Оружие Украине и 300 тысяч войск: саммит НАТО, полный неожиданностей

От саммита НАТО в Мадриде в конце июня ожидали многого, ведь альянс должен был решить, какой будет его стратегия в этом десятилетии. В условиях войны России против Украины значение этой встречи в верхах только возросло. И в итоге саммит стал без преувеличения историческим.

Почему Турция сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Хотя рабочие заседания назначили на 29-30 июня, саммит начался днем ранее. На вечер была запланирована светская программа - король Испании Филипп VI давал гала-ужин в своем дворце в центре Мадрида. Пока туда прибывали президенты и премьеры, на окраине города в выставочном центре - месте проведения саммита - шли напряженные политические переговоры. Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Швеции Магдалена Андерссон пытались убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перестать блокировать вступление их стран в НАТО. Помогал им в этом генсек альянса Йенс Столтенберг.

И им удалось договориться, что стало большой неожиданностью. Ведь никто не понимал, чего в действительности хотел добиться Эрдоган: только ли выдачи курдов, которых Анкара считает террористами, и изменения антитеррористических законов в двух скандинавских странах? Или главным было получить американские истребители F-16? О первом вопросе в подписанном меморандуме говорится много, а вот истребители не упоминаются. Когда президента США Джо Байдена спросили об F-16, он отрицал подковерные сделки и отметил, что без разрешения Конгресса продать истребители не сможет.

Оружие для Украины на саммите НАТО

Договоренность о расширении альянса не стала единственной неожиданностью саммита. В НАТО действует четкое распределение ролей: сама организация предоставляет Украине только нелетальную помощь, тогда как оружие дают отдельные государства. А для координации они используют встречи в "формате Рамштайн".

Но и в Мадрид многие лидеры приехали не с пустыми руками. Первыми стали Германия и Нидерланды. Вечером 28 июня министры обороны обеих стран неожиданно объявили о передаче вооруженным силам Украины (ВСУ) еще шести самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Йенс Столтенберг

На следующий день Норвегия объявила, что в сотрудничестве с Великобританией предоставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). О еще большем количестве "подарков" ВСУ стало известно на третий день саммита. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ Caesar. Джо Байден анонсировал новый пакет на 800 млн долларов с системами противовоздушной обороны (ПВО), артиллерией и снарядами, а также ракетами к РСЗО. С самым большим пакетом приехал британский премьер Борис Джонсон. Он пообещал, в частности, ПВО, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

Но и весь альянс как организация не остался в стороне. На саммите приняли крупнейший пакет поддержки Украины - на несколько сотен миллионов евро. Он не противоречит принципам НАТО: предоставлять только нелетальную помощь. Но и она очень нужна Украине, прежде всего когда речь идет о топливе или системах борьбы с дронами. А в перспективе нескольких лет Украине помогут окончательно перейти на оружие стандартов НАТО .

Зеленский на саммите НАТО в Мадриде

На саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского: его готовы были видеть как физически, так и виртуально. От своего обещания не выезжать из страны до завершения войны Зеленский не отошел, тем более что это таит в себе риск, что Россия как-либо воспользуется его отсутствием. Встрече с партнерами была посвящена вторая рабочая сессия - после обеда 29 июня. Но Зеленский выступил в прайм-тайм: в начале первой, главной, сессии.

Владимир Зеленский

В видеообращении он призвал "помочь Украине сейчас завершить эту войну победой на поле боя". И это услышали. Джо Байден заверил: "Я не знаю, как это (война. - Ред.) завершится, но это не завершится нанесением Россией поражения Украине". Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) тоже пообещал, что Украина будет получать поддержку "так долго, как потребуется". Впрочем, Шольц не ответил на вопрос корреспондента DW, может ли он заверить украинцев, что Запад даст достаточно оружия, чтобы остановить российское вторжение.

Четкие слова нашел и Йенс Столтенберг, который по должности может говорить лишь то, что выражает волю всех 30 государств НАТО: "Эта война, как и большинство других войн, на определенном этапе завершится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина смогла добиться соглашения на своих условиях, приемлемых для нее". И поэтому, по его словам, сейчас НАТО и ее государства-члены сосредоточены на поддержке Украины на поле боя.

Новая модель обороны восточного фланга НАТО

На мадридском саммите приняли и ряд других исторических решений. В частности, в новой стратегической концепции Россию признали крупнейшей угрозой безопасности альянса.

А в ответ на вторжение РФ в Украину на саммите НАТО договорились о самом масштабном усилении обороны за десятилетия. Это не только увеличение сил альянса на восточном фланге. Приняли и целиком новую модель, по которой для обороны каждой передовой страны определят конкретные подразделения в других государствах. Например, Германия припишет одну бригаду к Литве. Она будет дислоцироваться в ФРГ, но тренироваться будет в Литве. Важно, что часть ее вооружений и боевой техники также будет храниться в балтийской стране, что существенно сократит время на переброску войск.

Еще одной неожиданностью саммита стало объявление об увеличении сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих. Это число многих удивило. Но в итоге стало ясно, что речь идет не столько о создании новых подразделений, сколько о совершенно новой модели этих сил. Фактически, в альянсе хотят сделать 300 тысяч военных готовыми к действиям на протяжении 30 дней. Треть из них должна быть готовой в пределах 10 дней. Когда удастся достичь таких показателей, пока не ясно.

Шольц - о том, есть ли у Путина советники

На вечер второго дня испанцы тоже запланировали культурную программу - теперь политика ей уже не мешала, потому что все важные решения приняли. В этот раз высоких гостей принимал премьер-министр Педро Санчес, в музее Прадо. Этот прием тоже прошел под знаком Украины, ведь на нем играл Киевский симфонический оркестр. Выступление он завершил восхитительной "Мелодией" Мирослава Скорика.

Олаф Шольц

Последний день саммита посвятили обсуждению Ближнего Востока и Африки, а также итоговым пресс-конференциям. На них постоянно поднималась тема войны России против Украины. И лидеры не жалели жестких слов в адрес президента РФ Владимира Путина. "Он хотел финляндизации НАТО, а получил натовизацию Финляндии", - эта фраза Байдена сразу стала крылатой среди. А Олаф Шольц отметил: "Что там происходит в его (Путина. - Ред.) голове и кто его советники, - над этим многие ломают головы. Существуют ли они вообще и есть ли они среди живых, - этого не знает никто".

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