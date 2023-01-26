Страны НАТО обсуждают поставки истребителей Украине

США до сих пор заявляли, что передача военных самолетов Украине сейчас невозможна. В то же время "красные линии", установленные США, уже неоднократно менялись, отмечает издание Politico.

Страны НАТО после решения об отправке в Украину немецких и американских боевых танков обсуждают возможность поставки Киеву истребителей, несмотря на опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины, сообщило в четверг, 26 января, издание Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов.

По словам одного из собеседников издания, Вашингтон ранее заявлял Киеву, что поставки военных самолетов в настоящее время невозможны, но эта "красная линия" постоянно меняется. В качестве примера он привел реактивные системы залпового огня HIMARS - только летом США еще исключали поставки этого вида вооружений в Украину, но в итоге Киев его все же получил. То же самое, по словам источника, произошло ныне и с поставками боевых танков.

В то же время Politico отмечает, что вопрос о передаче Киеву истребителей будет еще более спорным, чем поставка Украине танков западного образца. Пока готовности предоставить Украине свои истребители F-16 выразили лишь Нидерланды. На прошлой неделе министр иностранных дел страны Вопке Хукстра заявил в парламенте, что его кабинет рассмотрит возможность поставки истребителей, если Киев обратится с такой просьбой.

Германия исключила поставки истребителей Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) накануне исключил поставки истребителей Киеву, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Той же позиции в настоящее время придерживается и Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов "пока исключена".

Кроме того, по мнению экспертов, самые массовые истребители НАТО F-16 и F-15 не подходят Украине из-за высоких требований к обслуживанию и особенно аэродромам, реконструкцию которых в Украине России будет легко отследить и нанести по ним удар. Они считают, что Киеву больше подойдут шведские многоцелевые самолеты JAS 39 Gripen, но министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил Politico, что у Швеции "нет планов по незамедлительной отправке Gripen в Украину".

Эксперты не ожидают быстрого решения по истребителям для Украины

По словам собеседников Politico, на следующем заседании Контактной группы по военной помощи Украине на базе Рамштайн в Германии принципиального решения о поставке боевой авиации Украине принято не будет. Некоторые чиновники полагают, что эта встреча будет посвящена разработке плана действий на тот случай, если Украине срочно потребуются истребители.

После российского вторжения в конце февраля Украина лишилась значительной части боевой авиации. Независимый проект Oryx зафиксировал уничтожение 55 украинских самолетов и 25 вертолетов, но в его отчеты попадает лишь техника, уничтожение или захват которой зафиксированы на фото или видео.

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