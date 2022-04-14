Комментарий: Москва толкает НАТО к расширению на север

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Финляндия и Швеция, годами сохранявшие нейтралитет, хотят оказаться под защитой НАТО. Это должно заставить руководство РФ задуматься, считает обозреватель FAZ Петер Штурм.
Если бы российское руководство, если бы Владимир Путин все еще воспринимали рациональные аргументы, Москве стоило бы задуматься о том, что и Финляндия, и Швеция, похоже, находятся в шаге от того, чтобы подать заявку о вступлении в НАТО.
Две стабильные демократии, которые нельзя заподозрить в каком-либо милитаристском авантюризме и которые на протяжении многих лет избегали вступления в какие-либо политические союзы, теперь ищут убежища под зонтиком оборонного альянса. Однако ожидать, что в Москве задумаются о том, что это фундаментальное изменение в политике безопасности со стороны Финляндии и Швеции фактически было вынужденным из-за поведения России, не стоит.
В итоге на северо-западе своей страны Владимир Путин получит именно то, чего он хотел избежать любой ценой при помощи вторжения РФ в Украину: больше, а не меньше НАТО. Конечно, Москва будет продолжать пропагандистски раскручивать свой конспирологический нарратив об агрессивной НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к бедной России.
Финляндия и Швеция, однако, явно полагают, что больше не могут позволить себе принимать это во внимание. Во время холодной войны слово "финляндизация" многие на Западе считали обидным. Финны же относились к этому иначе. То, что Хельсинки сегодня отказывается от проверенной концепции, говорит о многом.
Автор: Петер Штурм, обозреватель отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.
Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: