передать Украине истребители F-16 - но только "в полной координации" с НАТО. Возможность поставки западных истребителей Киеву допустил и президент Франции Эмманюэль Макрон - подчеркнув, что официального запроса об этом Париж от Киева пока не получал.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге 25 января, исключил поставку немецких боевых самолетов Украине.

Смотрите также: