 Подавляющее большинство финнов видят в России военную угрозу | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2022

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Европа

Подавляющее большинство финнов видят в России военную угрозу

Большинство жителей Финляндии считают, что угроза исходит из Кремля, а сами россияне - хорошие люди. Ожидается, что уже в мае-июне Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО.

Военнослужащий финской армии

Военнослужащий финской армии

Подавляющее большинство финнов - 84 процента - видят в Россию угрозу для своей страны из-за российской вооруженной агрессии в Украине, следует из обнародованных во вторник, 12 апреля, результатов опроса, проведенного финским Экономическим и политическим форумом (EVA). За прошедший год число жителей Финляндии, полагающих, что Россия представляет для их страны серьезную военную угрозу, увеличилось на 25 процентов. Лишь шесть процентов опрошенных не видят в России никакой угрозы.

Эксперты EVA отмечают, что столь мрачные взгляды большинства финнов объясняют, почему большинство населения страны выступает ныне за вступление Финляндии в НАТО. Примечательно, что, по мнению финнов, проблемой является не российский народ, а руководство РФ. Подавляющее большинство респондентов считает россиян приятными людьми.

Стремление в НАТО

Война России в Украине всколыхнула дебаты о вступлении в НАТО не только в Финляндии, но и в соседней Швеции. Обе эти страны являются тесными партнерами НАТО, но не членами альянса. Финляндия, имеющая совместную с РФ границу протяженностью в 1300 км, стремится к скорейшему присоединению к НАТО. Наблюдатели ожидают, что Хельсинки подаст заявку на вступление в альянс уже в мае-июне, а Швеция уже летом последует примеру своего соседа.

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб не считает, что его страна может подвергнуться нападению со стороны России в ходе процесса присоединения к Североатлантическому альянсу. "Я не испытываю обеспокоенности по этому поводу. Небольшие попытки запугивания действительно имеют место, но они лишь усиливают желание финнов вступить в НАТО", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, обнародованном 12 апреля.

По мнению Стубба, конкретные шаги по вступлению в НАТО Финляндия предпримет уже в конце апреля или в мае. "Я полагаю, что процесс ратификации начнется после саммита НАТО в Мадриде в июне, и я тут не вижу никаких препятствий. Мне кажется, что все согласны с тем, что мы станем ценным приобретением для НАТО, учитывая нашу подготовку и размеры нашей армии, которая почти не имеет себе равных в альянсе", - отметил экс-премьер Финляндии.

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    Автор: Александра Елкина


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