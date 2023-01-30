Сопредседатель СДПГ не исключает поставки истребителей Киеву
Анатолий Арни
17 мин. назад
Правительство ФРГ ведет консультации с союзниками по всем вопросам поставок Киеву, а каждое такое решение должно посылать сигнал Путину, указала сопредседательница СДПГ Заскиа Эскен.
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Германия не должна стать стороной в войне России против Украины, но при этом Берлин ведет переговоры с союзниками по поводу всех поставок Киеву. Такой уклончивый ответ на вопрос о том, исключает ли она поставки боевых самолетов Украине, дала сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) в беседе с немецким общественно-правовым телеканалом ARD в воскресенье, 29 декабря.
Сопредседательница партии, возглавляющей коалиционное правительство под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), не стала однозначно исключать возможность поддержки Украины истребителями, указав, что"решающим фактором является то, чтобы Германия и НАТО не стали стороной в этой войне", поэтому правительство ФРГ ведет "очень тесные консультации" с американскими коллегами по подобным вопросам. В то же время для ФРГ было важно дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что Берлин каждым своим решением "отвергает российскую агрессию", добавила Эскен.
Шольц: дебаты о поставках подрывают доверие граждан
В этот же день газета Tagesspiegel опубликовала интервью с канцлером ФРГ, которое было сделано на фоне одобрения Германией поставок Киеву немецких танков Leopard 2. Шольц повторил, что считает своей задачей "сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО".
По словам канцлера, в правительстве не обсуждают поставку боевых самолетов Киеву, а Германия не должна участвовать в "гонке предложений" для Украины. Шольц указал, что для начала нужно решить вопросы предыдущих поставок: "Если в Германии начнутся очередные дебаты, едва было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2. - Ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям". По словам германского канцлера, перед ведением новых обсуждений важно, "чтобы все, кто заявил, что хочет поставлять танки в Украину, сделали это".
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"Я считаю, что это исключено. Боевые самолеты - гораздо более сложные системы, чем боевые танки и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь. Мы перешли бы в такое измерение, от которого я в настоящее время весьма сильно предостерег бы", - сказал Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung в связи с требованием бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника поставить Киеву вслед за танками и западные истребители.
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