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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Фото: Russian Foreign Ministry/REUTERS

Мария Захарова

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

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Новости

4 февраля 2024 г.

Посол России вызван в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

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Контекст

Российский дипломат Борис Бондарев

Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"

Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"

Дипломат Борис Бондарев подписал приговор репутации МИД России, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика24 мая 2022 г.
Журналист Роман Цимбалюк

Как "последний журналист с Украины" стал "экстремистом" в РФ

Как "последний журналист с Украины" стал "экстремистом" в РФ

Роман Цимбалюк проработал 13 лет корреспондентом агентства УНИАН в РФ. Почему он был вынужден вернуться в Киев?
Политика13 января 2022 г.
Карикатура Сергея Елкина - рука "МИД" держит гигантскую лупу над зданием Пентагона, на котором можно прочитать "Умное голосование".

Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, считает МИД РФ. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
Политика13 сентября 2021 г.
Реанимобиль с Алексеем Навальным у клиники "Шарите" в Берлине 22 августа 2020 года

Берлин назвал ошибкой разницу дат в отчете ОЗХО о Навальном

Берлин назвал ошибкой разницу дат в отчете ОЗХО о Навальном

В первой версии доклада была указана неверная дата, во второй версии ее исправили, пояснили в МИД ФРГ.
Политика14 июля 2021 г.
МИД России

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Глава эстонского МИДа назвал решение Москвы безосновательным. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
Политика7 июля 2021 г.
Мэр Риги

Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ

Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ

Реагируя на решение Москвы, Мартиньш Стакис отметил, что ему "и в Риге есть чем заняться".
Политика2 июля 2021 г.
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