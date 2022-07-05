Отношения ФРГ и США на фоне войны в Украине: лучше, чем было раньше

Германо-американские отношения переживают ренессанс. После двух десятилетий напряженности, связанной со спорами вокруг войны США в Ираке, упреками со стороны ФРГ в шпионаже американцев против немецких политиков и издевками, которые позволял себе президент Дональд Трамп в сторону Германии, - это не так уж мало.

Война в Украине стала новым импульсом

Вторжение России в Украину дало новый импульс укреплению связей между Берлином и Вашингтоном. Наблюдатели, однако, говорят, что можно было бы начать налаживать их раньше.

Разрушенный в ходе обстрелов Мариуполь, 17 апреля 2022 года

"Война в Украине оживила весь трансатлантический альянс, и Германия не стала исключением", - отмечает в беседе DW Даниэль Бенджамин, бывший сотрудник Госдепа США, ныне президент Американской академии в Берлине. По его словам, "новая американская администрация концентрирует свое внимание на Германии, желая исправить ущерб, нанесенный двусторонним отношениям". Общая позиция в противостоянии РФ ускорила этот процесс.

Власти США были в восторге от того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) фактически похоронил проект проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию газопровода "Северный поток - 2", который президент Байден называл "плохой сделкой для Европы". Вместо этого Берлин хочет в ускоренном порядке строить терминалы для приема СПГ, с помощью которых ему станет проще импортировать газ из США.

Военная помощь Германии и США для Украины

США сделали больше, чем Германия, поддерживая Украину в борьбе против напавшей на нее России. В НАТО тоже считают, что ФРГ, имея такой политический вес, могла бы вносить более существенный вклад в эту поддержку. Согласно данным Кильского института мировой экономики, в начале июня военная помощь Киеву со стороны Берлина составила 35% от обещанной им, со стороны США - почти 50%, а у таких стран, как Польша или балтийские государства, - почти 100%.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен, 24 июня 2022 года

В период правления Дональда Трампа такая разница в цифрах между США и ФРГ, касающихся помощи Украине, наверняка привела бы к публичным упрекам из Вашингтона. Но администрация Байдена выбрала другой курс. "Мы приветствуем вклад Германии и призываем ее и другие страны срочно предоставить Украине военную помощь, чтобы она могла защититься от России", - сообщил в ответ на запрос DW Джо Джордоно-Шольц, пресс-секретарь посольства США в Берлине

Важный элемент - обещания канцлера Шольца направить на перевооружение бундесвера 100 млрд евро. Даже несмотря на то, что этот шаг является следствием войны РФ против Украины, повлиять на саму войну это решение канцлера никак не может. Немецкие эксперты в области безопасности видят в выделении такой огромной суммы попытку Берлина исправить то, на что многие годы им не обращалось должного внимания.

Немецкие танки вовсе не обязательно появятся на полях сражений в Украине. Но предоставление дополнительных средств бундесверу может привести к тому, что ФРГ убедит своих союзников и противников в том, что Шольц не шутил, когда говорил, что Германия "будет защищать каждый сантиметр территории НАТО".

Несмотря на то, что правящая в Германии коалиция, в состав которой входят социал-демократы, либералы и "зеленые", получила поддержку оппозиционных консерваторов из блока ХДС/ХСС в вопросе перевооружения бундесвера, все равно остается открытым вопрос, на что именно министерство обороны ФРГ собирается потратить 100 млрд евро. По меньшей мере часть этих денег достанется американским фирмам, поставляющим системы вооружений, в которых заинтересована Германия.

F-35 для бундесвера

На самом верху в этом списке приоритетных поставок - истребители F-35, хотя Минобороны США еще не одобрило полномасштабное производство этой модели для своих ВВС, и, согласно отчету Счетной палаты США, проект самолета-невидимки находится на стадии завершения. является слишком дорогим и отстает от утвержденных планов.

Истребитель F-35

Интерес Германии к этим истребителям пятого поколения показывает, что Берлин хочет быть частью программы ядерного обмена НАТО (стратегии совместного использования ядерного оружия альянса. - Ред.). Речь идет о важных ожиданиях американцев относительно позиции их европейских союзников. Ведь F-35, заменив устаревшие Tornado, могут быть носителями американского ядерного оружия. Но в Германии ситуация пока неоднозначная: социал-демократы и их союзники по правящей коалиции считают себя партиями разоружения.

Особенно критическую позицию в этом вопросе занимали "зеленые". Но "начало новой эры", провозглашенное Шольцем после вторжения России в Украину, означает, что некоторые политические позиции, которые ранее казались непоколебимыми, сейчас пересматриваются. Если прибавить к утвержденным расходам бундесвера 100 млрд обещанных денег, то Германия в абсолютных цифрах будет иметь самый большой оборонный бюджет в Европе. В этом наблюдатели видят важные стратегические последствия для США.

Америка не должна отворачиваться от Европы

Американцы, в отличие от европейцев, видят себя державой, доминирующей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурирующей со все более могущественным Китаем. Последние годы внешняя политика США пытается фокусироваться на Восточной Азии, но так, чтобы это не навредило трансатлантическому сотрудничеству.

"Америка больше не может повернуться к Азии - без серьезных рисков для Европы и без успешного "начала новой эры". США могут оставить Европу, но тогда Европа оказалась бы в опасности", - считает Михаил Барановски из Германского фонда Маршалла США. Чудовищным сценарием, с его точки зрения, был бы такой, при котором Россия не "сломалась" бы в войне в Украине, Америка отвернулась бы от Европы, а Германия не заполнила бы образовавшуюся пустоту. "Тогда у России был бы шанс восстановить свою мощь и вооруженные силы, но на этот раз выйти за пределы Украины", - говорит Барановски.

С американской точки зрения, опасность для двусторонних отношений исходит от внутренней политики США. Президент Байден за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс кажется слабой политической фигурой. Непонятно, будет ли проводить приемник Байдена в Белом доме такую же политику по отношению к Германии.

Согласно соцопросам, примерно по 60% американцев и немцев согласны с тем, что Байден и Шольц укрепили отношения между двумя странами. 71% опрошенных американцев и 81% немцев считают, что двусторонние отношения должны быть тесными независимо от того, какие политические силы находятся у власти в обеих странах. Война в Украине укрепила взаимное доверие между США и Германией, полагают участники опросов.

В мае Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму в 40 млрд долларов. Безопасность в Европе должна быть темой, на которую не повлияет избирательная кампания в Конгресс. "Оптимист во мне говорит, что это долгосрочный тренд, который сохранится и после ухода Байдена, если обе стороны будут иметь перед глазами картину всего происходящего в мире", - резюмирует Даниэль Бенджамин.

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