Германия купит в США истребители F-35 на 10 млрд евро
Павел Мыльников
13 ч. назад
Бюджетный комитет бундестага разрешил закупить для бундесвера 35 самолетов на 10 млрд евро. Немецкие пилоты пройдут в США курс обучения на F-35. Сделка будет профинансирована из спецфонда для перевооружения.
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Германский бундестаг разрешил правительству ФРГ закупить для вооруженных сил ФРГ - бундесвера 35 американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Бюджетный комитет в среду, 14 декабря, одобрил план покупки самолетов на общую сумму почти 10 млрд евро. Первые машины должны быть готовы к эксплуатации в 2028 году.
Курс обучения немецких пилотов на F-35 начнется в 2026 году, отметил генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) Инго Герхарц (Ingo Gerhartz). По его словам, первые истребители будут поставлены ФРГ в 2027 году.
Новые винтовки, снегоходы и радиооборудование
Кроме того, парламент страны дал добро на иные проекты, в том числе закупку около 119 тысяч новых штурмовых винтовок HK416 производства немецкой фирмы Heckler & Koch. Первые образцы поступят в войска в 2024 году. Среди других одобренных проектов - приобретение нового цифрового радиооборудования, 140 снегоходов, а также модернизация 143 бронетранспортеров Puma.