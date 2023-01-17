Новый министр обороны Германии - кто он и что его ждет?

Борис Писториус сменяет на посту главы Минобороны ФРГ ушедшую в отставку Кристине Ламбрехт. DW - о новом назначенце в немецком правительстве и его отношении к войне России против Украины.

Новым министром обороны Германии взамен ушедшей накануне в отставку Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) станет 62-летний Борис Писториус (Boris Pistorius). Кадровое решение, о котором канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил днем во вторник, 17 января, стало сюрпризом.

Министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Писториус не был в числе пяти фаворитов в преемники Ламбрехт. Кроме того, с его назначением канцлер нарушает данное им самим обещание соблюдать в своем правительстве гендерное равенство. Теперь министры женского пола будут в его кабинете в меньшинстве.

DW - о новом главе Минобороны Германии и стоящих перед ним задачах.

Новый глава Минобороны ФРГ о войне России против Украины

Уже 24 февраля 2022 года, когда советники федерального канцлера еще находились в прострации, не зная, как реагировать на широкомасштабное вторжение России в Украину, на сайте МВД Нижней Саксонии появилось сообщение об экстренном совещании с участием Бориса Писториуса. Речь на нем шла о подготовке земельных властей к различным сценариям дальнейшего развития событий. В частности, о том, как оптимально подготовиться к ожидаемому притоку беженцев из Украины и возможным российским кибератакам на земельную инфраструктуру.

"Я потрясен и ошеломлен драматическим развитием ситуации и жестокими атаками армии России по приказу российского президента Владимира Путина на Украину, - цитирует тот пресс-релиз Бориса Писториуса. - Это первая за десятилетия агрессивная война одного государства против другого суверенного государства".

В Нижней Саксонии были оперативно развернуты временные общежития для беженцев из Украины Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

В тот же день в Нижней Саксонии был создан кризисный штаб для координации усилий земельных властей по организации и приему украинцев, спасающихся от боевых действий на родине, а службы кибербезопасности были переведены на особый режим дежурства. Следует напомнить, что канцлер Олаф Шольц выступил в бундестаге с большой речью о вторжении России в Украину только 27 февраля.

На первой после своего назначения короткой пресс-конференции Писториус заявил, что "бундесвер должен настроиться на новую ситуацию, возникшую в результате агрессивной войны России против Украины". Руководство министерством обороны он назвал и в мирное время сложной задачей, а тем более в то время, добавил Писториус, "когда Германия косвенно участвует в войне".

Консервативный социал-демократ

Министром внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус стал в 2013 году. До этого он в течение семи лет был бургомистром города Оснабрюк. Слухи о том, что ему тесно в земельных границах и Писториус претендует на роль в федеральной политике, ходили давно.

В ходе предвыборной кампании 2017 года он был членом теневого кабинета кандидата социал-демократов в канцлеры Мартина Шульца (Martin Schulz), проигравшего тогда Ангеле Меркель (Angela Merkel). В 2019-м баллотировался в председатели Социал-демократической партии Германии, но столь же безуспешно, как тогда и Олаф Шольц. Позднее ходили слухи о возможном переходе Писториуса в федеральное правительство на должность главы МВД в том случае, если действующая министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faser) решит побороться за пост премьер-министра в федеральной земле Гессен.

Депортация мигрантов, которым было отказано в убежище. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Среди социал-демократов Писториус слывет, скорее, если и не "ястребом", то консерватором. Пять лет назад, например, он привлек всеобщее внимание, выслав из Германии двух родившихся здесь исламистов, подозреваемых в подготовке теракта, но еще не совершивших преступления. До него никто еще не применял статью 58а закона о пребывании иностранцев в Германии, позволяющую так поступить в случае наличия особой угрозы.

В отличие от многих других социал-демократов Писториус требовал не церемониться с мигрантами в Германии, совершающими правонарушения. Он - сторонник сбора электронных личных данных в интересах обеспечения безопасности и запрета на анонимное присутствие в социальных сетях. После начала широкомасштабной войны России против Украины он выступал на конференции министров внутренних дел стран ЕС за выделение 10 млрд евро на укрепление европейских структур гражданской обороны.

Писториус и танки Leopard 2

Времени на раскачку у Бориса Писториуса нет. Уже в этот четверг, 19 января, в Германию прибудет с визитом министр обороны США Ллойд Остин. А на следующий день на американской авиабазе в Рамштайне пройдет очередная конференция с участием представителей около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине.

Ожидается, что в этот раз на встрече в "формате Рамштайн" речь пойдет о поставках Киеву и западной бронетехники, в частности, немецких танков Leopard 2. В пользу таких поставок из собственных арсеналов выступают Польша и Финляндия, но для этого им требуется согласие Берлина на реэкспорт немецких вооружений в третьи страны.

Авиабаза США в немецком Рамштайне Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Такого согласия, как и решения о передаче Украине машин из танкового парка бундесвера пока нет. Но нажим на правительство Шольца растет. Особенно после того, как о поставках Киеву своих основных танков Challenger 2 объявило правительство Великобритании.

От позиции министра обороны Германии здесь зависит не все - последнее слово во внешней политике и по вопросам безопасности остается за канцлером. Но, считают наблюдатели, Борис Писториус способен быть более настойчивым, чем его предшественница во главе Минобороны, и не опасаться идти на конфликт с главой правительства. Правда, по вопросу о поставках Украине танков Leopard 2, как и других немецких вооружений, он пока не высказывался.

Трудное наследство

В наследство от Кристине Ламбрехт новому министру обороны достались еще целый ряд проблем. Одна из главных - освоение выделенного на перевооружение и переоснащение бундесвера спецфонда в размере 100 млрд евро.

F-35 в воздухе Фото: Edgar Grimaldo/US Air/ZUMA Wire/IMAGO

Пока размещены заказы лишь на десятую его часть, львиная доля которой пойдет на закупку американских F-35 взамен стоящих на вооружении люфтваффе устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado и на новые радиопередатчики для связистов бундесвера. Время торопит: вследствие инфляции фонд, как шагреневая кожа, уменьшается.

Еще одна задача из непростых - выполнение данного партнерам по НАТО обещания к 2025 году поставить под ружье полностью укомплектованную и оснащенную мотострелковую дивизию для выполнения задач по обороне территории союзников.

Смотрите также: