Байден предупредил о "хаосе в Европе" в случае игнорирования США войны в Украине

Если бы США остались в стороне от войны в Украине и не стали оказывать Киеву поддержку, "в Европе бы начался хаос", а президент России Владимир Путин продолжил вторжение и в другие страны, заявил президент США Джо Байден в интервью агентству AP в пятницу, 17 июня.

"Я президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании. Речь о том, что лучше всего для США. Без шуток. Что произойдет, если самая главная сила, НАТО, ...закроет глаза на российскую агрессию, на тот факт, что стотысячная армия переходит границу в попытке оккупировать и уничтожить культуру целого народ? Что случится тогда?", - сказал Байден.

"Я боюсь, что следующее, что мы бы увидели - это хаос в Европе. Вы бы увидели, что они (российские войска. – Ред.) двинулись бы дальше. Что бы случилось в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? - заявил американский президент. - Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?"

Байден напомнил, что принимая решение о помощи Украине и введении санкций против России, он предупреждал, что за это придется заплатить. "Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее", - сказал президент, отвечая на вопрос о растущих в США ценах.

"Вы спрашиваете меня, что бы я сказал американскому народу. Я бы сказал, что занимаюсь внешней политикой всю мою жизнь. Я убежден, что если мы позволим Путину идти дальше, он не остановится", - заключил Байден.

Госдеп обещает сделать санкции максимально болезненными для Кремля

"Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии, и эта стратегия нацелена не только на чиновников Кремля, но и на близких и ключевых людей в окружении, принимающих решения в России", - ответил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос журналистов о возможных сомнениях среди некоторых членов администрации Байдена в эффективности санкций против России.

По словам Прайса, стратегия США заключается не только в финансовых санкциях, но и в контроле над экспортом, который "в ближайшей и тем более в долгосрочной перспективе лишит Россию того, что ей нужно для ее промышленной, технологической, оборонной базы и других важнейших и стратегических секторов".

"Наша цель - сделать эти меры - финансовые санкции, экспортный контроль, другие меры - максимально болезненными для Кремля, для ключевых лиц, принимающих решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы снизить последствия не только здесь, дома, но и в других странах", - сказал представитель Госдепартамента.

Смотрите также:

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Поход в магазин стал дороже В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Очереди на заправках в Кении Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Растущие цены на хлеб в Турции Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Взлет цен на пшеницу в Ираке Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Протесты в Перу На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Кризисная ситуация в Шри-Ланке В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Сколько теперь стоит эта рыба? Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Война как шанс для экономики? Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос. Автор: Клаудиа Ден

