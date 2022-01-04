Комментарий: Путин гонит финнов в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем предновогоднем обращении заявил, что требования России о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности и затрагивают интересы финнов. Финляндия сохраняет право в любой момент, не прося ни у кого разрешения, подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, сообщила позднее финская премьер-министр Санна Марин.

А ведь еще недавно Финляндию приводили в пример Украине как страну, которая десятилетиями тесно сотрудничала с СССР и не вступала в НАТО, сохраняя при этом независимость. Что же изменилось?

Чего боятся финны

Еще в начале декабря тот же финский президент Ниинистё, на фоне стремительно радикализирующейся ситуации вокруг Украины, рассуждал о необходимости учитывать интересы России. А многие эксперты и политики, включая мудрого председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, советовали Украине брать пример с Финляндии, которая входит в ЕС, но не вступила в НАТО.

Иван Преображенский

Все изменил российский ультиматум коллективному Западу, который, помимо требования предоставить гарантии безопасности, включал в себя и пункт о запрете на расширение НАТО в будущем. В Кремле, сконцентрировав на украинских границах, по данным зарубежных разведок, более чем стотысячную группировку войск, и мыслями тоже, похоже, сконцентрировались вокруг Украины. Иначе говоря, нацелившись на переговоры с НАТО и США, путинская дипломатия решила игнорировать Евросоюз и страны, которые не входят сейчас в Североатлантический альянс, хотя и находятся от России в непосредственной близости.

Финны просто не могли спокойно смотреть на происходящее. Для них расширение "зоны безопасности" России в том виде, как это предлагает Кремль, означает отказ от собственной безопасности, возвращение в полузависимое положение, в котором страна находилась при СССР, когда Москва могла запретить Финляндии принять план Маршалла или позднее вступить в Европейское экономическое сообщество.

Советско-финская война 2.0?

Надо заметить, что в Кремле практически не скрывают, что, по их мнению, права принимать решение о вступлении в НАТО у Финляндии, по сути, нет. Это якобы прямо вытекает из мирного договора, подписанного в Париже еще в 1947 году, который резко ограничил военные возможности финской армии.

Правда, говорят об этом не официальные представители, а многочисленные пропагандисты, которые и сейчас, при первом же упоминании о возможности вступления в НАТО, забились в истерике и заговорили, ни много ни мало, сразу об угрозе Санкт-Петербургу и возвращении к положению перед так называемой "зимней" советско-финской войной.

Официально же Кремль не возражает против расширения военных возможностей Финляндии включая даже недавнюю покупку современных американских истребителей. Но при одном жестком условии - сохранении внеблокового статуса соседней страны.

Для самой же Финляндии право на вступление в НАТО - сильнейший аргумент в области безопасности. Пока такая возможность сохраняется, финнам гарантировано уважительное отношение со стороны России. Если вдруг, даже в теории, зайдет речь о запрете на расширение альянса, Финляндия автоматически оказывается один на один с Кремлем, а это, как показывает и прошлый опыт "финляндизации", и история многих других стран, означает попадание в зависимость от России, вхождение в ее зону влияния.

Ультиматумом на ультиматум

Не секрет, что более 50% финнов традиционно выступают против вступления их страны в НАТО. Но известно также, что в последние годы, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, количество сторонников вхождения Финляндии в альянс стабильно растет.

И вот Москва сама, своей собственной неумелой внешней политикой ультиматума и шантажа, дала этим сторонникам как среди финнов, так и в самом НАТО новый сильный аргумент. В тех же США ведь тоже немало тех, кто считает, что нужно припугнуть сейчас Москву присоединением Финляндии к НАТО.

С этой точки зрения, в последние годы никто не сделал больше для укрепления и расширения Североатлантического альянса, чем Владимир Путин. Вначале российский президент всего за несколько месяцев сумел переубедить украинцев, до этого в большинстве не желавших вступать в НАТО. Теперь так получилось, что борясь все за ту же Украину, он начинает переубеждать и финнов.

И тут надо понимать, что шансов на то, что требование России о нерасширении альянса будет принято, практически нет. Это - радикальное поднятие Путиным ставок перед переговорами, чтобы добиться чего-то более умеренного. Разумеется, если это вообще не простой предлог для начала войны.

Зато психологический эффект в виде долгосрочного изменения настроений тех же финнов останется надолго. Страх быстро не забывается. Таким образом, потеряв большинство союзников и партнеров, все более радикализующийся Кремль теперь принуждает отказываться от своего нейтралитета и внеблоковые страны. Дальновидной такую политику не назовешь.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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