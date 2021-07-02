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Фото: Russian Foreign Ministry/REUTERS
Мария Захарова
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ.
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Новости
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Посол России вызван в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"
Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"
Дипломат Борис Бондарев подписал приговор репутации МИД России, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
24.05.2022
24 мая 2022 г.
Как "последний журналист с Украины" стал "экстремистом" в РФ
Как "последний журналист с Украины" стал "экстремистом" в РФ
Роман Цимбалюк проработал 13 лет корреспондентом агентства УНИАН в РФ. Почему он был вынужден вернуться в Киев?
Политика
13.01.2022
13 января 2022 г.
Выборы в России: где придумали "Умное голосование"
Выборы в России: где придумали "Умное голосование"
Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, считает МИД РФ. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
Политика
13.09.2021
13 сентября 2021 г.
Берлин назвал ошибкой разницу дат в отчете ОЗХО о Навальном
Берлин назвал ошибкой разницу дат в отчете ОЗХО о Навальном
В первой версии доклада была указана неверная дата, во второй версии ее исправили, пояснили в МИД ФРГ.
Политика
14.07.2021
14 июля 2021 г.
Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата
Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата
Глава эстонского МИДа назвал решение Москвы безосновательным. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
Политика
07.07.2021
7 июля 2021 г.
Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ
Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ
Реагируя на решение Москвы, Мартиньш Стакис отметил, что ему "и в Риге есть чем заняться".
Политика
02.07.2021
2 июля 2021 г.
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