Что ждет РФ в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО протяженность общей границы стран-членов альянса с Россией, которую сейчас воспринимают на Западе как враждебную силу, увеличится в два раза - до 2600 км. С одной стороны, при таком раскладе у НАТО значительно увеличится фланг, который нужно защищать. С другой - хорошо обученная и хорошо оснащенная финская армия станет преимуществом для альянса.

"В Финляндии до сих пор существует воинская обязанность. Финляндия могла бы мобилизовать армию в 280 000 солдат. Для современной Европы это довольно большая армия", - говорит Якоб Вестберг, профессор Шведского университета обороны в Стокгольме.

Если Швеция, не имеющая прямой границы с Россией, вступит в альянс, НАТО станет проще проводить операции в Балтийском море. Ведь в таком случае все страны, имеющие выход к Балтийскому морю, кроме России, станут членами альянса.Вступление Швеции в НАТО будет означать переход под контроль альянса территории острова Готланд, с которого можно вести оборону большей части Балтийского моря, а также стран Балтии. "России будет сложнее действовать в Балтийском море. Ведь у Швеции есть пять очень современных подводных лодок, которые дополнят флот Польши и Германии", - отмечает военный эксперт Якоб Вестберг в интервью DW.

Главы правительств Швеции и Финляндии: Магдалена Андерссон (слева) и Санна Марин

Шведские ВВС располагают более чем 100 современными истребителями. Однако за последние десятилетия сухопутные войска Швеции были значительно сокращены, как и во многих странах НАТО. Якоб Вестберг считает, что потребуется десять лет, чтобы изменить эту ситуацию.

С организационной точки зрения принять новых членов в НАТО - не проблема

По данным штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, с военной точки зрения Финляндия и Швеция более или менее готовы к немедленному вступлению в альянс. Армии этих стран сотрудничают с войсками НАТО на протяжении многих лет. Финские и шведские солдаты участвовали в миссии под руководством НАТО в Афганистане. С 2015 года Финляндия и Швеция тесно сотрудничают с США по вопросам оборудования и обучения.

Кроме того, Финляндия и Швеция договорились с НАТО о совместном оборонном планировании и создали совместную военно-морскую боевую группу. "Однако обязательств по взаимопомощи дано не было", - подчеркивает шведский военный эксперт Вестберг. Данное обстоятельство изменится в случае вступления этих стран в НАТО. Предположительно, Финляндия и Швеция также будут участвовать в боевых группах НАТО по обороне стран Балтии. Между тем вопрос о том, следует ли размещать войска НАТО в Финляндии и Швеции, остается открытым.

Большинство финнов - за вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на протяжении нескольких недель дает понять, что она держит курс на членство в НАТО. Парламент Финляндии вскоре обсудит план обороны страны, обновленный после нападения России на Украину. Решение о вступлении Финляндии в альянс должно быть принято до середины лета, а именно: в конце июня.

Для бывшего главы правительства Финляндии Александера Стубба решение уже принято. Ведь, согласно последним опросам, 62 процента финнов выступают за отказ от нынешнего статуса "активного нейтралитета" в пользу союзнических обязательств.

"Нашим населением сейчас движет, как мне кажется, справедливый страх: если Путин может резать своих сестер и братьев в Украине, почему он не может сделать то же самое с Финляндией?", - сказал Стубб в одном из интервью DW. Преобладающее сейчас у финнов чувство - нежелание когда-либо снова остаться один на один с угрозой, подчеркнул Стубб, имея в виду войну против Советского Союза в 1939-1940 годах, когда Финляндия потеряла около девяти процентов своей территории.

Швеция анализирует ситуацию с безопасностью

Шведская позиция несколько более выжидательная. Глава шведского правительства Магдалена Андерссон после встречи со своей финской коллегой заявила, что Стокгольм собирается быстро и всесторонне изучить новую ситуацию в сфере безопасности.

"В Швеции мы считаем, что в течение 200 лет, со времен Наполеона, у нас был мир потому, что мы всегда отвергали военные альянсы", - объясняет эксперт по обороне Якоб Вестберг. Это самовосприятие эффективного нейтралитета теперь под угрозой, добавляет он: "Теперь мы должны совершенно по-другому оценивать ситуацию с безопасностью. Война против Украины стала поворотным моментом".

Для одобрения вступления в НАТО правящей в Швеции Социал-демократической партии придется изменить свою первоначальную позицию по этому вопросу. Осенью в этой стране пройдут выборы. Когда может быть принято решение об отказе от нейтралитета, пока не совсем понятно.

НАТО не против принять новых членов

На недавнем внеочередном саммите НАТО в Брюсселе главы правительств Швеции и Финляндии уже выясняли у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, что скажет НАТО по поводу возможных заявок на членство. В свою очередь Столтенберг не стал скрывать, что поддерживает идею вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Финско-российская граница

Обе страны, будучи западными демократиями и давними партнерами по совместной работе с НАТО, не нуждаются в длительном процессе вступления, который может занять несколько лет с момента приглашения и до фактического приема в клуб. Нынешние 30 стран-членов НАТО должны будут единогласно одобрить заявку Швеции и Финляндии на членство. До сих пор ни одно правительство публично не выступило против этого. Приглашения начать переговоры о вступлении могут поступить уже во время очередного саммита НАТО в Мадриде, запланированного на конец июня.

Россия - против нового расширения НАТО

Как и ожидалось, российское руководство резко критикует возможное расширение НАТО. "Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конвертацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент", - указал 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14 апреля, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО Москве придется "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". "В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - добавил он.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 апреля, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и архитектуры безопасности континента, а также скажется на отношениях с Россией.

Со вступлением в альянс Финляндии НАТО вновь приблизится к границам России. Тогда рубеж альянса будет находиться всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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