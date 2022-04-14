Комментарий: Москва толкает НАТО к расширению на север

Если бы российское руководство, если бы Владимир Путин все еще воспринимали рациональные аргументы, Москве стоило бы задуматься о том, что и Финляндия, и Швеция, похоже, находятся в шаге от того, чтобы подать заявку о вступлении в НАТО.

Две стабильные демократии, которые нельзя заподозрить в каком-либо милитаристском авантюризме и которые на протяжении многих лет избегали вступления в какие-либо политические союзы, теперь ищут убежища под зонтиком оборонного альянса. Однако ожидать, что в Москве задумаются о том, что это фундаментальное изменение в политике безопасности со стороны Финляндии и Швеции фактически было вынужденным из-за поведения России, не стоит.

Нарратив Москвы о заговорах

В итоге на северо-западе своей страны Владимир Путин получит именно то, чего он хотел избежать любой ценой при помощи вторжения РФ в Украину: больше, а не меньше НАТО. Конечно, Москва будет продолжать пропагандистски раскручивать свой конспирологический нарратив об агрессивной НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к бедной России.

Финляндия и Швеция, однако, явно полагают, что больше не могут позволить себе принимать это во внимание. Во время холодной войны слово "финляндизация" многие на Западе считали обидным. Финны же относились к этому иначе. То, что Хельсинки сегодня отказывается от проверенной концепции, говорит о многом.

Автор: Петер Штурм, обозреватель отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung

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