Угроза от России и вызов Китая: главное в новой стратегической концепции НАТО

Примерно раз в десять лет НАТО принимает стратегическую концепцию - после Североатлантического договора второй по важности для нее документ. В нем альянс оценивает состояние безопасности в мире и намечает, как действовать в такой ситуации. Планы на нынешнее десятилетие утвердили на саммите НАТО в Мадриде 29 июня.



Хотя предыдущую стратегическую концепцию приняли географически рядом - в Лиссабоне, - отличия между ними кардинальные. В 2010 году в Североатлантическом альянсе могли с уверенностью утверждать, что евроатлантический регион живет в мире, а "угроза конвенционального нападения на территорию НАТО низкая". В новой концепции констатируется отсутствие мира и указывается, что возможность атаки на государства НАТО нельзя недооценивать.



"Агрессивная война Российской Федерации против Украины уничтожила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, повторяющиеся нарушения международного гуманитарного права и ужасающие атаки и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения", - отмечается в новой концепции.

Россия - крупнейшая угроза для НАТО

Главные изменения в новой концепции касаются России. В 2010 году в НАТО высказывали стремление к "настоящему стратегическому партнерству" с РФ, хотя и указывали на проблемы в отношениях с Москвой. Теперь же вывод однозначный: "Российская Федерация является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности евроатлантического региона. Она пытается устанавливать сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии".

"В свете этой враждебной политики и действий мы не можем считать РФ нашим партнером. Однако мы намерены и дальше держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять и смягчать риски, предотвращать эскалации и усиливать прозрачность", - отмечается в концепции. В ней также подчеркивается, что "НАТО не ищет конфронтации" с РФ и не представляет угрозы для нее. В альянсе пообещали усиливать оборону и сдерживание. И добавили, что любое изменение в отношениях с Россией зависит от самой Москвы - если та прекратит "свое агрессивное поведение" и в полной мере будет следовать международному праву. Второй угрозой для НАТО назван терроризм.

Китай - не угроза, но и не партнер НАТО

Если признание России главной угрозой было ожидаемым, то главным неизвестным до публикации новой концевооружениянатопции было то, как в ней представят Китай. В лиссабонском документе КНР не упоминали вообще. Теперь ей уделили большое внимание.

У стран НАТО - довольно разные взгляды на КНР. Поэтому в концепции говорится о вызовах: "Заявленные амбиции Китайской Народной Республики и ее политика принуждения бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР применяет широкий набор политических, экономический и военных инструментов, чтобы усилить свое глобальное влияние и демонстрировать силу, избегая ясности по поводу своей стратегии, намерений и наращивания войск". Одним из таких вызовов называют попытки Пекина взять под контроль ключевые технологические и промышленные секторы, критическую инфраструктуру и стратегически важные ресурсы.

И все же в альянсе отмечают, что НАТО остается открытой для "конструктивного взаимодействия" с КНР. Показательно, что в концепции Китай не называют партнером - и тут чувствуется влияние позиции США, считающих КНР своим главным соперником.

В концепции выражено сожаление по поводу того, что между КНР и Россией углубляется стратегическое партнерство. А попытки обеих стран подорвать международный порядок, основывающийся на правилах, противоречит ценностям и интересам НАТО. В альянсе обещают усилить свою готовность и устойчивость к вызовам Китая, а также намерены "защищаться от тактики принуждения со стороны КНР и усилий разделить альянс".

Стратегическая концепция подтвердила открытые двери НАТО для Украины

Украине в документе тоже уделено внимание. "Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона", - подчеркивается в преамбуле. А в конце текста указано, что НАТО продолжит развивать партнерства с Украиной, Грузией, а также Боснией и Герцеговиной - "для продвижения наших общих интересов евроатлантического мира, стабильности и безопасности".

В нынешней стратегической концепции подтверждено решение саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. Тогда лидеры стран альянса пообещали, что Украина и Грузия "станут членами НАТО". Впрочем, хотя в новом документе эта формулировка и подтверждается, но она не повторяется: упоминание о членстве в нем отсутствует.

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