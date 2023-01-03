Как министр обороны ФРГ попала под политический артобстрел

В Берлине заключают пари: сколько еще продержится во главе Минобороны Кристине Ламбрехт? Поводом для слухов о ее скорой отставке стало неудачное новогоднее видео. Причина - серьезнее.

"Посреди Европы бушует война", - с трагизмом в голосе констатирует министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) под грохот канонады. Если не смотреть на экран, можно подумать, что министр обороны ФРГ находится где-то на передовой на востоке Украины под массированным артобстрелом. На самом деле Ламбрехт записала это видео на телефон в центре Берлина, в новогоднюю ночь, под шумовой фон праздничного фейерверка.

Война и личные впечатления министра обороны

Многие в политическом Берлине сочли новогоднее обращение министра обороны Германии по меньшей мере неуместным. Причем, не только по форме, но и по содержанию.

Вместо того, чтобы хотя бы упомянуть о лишениях и мужестве украинцев при отражении российской агрессии, Ламбрехт стала рассуждать о связанных с этой войной ее личных "очень многих особенных впечатлениях" и "многочисленных встречах с интересными, замечательными людьми", за что она говорит "сердечное спасибо".

Йохан Вадепуль Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Зампредседателя парламентской фракции оппозиционных консерваторов Йохан Вадепуль (Johann Wadephul) заявил, что министерский ролик в инстаграме - очевидное доказательство несоответствия Ламбрехт занимаемому положению: "Видео четко показывает, что она не на своем месте в этом ведомстве, имеющем центральное значение в то время, когда в Европе идет война".

"Каждая дополнительная минута, на протяжении которой федеральный канцлер продолжает держаться за этого министра, подрывая тем самым авторитет нашей страны, идет на его счет", - добавила эксперт консерваторов по вопросам обороны Серап Гюлер (Serap Güler).

Но и представители правящих партий не встали горой за своего министра обороны. Официальная представитель канцлера Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на первой в новом году правительственной пресс-конференции только сухо заметила, что не "видит оснований это (видео. - Ред.) оценивать". Глава правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) в этот раз явно не захотел воспользоваться возможностью в очередной раз подтвердить свое полное доверие главе военного ведомства.

И даже пресс-секретарь самого министерства обороны Арне Коллатц (Arne Kollatz) постарался отстраниться от скандального видео, заявив, что оно - сугубо частное, что ресурсы Минобороны при его производстве задействованы не были.

Проблема бундесвера: мало генералов - женщин?

Впрочем, консерватор Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), сам в прошлом военный, призывает не зацикливаться на неудачном видео, а обратить внимание на оснащение и положение бундесвера в целом, на проблемы с боевой техникой.

Кристине Ламбрехт во время посещения военнослужащих бундесвера в Литве Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В самом деле. Многие в Берлине сомневаются, что Кристине Ламбрехт справляется с возложенными на нее обязанностями. Министром обороны она - юрист по образованию - вообще стала, скорее, случайно: канцлеру, обещавшему гендерное равенство в формируемом им правительстве, нужна была непременно женщина во главе Минобороны. Вот Ламбрехт и подвернулась.

Было это в декабре 2021 года, когда Россия уже стягивала войска к границам Украины и в воздухе все отчетливее пахло войной. Ламбрехт, однако, начала не с модернизации вооруженных сил, а с охоты на правых радикалов в рядах бундесвера. Еще ее очень беспокоило невысокое число немецких генералов женского пола. В помощь же Украине она тогда щедро пообещала отправить 5000 касок, что киевский мэр Виталий Кличко назвал в свое время "абсолютно смехотворным".

Смена вех и 100 млрд евро для бундесвера

Но и после начала войны, после провозглашенной канцлером смены вех и выделения на нужды бундесвера невиданных доселе дополнительных 100 миллиардов евро политика министра обороны продолжала вызывать недоумение. То и дело появлялись сообщения о задержках по вине Минобороны с поставками немецких вооружений Украине.

Кристине Ламбрехт (вторая справа) и Алексей Резников в Одессе на фоне немецкой зенитной самоходки Gepard, 1 октября 2022 года Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Так, в свое время Ламбрехт вроде бы составила список военного снаряжения, которым бундесвер мог быстро поделиться с украинскими ВСУ, но не сообщила о нем министру обороны Украины Алексею Резникову. В Киеве узнали о существовании списка только благодаря брату Виталия Кличко Владимиру, который поднял эту тему во время поездки в Берлин.

От упомянутых 100 миллиардов, подсчитали немецкие СМИ, вследствие инфляции уже осталось только 83 миллиарда, но пока конкретно запланировано выделение от силы десяти миллиардов. Львиная доля предусмотрена на закупку взамен устаревших немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado американских F-35. Но еще предстоит до 2026 года соответствующим образом перестроить под новые самолеты авиабазу в Бюхеле, где, как считается, складированы американские атомные боеголовки, доставлять которые к цели в случае чего должны будут немецкие пилоты. Без соответствующей инфраструктуры на авиабазе американцы свои самолеты Германии не передадут.

Про ПВО Patriot и БМП Puma

В конце ноября прошлого года - после падения предположительно украинской противовоздушной ракеты в Польше - Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post рассказала о планах передать Варшаве одну из немецких батарей ПВО Patriot. Пару недель спустя стало известно, что делать этого она не должна была, поскольку поляки просили Минобороны ФРГ сохранить план в тайне. В отместку Варшава предложила передать упомянутую батарею непосредственно украинцам, что вызвало очередное напряжение в отношениях Германии как с Польшей, так и с Украиной.

Кристине Ламбрехт у БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Наконец, в ходе учений с использованием новейших БМП Puma вышли из строя все участвовавшие в них 18 машин. А ведь эта техника предназначалась для натовских сил быстрого развертывания, командование которыми в 2023 году перешло к Германии. Вместо новых БМП немецкий контингент в 8000 военнослужащих пришлось снова пересаживать на видавшие виды БМП Marder.

Сейчас 17 из 18 сломавшихся Puma, сообщает завод-производитель, снова на ходу, но Минобороны так до сих пор и не опубликовало обещанный еще до конца прошлого года отчет о причинах выхода из строя новой боевой техники. Зато на сайте министерства 29 декабря появился отчет о его политике устойчивого развития в 2022 году (Nachhaltigkeitsbericht 2022 ).

Министерство обороны окружающей среды

Из отчета на 67 страницах можно узнать, что к концу 2024 года электроснабжение всех казарм и мест дислокации вооруженных сил Германии будет на 100 процентов осуществляться за счет возобновляемых источников энергии, что в автопарке бундесвера уже имеются 569 электромобилей, а число пунктов подзарядки, которых сейчас всего 340, будет к 2025 году увеличено на 2700 единиц.

Кроме того, в берлинском филиале Минобороны есть шесть служебных велосипедов, а в боннском - целых 16, включая четыре электровелосипеда. О внимании, которое Минобороны уделяет охране окружающей среды, должны, судя по всему, свидетельствовать и данные о расходе писчей бумаги. Ее расход с 2017 года уменьшился: с 1694 страниц в год на одного военнослужащего до 1240.

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