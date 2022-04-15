Что ждет РФ в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Война в Украине изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе. Сегодня Финляндия и Швеция всерьез задумываются о перспективе членства в НАТО. Россия критикует планы по расширению альянса.
В случае вступления Финляндии в НАТО протяженность общей границы стран-членов альянса с Россией, которую сейчас воспринимают на Западе как враждебную силу, увеличится в два раза - до 2600 км. С одной стороны, при таком раскладе у НАТО значительно увеличится фланг, который нужно защищать. С другой - хорошо обученная и хорошо оснащенная финская армия станет преимуществом для альянса.
"В Финляндии до сих пор существует воинская обязанность. Финляндия могла бы мобилизовать армию в 280 000 солдат. Для современной Европы это довольно большая армия", - говорит Якоб Вестберг, профессор Шведского университета обороны в Стокгольме.
Если Швеция, не имеющая прямой границы с Россией, вступит в альянс, НАТО станет проще проводить операции в Балтийском море. Ведь в таком случае все страны, имеющие выход к Балтийскому морю, кроме России, станут членами альянса.Вступление Швеции в НАТО будет означать переход под контроль альянса территории острова Готланд, с которого можно вести оборону большей части Балтийского моря, а также стран Балтии. "России будет сложнее действовать в Балтийском море. Ведь у Швеции есть пять очень современных подводных лодок, которые дополнят флот Польши и Германии", - отмечает военный эксперт Якоб Вестберг в интервью DW.
Шведские ВВС располагают более чем 100 современными истребителями. Однако за последние десятилетия сухопутные войска Швеции были значительно сокращены, как и во многих странах НАТО. Якоб Вестберг считает, что потребуется десять лет, чтобы изменить эту ситуацию.
По данным штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, с военной точки зрения Финляндия и Швеция более или менее готовы к немедленному вступлению в альянс. Армии этих стран сотрудничают с войсками НАТО на протяжении многих лет. Финские и шведские солдаты участвовали в миссии под руководством НАТО в Афганистане. С 2015 года Финляндия и Швеция тесно сотрудничают с США по вопросам оборудования и обучения.
Кроме того, Финляндия и Швеция договорились с НАТО о совместном оборонном планировании и создали совместную военно-морскую боевую группу. "Однако обязательств по взаимопомощи дано не было", - подчеркивает шведский военный эксперт Вестберг. Данное обстоятельство изменится в случае вступления этих стран в НАТО. Предположительно, Финляндия и Швеция также будут участвовать в боевых группах НАТО по обороне стран Балтии. Между тем вопрос о том, следует ли размещать войска НАТО в Финляндии и Швеции, остается открытым.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на протяжении нескольких недель дает понять, что она держит курс на членство в НАТО. Парламент Финляндии вскоре обсудит план обороны страны, обновленный после нападения России на Украину. Решение о вступлении Финляндии в альянс должно быть принято до середины лета, а именно: в конце июня.
Для бывшего главы правительства Финляндии Александера Стубба решение уже принято. Ведь, согласно последним опросам, 62 процента финнов выступают за отказ от нынешнего статуса "активного нейтралитета" в пользу союзнических обязательств.
"Нашим населением сейчас движет, как мне кажется, справедливый страх: если Путин может резать своих сестер и братьев в Украине, почему он не может сделать то же самое с Финляндией?", - сказал Стубб в одном из интервью DW. Преобладающее сейчас у финнов чувство - нежелание когда-либо снова остаться один на один с угрозой, подчеркнул Стубб, имея в виду войну против Советского Союза в 1939-1940 годах, когда Финляндия потеряла около девяти процентов своей территории.
Шведская позиция несколько более выжидательная. Глава шведского правительства Магдалена Андерссон после встречи со своей финской коллегой заявила, что Стокгольм собирается быстро и всесторонне изучить новую ситуацию в сфере безопасности.
"В Швеции мы считаем, что в течение 200 лет, со времен Наполеона, у нас был мир потому, что мы всегда отвергали военные альянсы", - объясняет эксперт по обороне Якоб Вестберг. Это самовосприятие эффективного нейтралитета теперь под угрозой, добавляет он: "Теперь мы должны совершенно по-другому оценивать ситуацию с безопасностью. Война против Украины стала поворотным моментом".
Для одобрения вступления в НАТО правящей в Швеции Социал-демократической партии придется изменить свою первоначальную позицию по этому вопросу. Осенью в этой стране пройдут выборы. Когда может быть принято решение об отказе от нейтралитета, пока не совсем понятно.
На недавнем внеочередном саммите НАТО в Брюсселе главы правительств Швеции и Финляндии уже выясняли у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, что скажет НАТО по поводу возможных заявок на членство. В свою очередь Столтенберг не стал скрывать, что поддерживает идею вступления Швеции и Финляндии в альянс.
Обе страны, будучи западными демократиями и давними партнерами по совместной работе с НАТО, не нуждаются в длительном процессе вступления, который может занять несколько лет с момента приглашения и до фактического приема в клуб. Нынешние 30 стран-членов НАТО должны будут единогласно одобрить заявку Швеции и Финляндии на членство. До сих пор ни одно правительство публично не выступило против этого. Приглашения начать переговоры о вступлении могут поступить уже во время очередного саммита НАТО в Мадриде, запланированного на конец июня.
Как и ожидалось, российское руководство резко критикует возможное расширение НАТО. "Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конвертацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент", - указал 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14 апреля, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО Москве придется "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". "В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - добавил он.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 апреля, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и архитектуры безопасности континента, а также скажется на отношениях с Россией.
Со вступлением в альянс Финляндии НАТО вновь приблизится к границам России. Тогда рубеж альянса будет находиться всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
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