 Угроза от России и вызов Китая: главное в новой стратегической концепции НАТО | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Угроза от России и вызов Китая: главное в новой стратегической концепции НАТО

Саммит НАТО утвердил новую стратегическую концепцию альянса. Россию в ней теперь называют главной угрозой, а не стратегическим партнером. Что еще концепция говорит об Украине, развязанной Россией войне и Китае.

Участники саммита НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года

Саммит НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года

Примерно раз в десять лет НАТО принимает стратегическую концепцию -  после Североатлантического договора второй по важности для нее документ. В нем альянс оценивает состояние безопасности в мире и намечает, как действовать в такой ситуации. Планы на нынешнее десятилетие утвердили на саммите НАТО в Мадриде 29 июня.

Хотя предыдущую стратегическую концепцию приняли географически рядом - в Лиссабоне, - отличия между ними кардинальные. В 2010 году в Североатлантическом альянсе могли с уверенностью утверждать, что евроатлантический регион живет в мире, а "угроза конвенционального нападения на территорию НАТО низкая". В новой концепции констатируется отсутствие мира и указывается, что возможность атаки на государства НАТО нельзя недооценивать.

"Агрессивная война Российской Федерации против Украины уничтожила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, повторяющиеся нарушения международного гуманитарного права и ужасающие атаки и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения", - отмечается в новой концепции.

Россия - крупнейшая угроза для НАТО

Главные изменения в новой концепции касаются России. В 2010 году в НАТО высказывали стремление к "настоящему стратегическому партнерству" с РФ, хотя и указывали на проблемы в отношениях с Москвой. Теперь же вывод однозначный: "Российская Федерация является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности евроатлантического региона. Она пытается устанавливать сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии".

"В свете этой враждебной политики и действий мы не можем считать РФ нашим партнером. Однако мы намерены и дальше держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять и смягчать риски, предотвращать эскалации и усиливать прозрачность", - отмечается в концепции. В ней также подчеркивается, что "НАТО не ищет конфронтации" с РФ и не представляет угрозы для нее. В альянсе пообещали усиливать оборону и сдерживание. И добавили, что любое изменение в отношениях с Россией зависит от самой Москвы - если та прекратит "свое агрессивное поведение" и в полной мере будет следовать международному праву. Второй угрозой для НАТО назван терроризм.

Китай - не угроза, но и не партнер НАТО

Если признание России главной угрозой было ожидаемым, то главным неизвестным до публикации новой концевооружениянатопции было то, как в ней представят Китай. В лиссабонском документе КНР не упоминали вообще. Теперь ей уделили большое внимание.

У стран НАТО - довольно разные взгляды на КНР. Поэтому в концепции говорится о вызовах: "Заявленные амбиции Китайской Народной Республики и ее политика принуждения бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР применяет широкий набор политических, экономический и военных инструментов, чтобы усилить свое глобальное влияние и демонстрировать силу, избегая ясности по поводу своей стратегии, намерений и наращивания войск". Одним из таких вызовов называют попытки Пекина взять под контроль ключевые технологические и промышленные секторы, критическую инфраструктуру и стратегически важные ресурсы.

И все же в альянсе отмечают, что НАТО остается открытой для "конструктивного взаимодействия" с КНР. Показательно, что в концепции Китай не называют партнером - и тут чувствуется влияние позиции США, считающих КНР своим главным соперником.

В концепции выражено сожаление по поводу того, что между КНР и Россией углубляется стратегическое партнерство. А попытки обеих стран подорвать международный порядок, основывающийся на правилах, противоречит ценностям и интересам НАТО. В альянсе обещают усилить свою готовность и устойчивость к вызовам Китая, а также намерены "защищаться от тактики принуждения со стороны КНР и усилий разделить альянс".

Стратегическая концепция подтвердила открытые двери НАТО для Украины

Украине в документе тоже уделено внимание. "Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона", - подчеркивается в преамбуле. А в конце текста указано, что НАТО продолжит развивать партнерства с Украиной, Грузией, а также Боснией и Герцеговиной - "для продвижения наших общих интересов евроатлантического мира, стабильности и безопасности".

В нынешней стратегической концепции подтверждено решение саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. Тогда лидеры стран альянса пообещали, что Украина и Грузия "станут членами НАТО". Впрочем, хотя в новом документе эта формулировка и подтверждается, но она не повторяется: упоминание о членстве в нем отсутствует.

Смотрите также

  • Торговый центр Амстор утром 28 июня. Украинские пожарные продолжают работу по расчистке завалов.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Дымящиеся развалины

    27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

  • Пожарные разбирают развалины торгового центра Амстор в Кременчуге после попадания в него российской ракеты

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Груда камней и металла

    Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

  • Спасатели у уничтоженного ракетным попаданием торгового центра Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Около двух десятков погибших

    По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

  • Спасатели у разрушенного ракетным попаданием ТЦ Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Поиск и спасение пострадавших

    По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

  • Украинские военные охраняют ТЦ Амстор после ракетного обстрела

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела

    По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

  • Спасатели и волонтеры тушат огонь в ТЦ Амстор, разрушенном в результате попадания ракеты 27 июня

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Борьба с огнем глубокой ночью

    "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

  • Клубы дыма при пожаре в ТЦ Амстор, пострадавшем от ракетного обстрела РФ

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Россия признала ответственность за обстрел

    28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

  • Очевидцы наблюдают за пожаром ТЦ Амстор в Кременчуге, разрушенном в результате ракетного попадания.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Ни слова о гражданских жертвах

    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

  • Женщина кладет мягкую игрушку к импровизированному мемориалу у торгового центра Амстор в городе Кремчуг, разрушенного российской ракетой

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

  • Плачущие близкие погибших в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Скорбь по погибшим

    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


 

Смотреть видео 02:55

Поможет ли западное вооружение разбить российские войска в Украине? (21.06.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсация в бундестаге: канцлер Шольц объявил об отправке Украине ультрасовременных систем ПВО (01.06.2022)  

Почему Украине срочно нужны немецкие вооружения? (23.05.2022)  

Также по теме

People watch as smoke bellows after a Russian missile strike hit a crowded shopping mall, in Kremenchuk, Ukraine, Monday, June 27, 2022. Ukrainian officials say scores of civilians are feared killed or injured after a Russian missile strike hit a crowded shopping mall in the central city of Kremenchuk. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said in a Telegram post Monday that the number of victims was unimaginable, citing reports that more than 1,000 civilians were inside at the time of the attack. (Viacheslav Priadko via AP)

125-й день войны России против Украины: главные события 28.06.2022

От ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли не менее 20 человек, США ввели санкции против "военной машины Путина", Турция одобрила заявку Финляндии и Швеции в НАТО, Путина не ждут на саммите G20.

June 27, 2022, Madrid, Krakow, Spain: NATO Summit official logo is seen on a board two days ahead of the official event in Madrid, Spain on June 27, 2022. (Credit Image: Â© Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire

В Мадриде начался "исторический и трансформационный" саммит НАТО 29.06.2022

Лидеры стран НАТО на своем саммите в Мадриде послушают обращение Зеленского и примут пакет помощи Украине. Также альянс планирует признать Россию крупнейшей угрозой его безопасности.

May 28, 2022, Lysychansk, Luhanska Oblast, Ukraine: A truck can be seen destroyed and on fire at the bridge connecting Severodoonetsk and Lysychansk, Luhansk. As Russian troops launching the offensive from multiple directions, hoping to cut off Ukrainian supplies and reinforcements and gain full control of the Luhansk Oblast, the town of Lysychansk connecting Severodoonetsk is heavily bombarded and sieged. Lysychansk Ukraine - ZUMAs197 20220528_zaa_s197_464 Copyright: xAlexxChanxTszxYukx

126-й день войны России против Украины: главные события 29.06.2022

НАТО приняла новую стратегическую концепцию, в которой Россия объявлена "самой серьезной угрозой" безопасности альянса. Канцлер ФРГ Шольц пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений.

Реклама