Моравецкий: Польша готова передать Киеву истребители F-16

На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 30 января (время московское).

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Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины. "Несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов будут произведены совместно, в рамках беспрецедентного партнерства между Австралией и Францией", - заявил в Париже на встрече глав МИДов и глав оборонных ведомств обеих стран французский министр обороны Себастьен Лекорню. По его словам, оружейная фирма Nexter из Франции будет получать порох для снарядов от австралийских компаний. В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлес подчеркнул: "Это – часть постоянного уровня поддержки, которую оказывают Украине Франция и Австралия, чтобы убедиться, что Украина сможет выстоять в этом конфликте и добиться его завершения на собственных условиях".

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Российский поисковик "Яндекс" блокировал выдачу фотографий Путина по запросу "бункерный дед". Об этом стало известно благодаря масштабной утечке кода "Яндекса". Как пишет интернет-издание "Медуза", изображения Путина блокировались и в связи с другими запросами. Среди цензурных - "плешивый", "главный вор" и "когда он сдохнет". Кроме того, ограничения касались слова "сдаться" и буквы Z: пользователи не должны были увидеть сходств с символикой нацистской Германии.

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Консульство России в Литве отказалось выдать новый паспорт гражданке РФ, сообщило издание "Верстка" . Речь идет о Кристине Завьяловой - жене Владимира Завьялова, которого обвиняют в "дискредитации ВС РФ" и объявили в розыск. Девушка сообщила журналистам, что подала заявление на выдачу нового загранпаспорта 7 декабря, а 30 января статус ее заявления в мобильном приложении МИД РФ Biopassport сменился на "отклонено". "Из КД МИД России получен отказ в оформлении Вам заграничного паспорта в связи с письмом УФССП России по Смоленской области", - цитирует издание письмо консульского отдела посольства России в Литве. Это уже третий подобный инцидент с зарубежными диппредставительствами РФ за неделю, отмечает "Верстка" .

Моравецкий: Польша готова передать Киеву истребители F-16

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о предоставлении истребителей F-16. Польша готова передать Украине данную технику, однако это возможно лишь "в полной координации" с НАТО, указал Моравецкий. По его словам, в 2023 году Польша намерена потратить на оборону 4% от своего ВВП (в прошлом году эти расходы составляли 2,42%). "Возможно, это будет самый высокий процент средств, выделяемых на армию, среди всех стран НАТО", - отметил он.

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Утром 30 января россияне обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он в Telegram .

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С начала российской оккупации в Мелитополе Запорожской области похищено около тысячи человек, заявил на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" мэр города Иван Федоров. "За почти год оккупации только в городе Мелитополе было похищено почти 1000 наших жителей. На сегодня точно сотни еще находятся в плену в разных городах", - указал он. Кроме того, Федоров сообщил, что не менее 3,5 тысячи заключенных были перемещены из тюрем, которые были до оккупации, в аннексированный Крым. По словам Федорова, оккупационные администрации издали указ о легализации 28 тюрем, в том числе три - в Запорожской области.

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По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), РФ перебросила в Беларусь новые военные подразделения и вернула обратно те войска, которые уже участвовали в совместных учениях с белорусской армией. "Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, это направление достаточно напряженное, поскольку Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, ну и собственно предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство", - заявил в эфире украинского телемарафона представитель ведомства Андрей Демченко. При этом непосредственно рядом с границей Украины, по его словам, не наблюдается перемещений военной техники и личного состава.

На саммите ЕС-Украина будет обсуждаться мирный план Зеленского

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На предстоящем саммите Украина-ЕС 3 февраля в Киеве будут обсуждаться ситуация на фронте, мирный план президента Украины Владимира Зеленского и поддержка Украины со стороны партнеров, сообщил журналистам посол ЕС в Киеве Матти Маасикас. Кроме того, на повестке дня - прогресс Украины в работе над рекомендациями Евросоюза, которые связаны с предоставлением этой стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Маасикас назвал проведение саммита "сигналом солидарности с Украиной".

++17.10++

СБУ сообщила о задержании 20-летнего жителя Кременецкого района Тернопольской области, который, по ее данным, передавал россиянам информацию о расположении и характеристиках объектов энергетической инфраструктуры. При этом он сотрудничал с российскими спецслужбами за вознаграждение, указывается в заявлении пресс-службы ведомства. Мужчина был задержан после того как он забрал в оговоренном месте 5000 гривен вознаграждения, сфотографировав перед этим два объекта энергетики в Тернополе и переслав эти фото сотруднику спецслужбы РФ. Задержанному объявили подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения, указывается далее.

ЕС: Поставки танков Украине - не эскалация, а ответ на нее

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Решение поставить танки Украине было обусловлено намерением Европейского Союза помочь Украине защититься в свете усиления эскалации конфликта Российской Федерацией. Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Евросоюз должен помочь Киеву защитить себя, поскольку украинцы отстаивают свою территорию и обороняют свой народ от агрессии России, "конечной целью которой является уничтожение страны и нации, как заявил господин Путин", указал чиновник.

"Это не эскалация, это ответ на эскалацию натиска и кровопролития со стороны РФ", - подчеркнул он. Стано отметил, что все мирные усилия до сих пор "разбивались о стену невежества Кремля", который отвергает любые мирные инициативы и возможности говорить о прекращении этого конфликта за столом переговоров. "Вот почему ЕС продолжит помогать Украине защищаться", - резюмировал представитель ЕС.

В Украину приехала премьер Дании Фредериксен

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В Украину приехала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила раненых военнослужащих ВСУ в одном из госпиталей Николаева. "Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников", - написал Зеленский в Facebook.

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После решения о поставке Германией основных боевых танков Leopard Украине дискуссия о дальнейшей военной помощи Киеву развивается дальше и украинская сторона запрашивает у Запада другие виды вооружений, заявил DW посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже указал на необходимость дополнительного оборудования для защиты украинского неба, в том числе систем ПВО и самолетов. Макеев сообщил, что в данный момент Украина не запрашивает военные самолеты у Германии. "Но мы в диалоге с другими партнерами, у которых есть это вооружение, и мы рассчитываем, что самолеты, которые будут поставлены Украине, помогут защитить украинское небо от российских бомб и ракет", - добавил он.

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Президент РФ Владимир Путин не угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время их последнего разговора в феврале 2022 года, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он обвинил Джонсона в "сознательной лжи". "Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", - указал Песков. Ранее Джонсон в новом документальном фильме BBC сообщил, что Путин лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине. "В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", - отметил бывший британский премьер.

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Варшава сигнализировала готовность передать Киеву истребители F-16. "Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны РФ будет снабжать "добровольческие формирования"

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Министерство обороны РФ возьмет на себя обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание их членам медицинской помощи, указывается в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. При этом исполнение данного приказа "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", отмечается в пояснительной записке.

В конце октября Госдума приняла законопроект о "добровольческих формированиях". В нем определяется, что такие формирования может создавать Минобороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение соответствуют положению служащих по контракту.

Хроника событий 30 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 января 14.00 - 23.59 >>>

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