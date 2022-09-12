Минобороны ФРГ изменит основные приоритеты бундесвера

Германия привыкла использовать бундесвер в зарубежных миссиях и для борьбы со стихийными бедствиями, но теперь его основной задачей станет обеспечение национальной безопасности, заявила Кристине Ламбрехт.

Германия должна взять на себя ведущую роль в Европе и мире, в том числе в военных вопросах, заявила в понедельник, 12 сентября, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Масштабы Германии, ее географическое положение, ее экономическая мощь - одним словом, ее вес делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет. В том числе это касается и оборонной сферы", - подчеркнула Ламбрехт, выступая в Берлине с программной речью на тему национальной стратегии безопасности.



По ее словам, для этого Германия должна выполнять цель НАТО, касающуюся постоянных инвестиций в оборону не менее 2 процентов ВВП. "Германия способна это делать", - подчеркнула глава оборонного ведомства ФРГ, призвав Берлин "не бояться этой новой роли".

Безопасность Европы по-прежнему гарантируется ее важнейшим союзником - США, но Вашингтон в настоящее время вынужден фокусироваться на безопасности в Тихоокеанском регионе, отметила Кристине Ламбрехт. Поэтому европейцы, и прежде всего Германия, должны взять на себя более существенную роль в обороне своего континента, указала глава Минобороны. "Германия готова уменьшить нагрузку Америки в Европе и тем самым внести решающий вклад в справедливое распределение обязанностей", - заявила далее политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Приоритетом бундесвера станет национальная оборона и оборона альянса

"Что касается бундесвера, то на первом месте списка наших приоритетов теперь будет стоять национальная оборона и оборона нашего альянса", - сообщила Ламбрехт. Это означает, что Берлин будет выделять на военные нужды больше денег, пояснила она. Боеспособные вооруженные силы являются центральной структурой, обеспечивающей существование страны, заявила министр.

"Мы больше не сможем жить в безопасности, опираясь лишь на осмотрительность и на проверенные временем традиции немецкой государственности. Мы больше не можем гарантировать мир и свободу для будущего наших детей и внуков с помощью наших старых стереотипов", - уверена Ламбрехт.

По ее словам, кто хочет мирного и свободного будущего, тот должен сейчас изменить курс и сделать центральной задачей военную безопасность, а также действовать в соответствии с данной стратегией. Глава оборонного ведомства Германии пояснила, что Берлин привык использовать свою армию исключительно для заграничных миссий, а также помощи в кризисных ситуациях, в частности, при наводнениях, но это время закончилось.

Ламбрехт призвала извлечь уроки из войны в Украине

"Война в Украине показала всем, в том числе нам, привыкшим к миру немцам, что государствам нужны вооруженные силы в качестве инструмента на крайний случай, а именно тогда, когда враг решил использовать для своих целей вторжение, уничтожение, убийства и изгнание", - отметила она. По словам Ламбрехт, в настоящее время это происходит в непосредственной близости от Германии, а Украина не прекратила свое существование только потому, что она смогла оказать военное сопротивление. "Мы должны извлечь из этого урок: нам самим необходимы сильные и боеспособные вооруженные силы, чтобы мы могли в случае необходимости защитить себя и наш альянс", - добавила она.

Одновременно министр обороны ФРГ в очередной раз отклонила требования о поставках Киеву боевых танков. "Ни одна страна пока не поставляла боевые машины пехоты или боевые танки западного производства", - отметила она и указала на наличие соответствующих договоренностей с партнерами.

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