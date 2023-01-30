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Сопредседательница СДПГ Заскиа Эскен и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Сопредседательница СДПГ Заскиа Эскен и канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Sebastian Rau/photothek/picture alliance
КонфликтыГермания

Сопредседатель СДПГ не исключает поставки истребителей Киеву

Анатолий Арни
17 мин. назад

Правительство ФРГ ведет консультации с союзниками по всем вопросам поставок Киеву, а каждое такое решение должно посылать сигнал Путину, указала сопредседательница СДПГ Заскиа Эскен.

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Германия не должна стать стороной в войне России против Украины, но при этом Берлин ведет переговоры с союзниками по поводу всех поставок Киеву. Такой уклончивый ответ на вопрос о том, исключает ли она поставки боевых самолетов Украине, дала сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) в беседе с немецким общественно-правовым телеканалом ARD в воскресенье, 29 декабря.

Сопредседательница партии, возглавляющей коалиционное правительство под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), не стала однозначно исключать возможность поддержки Украины истребителями, указав, что "решающим фактором является то, чтобы Германия и НАТО не стали стороной в этой войне", поэтому правительство ФРГ ведет "очень тесные консультации" с американскими коллегами по подобным вопросам. В то же время для ФРГ было важно дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что Берлин каждым своим решением "отвергает российскую агрессию", добавила Эскен.

При этом представительница министерства обороны США Сабрина Сингх ранее заявила, что Пентагон не исключает поставки Киеву американских истребителей F-16. "Мы точно ничего не собираемся снимать с повестки", - заявила чиновница.

Шольц: дебаты о поставках подрывают доверие граждан

В этот же день газета Tagesspiegel опубликовала интервью с канцлером ФРГ, которое было сделано на фоне одобрения Германией поставок Киеву немецких танков Leopard 2. Шольц повторил, что считает своей задачей "сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО".

По словам канцлера, в правительстве не обсуждают поставку боевых самолетов Киеву, а Германия не должна участвовать в "гонке предложений" для Украины. Шольц указал, что для начала нужно решить вопросы предыдущих поставок: "Если в Германии начнутся очередные дебаты, едва было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2- Ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям". По словам германского канцлера, перед ведением новых обсуждений важно, "чтобы все, кто заявил, что хочет поставлять танки в Украину, сделали это".

Новый министр обороны выступает против поставок истребителей

Министр обороны ФРГ Борис Писториус  (Boris Pistorius), сменивший на этом посту ушедшую в отставку Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), ранее также исключил поставки истребителей Украине.

"Я считаю, что это исключено. Боевые самолеты - гораздо более сложные системы, чем боевые танки и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь. Мы перешли бы в такое измерение, от которого я в настоящее время весьма сильно предостерег бы", - сказал Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung в связи с требованием бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника поставить Киеву вслед за танками и западные истребители.

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