 Комментарий: Саммит НАТО - начало новой эры противостояния с Россией | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.06.2022

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Мнения

Комментарий: Саммит НАТО - начало новой эры противостояния с Россией

НАТО не только расширится, но и примет новую стратегию, в которой РФ будет рассматриваться как самая большая угроза, а не как возможный партнер. Это правильный курс против Путина, считает Бернд Ригерт.

Главы государств и правительств - участники саммита НАТО в Мадриде

Главы государств и правительств - участники саммита НАТО в Мадриде

Российский правитель и разжигатель войны против Украины  Владимир Путин просчитался. Он получит не ослабленную НАТО, как ультимативно требовал в начале этого года, а куда более мощный западный альянс. Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО с рекордной скоростью. Двери альянса останутся открытыми - как и было обещано в 2008 году - для Украины, Грузии и других европейских государств. Смертоносные атаки Путина на Украину сплотили НАТО сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны. Поэтому саммит альянса в Мадриде можно с полным правом назвать историческим или началом новой эры.

Обозреватель DW Бернд Ригерт,

Обозреватель DW Бернд Ригерт,

Альянс не только расширится, но и примет новую стратегию, в которой Россия будет рассматриваться как самая большая угроза, а не как возможный партнер. Путин вынуждает Европу, США и Канаду сосредоточиться на обороне на восточном фланге. Это будет иметь далеко идущие последствия для европейских армий и общества. Чтобы справиться с возвращением в Европу войны, мотивированной имперскими взглядами, необходимо больше денег, больше персонала, больше оружия и новое стратегическое мышление. 300 000 солдат, которые будут находиться в состоянии боевой готовности в будущем, - это только начало. Постоянное развертывание сил НАТО на восточном фланге, включая солдат бундесвера, будет необходимо, если Путин продолжит держаться у власти и его система не рухнет.

Вето Турции преодолено 

Турция сняла свое бессмысленное вето против вступления Швеции и Финляндии в альянс как раз к началу саммита. Отказ двум североевропейским странам стал бы значительным ослаблением единства в НАТО. Нельзя было сделать Владимиру Путину такой подарок. В итоге, Турция, Швеция и Финляндия при активном сотрудничестве США сделали то, что можно было ожидать от дружественных государств в разгар одного из самых серьезных кризисов с момента основания НАТО. Они пришли к соглашению ради общего блага. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для укрепления своего внутреннего положения в условиях бушующего экономического кризиса получил некоторые обещания, касающиеся борьбы с терроризмом, послабления по закупке американских истребителей и боеприпасов. Теперь он может представлять себя как сильного правителя, который отстаивает интересы Турции.    

В то же время Швеция и Финляндия могут легко отложить выполнение обещаний, которые они дали Турции. Вопрос об экстрадиции курдских подозреваемых в терроризме в Турцию будет проверен с точки зрения законодательства. Произойдет ли это, зависит от того, сможет ли Турция обеспечить верховенство закона, в чем приходится сомневаться. Взамен Швеция и Финляндия получат больше безопасности и солидарности в альянсе. Восточный фланг НАТО становится еще на 1300 километров длиннее из-за прямой границы Финляндии с Россией. Она должна быть защищена. Именно это обещают Финляндии остальные члены НАТО.

С другой стороны, Финляндия привнесет в альянс прекрасно обученную и оснащенную армию, которая должна сдерживать российские амбиции на севере. Финская и шведская армии станут ценным дополнением к НАТО. Альянс станет сильнее. Солдаты из Финляндии и Швеции вскоре будут также играть более значительную роль в обороне стран Балтии и господстве на Балтийском море.

Будущий курс НАТО определен

Поэтому будущий курс НАТО ясен: совместная защита от российской угрозы: всеми имеющимися средствами, сдерживанием, массивным контингентом войск. То, что считалось навсегда преодоленным в Европе, возвращается с новой силой. Насколько серьезной станет ситуация для НАТО, теперь зависит от исхода российской войны в Украине. Если Украина падет, то следующими объектами путинской мании величия могут стать страны Балтии, Молдова или Грузия. Если нападение России будет отбито, НАТО должна проводить массированную политику сдерживания.

Будущий курс НАТО в значительной степени зависит от ее крупнейшего и самого важного союзника - США. Администрация Байдена твердо привержена альянсу, поэтому беспокоиться не о чем. Но если на выборах в 2024 году победит республиканец или даже Дональд Трамп, НАТО снова скатится в глубокий кризис. Будут ли тогда европейцы настолько "суверенными", чтобы самостоятельно защищать себя, очень сомнительно. На данный момент альянс жив и здоров, но не стоит недооценивать опасность "смерти мозга", как заявлял французский президент Макрон. Тем более, что среди республиканцев хватает политиков, готовых пожертвовать Украиной и пойти на поводу у российских правителей.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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