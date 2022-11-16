Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Суд в Германии обязал министра обороны Кристине Ламбрехт ответить на вопросы СМИ о ее полете с сыном на вертолете бундесвера. Судьи поддержали журналистов в споре с чиновницей.

Скандал из-за фото с сыном в служебном вертолете чуть не стоил министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) ее поста весной этого года. И вот новый удар по главе военного ведомства Германии. Административный суд второй инстанции земли Северный Рейн-Вестфалия 16 ноября отклонил ее жалобу на принятое ранее решение административного суда в Кёльне, и Ламбрехт пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов. Оспорить решение суда второй инстанции по закону уже невозможно.

Поездка Ламбрехт: сначала в казарму, а потом поблизости - в отпуск

История началась 13 апреля в вертолете по пути из Берлина в Ладелунд, что на самом севере ФРГ. Министр отправилась туда, чтобы посетить один из батальонов бундесвера. Вместе с ней полетел и ее сын Александер. После визита в казармы Ламбрехт вместе с сыном отправилась в пасхальный отпуск на автомобиле на расположенный совсем неподалеку остров Зюльт. Как стало известно, что министр в служебную поездку взяла с собой сына? Благодаря его собственной активности в соцсетях: 22-летний сын министра запостил фотографию с матерью в своем (общедоступном на тот момент) аккаунте в Instagram.

Ламбрехт во время визита в Украину 1 октября 2022 года Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Громкий скандал вспыхнул в начале мая, когда на фото обратили внимание журналисты. На Ламбрехт обрушилась волна критики. Кресло под чиновницей зашаталось, впрочем, еще и потому, что претензии к ее стилю руководства и принимаемым решениям, например, слишком медленной и недостаточной помощи Украине, копились давно. Да и это был не первый отпуск с ее стороны, который вызывал вопросы.

На рождественские каникулы министр тоже уехала, хотя от нее как от свежеиспеченной на тот момент главы военного ведомства ждали, что она примет участие в многочисленных специально подготовленных для нее брифингах, чтобы Ламбрехт познакомилась с проблемами вверенного ей министерства, напоминает еженедельник Der Spiegel. Удержалась тогда Ламбрехт на своем посту, возможно, еще и потому, что в трудный момент ее поддержал однопартиец социал-демократ, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Формально к Ламбрехт нет претензий

Линия защиты Ламбрехт после появления фотографии сына в вертолете была такой: поездка состоялась, но в рамках закона, расходы за сына она возместила, это подтверждено официально. Сколько - отвечать на этот вопрос чиновница отказалась, и узнать цифру не от нее сложно.

Обычно такие траты рассчитываются в ведомствах по тарифам эконом-класса авиакомпании Lufthansa, но в глухую провинцию на севере гражданская авиация не летает. Речь идет о роскошной поездке за счет налогоплательщиков, возмутилась бульварная газета Bild, подсчитав, что Кристине Ламбрехт поездка сына обошлась в 261 евро - "мелочь по сравнению с общими расходами".

На вопрос, злится ли она на сына, немецкий министр ответила, что он молод и "социальные сети играют для него большую роль". О том, что сын позже запостит эту фотографию в соцсетях, министр не знала. Так что, по ее собственным словам, все же попросила его в следующий раз "хорошенько подумать, что и когда он публикует", поделилась она в сентябрьском интервью глянцевому изданию Bunte.

Журналисты в ФРГ отстояли право на получение информации

Обвинения в том, что Ламбрехт смешивает личное и служебное, она отвергла, хотя и признала, что "в следующий раз поступила бы иначе". Суд первой инстанции в Кёльне с ней не согласился. Взяв сына в правительственный вертолет, "министр смешала свои личные дела со служебными", говорится в постановлении суда. Судья второй инстанции это решение поддержал, постановив, что пресса вполне имеет право задавать интересующие ее вопросы по поводу той части поездки, которая не относится к отпуску чиновницы.

Журналистов издания Tagesspiegel, которые, собственно, и выиграли судебный процесс, в частности, интересовало, а кто, собственно, сделал фотографию сына. Только после решения суда, скрепя сердце, министр признала, что то самое фото с сыном, из-за которого у нее возникло столько проблем, сделала она сама. Это сообщила пресс-секретарь Ламбрехт по запросу Tagesspiegel.

Влиятельный немецкий журналистский профсоюз DJV приветствовал решение суда второй инстанции, который, по его мнению, "усилил право на получение информации журналистов". Профсоюз также выразил надежду, что министр Ламбрехт "научится теперь не определять по своему усмотрению, где заканчивается публичный интерес к ее деятельности и где начинаются ее частные дела. По крайней мере в деле о полете на вертолете право общественности на информацию значительно сильнее права Кристины Ламбрехт и ее сына (не отвечать на соответствующие воппросы. - Ред.)", - отмечается в заявлении DJV.

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