Комментарий: Путин расширяет НАТО. Теперь на север

В последние недели Финляндия и Швеция развили такую динамику, которая прежде казалась немыслимой. Опросы свидетельствуют о быстро растущей привлекательности идеи вступления в НАТО. В политических дебатах рушатся один за другим все прежние постулаты, как костяшки в идеально расставленном домино. И, похоже, скоро упадет последняя - когда в НАТО поступят официальные заявки Хельсинки и Стокгольма на членство.

Но первую костяшку этого домино опрокинул, точнее, разбомбил сам Путин. С первого же дня войны в Украине он фактически не оставил Швеции и Финляндии другого выбора. Так что одним из последствий его нападения на Украину, скорее всего, станет присоединение еще двух стран к НАТО, в результате чего протяженность границ альянса с Россией удвоится.

Былой нейтралитет Швеции и Финляндии

А ведь прежде для национального самосознания как раз шведов и финнов был так важен принцип неучастия в военных союзах. После окончания наполеоновских войн нейтралитет стал для Стокгольма способом поддерживать баланс между собственными амбициями, с одной стороны, положением и силой страны, с другой, и тем самым предотвращать войны на своей территории. В минувшие десятилетия такой принцип позволил Швеции выступать в роли гуманитарной сверхдержавы и помогать по всему миру в преодолении конфликтов.

Финны на войне с Красной Армией. Зима 1939-1940 годов

В Финляндии в свою очередь еще хорошо помнят зимнюю войну 1939-1940 годов. Вопреки все угрозам, звучавшим из Кремля, мало кто верил, что Красная Армия и в самом деле нападет. Финны сражались с явно превосходящим по силе противником и уступили значительную часть территории своей страны, но отстояли ее независимость. В последующие десятилетия Хельсинки старался не вызывать раздражения Москвы. Нейтралитет был для Финляндии методом обеспечения безопасности и сохранения мира, несмотря на границу с Россией протяженностью в 1300 километров. Но времена изменились.

Ясно, на чьей стороне Хельсинки и Стокгольм

Швеция и Финляндия уже давно не нейтральны. Они участницы Евросоюза и сблизились с НАТО. Ясно, на чьей они стороне. Аннексия Крыма их не на шутку встревожила. Заключены партнерские соглашения с НАТО. То и дело проводятся совместные маневры. И тем не менее о скором членстве в альянсе речи не было. Вместо этого Стокгольм и Хельсинки старались обеспечивать собственную безопасность с помощью сложной комбинации из сотрудничества и соглашений как друг с другом, так и с другими партнерами по ЕС и третьими странами. Но такая модель теперь работать перестала.

Своим нападением на Украину Путин лишил основы такого рода расчеты на севере Европы. Никакого доверия больше нет. Долгое время Хельсинки и Стокгольм избегали давать Москве повод для эскалации. Война показала, что в поводах Путин и не нуждается. И как в такой ситуации найти общий знаменатель сложного уравнения безопасности, когда Путин готов применять насилие, как ему вздумается? Когда он видит врагов, в ком захочет? Ответ для Швеции и Финляндии представляется однозначным: только пятая статья Североатлантического договора в крайнем случае гарантирует им военную поддержку и тем самым обеспечивает больший уровень безопасности.

Безопасность НАТО зависит и от ситуации вокруг Балтийского моря

Но проблема еще не решена. В Скандинавии просчитывают все новые уравнения безопасности. Членство в НАТО сопряжено с определенными обязательствами и новыми неизвестными. Вот и Москва то и дело предостерегает от такого шага. Если в Финляндии политическая дискуссия уже фокусируется на присоединение к альянсу, то шведы еще медлят - в первую очередь, социал-демократы премьер-министра Магдалены Андерсон. Впрочем, трудно себе представить, что Стокгольм останется в одиночку вне НАТО.

Ясно, что обе страны выполняют критерии членства в НАТО. Неясно лишь, что произойдет в месяцы между заявкой и вступлением в альянс, когда пятая статья еще формально для них действовать не будет. Поэтому хорошо, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил обе страны в готовности Германии оказать помощь, какой бы путь они ни избрали. То, что он приведет их в НАТО, отвечает интересам ФРГ. Ведь безопасность альянса, безопасность Германии зависит и от ситуации вокруг Балтийского моря.

Автор: Маттиас Виссува, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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