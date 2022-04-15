МИД РФ предупредил Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и архитектуры безопасности континента, а также скажется на отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зачем это нужно альянсу - понятно. Цель - продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией - неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, членство в Североатлантическом альянсе не способно укрепить национальную безопасность Финляндии и Швеции, они "автоматически окажутся на натовской "передовой". "Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике", - сказала она. Представитель МИДа признала, что "выбор - за властями Швеции и Финляндии". "Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии", - добавила дипломат.

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом

Обсуждение вопроса о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО началось на фоне российского вооруженного вторжения в Украину. Британская газета The Times со ссылкой на источники писала, что обе страны могут вступить в альянс уже летом 2022 года. Финляндия в случае вступления в НАТО будет иметь самую протяженную среди всех стран альянса границу с Россией - более 1300 километров. Граница между Финляндией и Россией проходит всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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