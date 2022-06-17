 Байден предупредил о ″хаосе в Европе″ в случае игнорирования США войны в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 17.06.2022

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Украина

Байден предупредил о "хаосе в Европе" в случае игнорирования США войны в Украине

Если бы США проигнорировали российское вторжение в Украину, не стали бы помогать Киеву и вводить санкции против России, последствия войны были бы страшнее, чем рост цен на топливо, заявил президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден, 8 июня 2022 года

Президент США Джо Байден

Если бы США остались в стороне от войны в Украине и не стали оказывать Киеву поддержку, "в Европе бы начался хаос", а президент России Владимир Путин продолжил вторжение и в другие страны, заявил президент США Джо Байден в интервью агентству AP в пятницу, 17 июня.

"Я президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании. Речь о том, что лучше всего для США. Без шуток. Что произойдет, если самая главная сила, НАТО, ...закроет глаза на российскую агрессию, на тот факт, что стотысячная армия переходит границу в попытке оккупировать и уничтожить культуру целого народ? Что случится тогда?", - сказал Байден.

"Я боюсь, что следующее, что мы бы увидели - это хаос в Европе. Вы бы увидели, что они (российские войска. – Ред.) двинулись бы дальше. Что бы случилось  в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? - заявил американский президент. - Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?"

Байден напомнил, что принимая решение о помощи Украине и введении санкций против России, он предупреждал, что за это придется заплатить. "Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее", - сказал президент, отвечая на вопрос о растущих в США ценах.

"Вы спрашиваете меня, что бы я сказал американскому народу. Я бы сказал, что занимаюсь внешней политикой всю мою жизнь. Я убежден, что если мы позволим Путину идти дальше, он не остановится", - заключил Байден.

Госдеп обещает сделать санкции максимально болезненными для Кремля

"Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии, и эта стратегия нацелена не только на чиновников Кремля, но и на близких и ключевых людей в окружении, принимающих решения в России", - ответил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос журналистов о возможных сомнениях среди некоторых членов администрации Байдена в эффективности санкций против России.

По словам Прайса, стратегия США заключается не только в финансовых санкциях, но и в контроле над экспортом, который "в ближайшей и тем более в долгосрочной перспективе лишит Россию того, что ей нужно для ее промышленной, технологической, оборонной базы и других важнейших и стратегических секторов".

"Наша цель - сделать эти меры - финансовые санкции, экспортный контроль, другие меры - максимально болезненными для Кремля, для ключевых лиц, принимающих решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы снизить последствия не только здесь, дома, но и в других странах", - сказал представитель Госдепартамента. 

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    Автор: Клаудиа Ден


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