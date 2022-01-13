Как "последний украинский корреспондент в РФ" стал "экстремистом"

Журналист и блогер Роман Цимбалюк 13 лет проработал корреспондентом информационного агентства УНИАН в России. Его называют "единственным украинским журналистом, аккредитованным в РФ". В декабре 2021 года после сообщений о вызове в прокуратуру по делу об "экстремизме" Цимбалюк уехал в Украину. Об угрозах личной безопасности и свободе слова в России журналист рассказал в интервью DW.

Deutsche Welle: Роман, вы говорите, что были единственным украинским журналистом, аккредитованным в России? А когда вы стали "единственным"?

Роман Цимбалюк: То, что я действительно был и остаюсь единственным аккредитованным при МИД России репортером из Украины, - не самое большое достижение в моей жизни. Я в этом случае ничего не сделал, здесь нужно благодарить российское государство, которое с 2014 года понемногу выдавило всех украинских репортеров, но одного оставило, чтобы его показывать. Когда-то на вечеринке радиостанции "Эхо Москвы" я встретил Марию Владимировну Захарову и она сказала: "Это последний украинский корреспондент, мы его бережем". Это было несколько лет назад, сейчас ситуация изменилась. Пожалуй, это судьба, так случилось. На моем месте мог бы быть любой другой репортер.

- Стоила ли работа в корпункте в России всех рисков, давления, дискомфорта?

- Это интересно, когда на твоих глазах меняется все государство. Люди, казалось бы, такие же, как ты, с которыми ты даже пьянствуешь, вы ходите друг к другу в гости, а потом наступает момент и ты становишься "бандеровской с**ой". Вот так. Интересно, как меняются отношения с людьми, как они начинают оправдывать преступления своего государства. Я говорю об очень ярких случаях.

- Почему вы оставались в России, если там была такая атмосфера?

Роман Цимбалюк на одной из пресс-конференций Владимира Путина в декабре 2019 года

- Я же вам сказал - было интересно следить за этим. На самом деле, я к этому относился просто. Когда все эти события начинались, я позвонил своему папе, а он мне сказал: "Сынок, не волнуйся, Украина была, есть и будет". Я папу послушал, он прав, даже сейчас, в 2022 году, когда официальные и не очень официальные лица РФ нам грозят всяческими наказаниями, уничтожением.

- Решится ли Россия на вторжение в Украину?

- Зависит от готовности Украины. Собственно, почему я там в РФ стал "экстремистом", потому что я им сказал, что если "вы пересечете украинскую границу с оружием в руках, вас будут убивать".

- То есть, именно поэтому в отношении вас в России заводят (пока что) административные производства?

- Они (прокуратура Москвы. - Ред.) решили вызвать меня на "допрос" по статье об "экстремизме" за то, что я "разжигаю вражду к россиянам и российским властям" (адвокат Николай Полозов сообщал о вызове Цимбалюка для заведения админдела по ст. 20.3.1 КоАП о разжигании вражды. - Ред.)... Но эту часть о пересечении границы с оружием в руках не упоминают нигде.

У меня есть собственный Youtube-канал, лозунгом которого является "называть вещи своими именами". И я их называл "русскими оккупантами" - тем, кем они являются. И не надо обижаться, потому что российский флаг над Донецком, Луганском и Севастополем. Если это территория Украины, а там российский флаг, то кто они?

- Но об этом вы говорили давно. А почему в прокуратуру вас вызвали именно сейчас?

- Возможно, терпение у кого-то лопнуло, возможно, кому-то показалось, что это слишком… Их войскам рассказывают, что им здесь будет легко, что их будут встречать цветами. Я им говорю: нет, будет по-другому. Возможно, это послужило причиной.

- Поступали ли вам сигналы о том, что вас могут задержать?

- Нет, я этого меньше всего боялся. Когда ты находишься на территории России, ты не можешь уберечься от российского государства, от спецслужб. Поэтому я вообще на этот счет не волновался, ни от кого не скрывался, геолокацию в телефоне не выключал, пользовался "Яндексом", ездил на такси. Кого стоило бояться - понятно. Когда российское телевидение показывает вас по телевизору и говорит: "Это - русофоб, он живет в Москве. Он не любит русских, Россию и призывает к убийству россиян". Об оружии в руках и пересечении границы они почему-то забыли сказать.

- Вас обвиняют в "ненависти к россиянам" и "разжигании вражды". А как вы на самом деле относитесь к россиянам?

- Слушайте, у меня жена - россиянка. Видите, у меня обручальное кольцо.

- Вы собираетесь возвращаться в Россию?

- Увидим. На днях пресс-конференция Лаврова, она будет проходить в онлайн-режиме, я аккредитовался, мне прислали письмо, что я уже аккредитован. Задам вопрос какой-нибудь интересный, если будет возможность.

- Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, пожалела о вашем отъезде. Она написала, что вы "талантливейший человек, талантливый журналист". Какие у вас отношения сложились с Захаровой?

- Классные… (смеётся)

- С другой стороны, она сказала несколько не очень приятных слов в ваш адрес…

- Я вообще отношусь к этому гораздо проще. Она обиделась потому, что на одной публичной площадке я сказал, что у меня могут начаться неприятности на работе из-за того, что меня приглашают в прокуратуру по статье административного кодекса "разжигание вражды", за "экстремизм".

У них там все очень интересно прописано. Если у вас два таких обвинения, это уже "уголовка", это уже до пяти лет. Адвокат мне говорит: "Ты можешь прийти на допрос". Казалось бы, "админка", штраф - 20 тысяч российских рублей или до 100 часов исправительных работ. Коля (Николай Полозов, адвокат Романа Цимбалюка. - Ред.) говорит: "Пойдешь работать, отправят тебя на RT, 100 часов отработаешь…". Это было бы даже интересно.

Но вопрос вот в чем: ты можешь прийти к прокурору, и он скажет: "Роман, вы такой талантливый человек, вы так много снимаете видео, вот смотрите у вас здесь одно видео - это одна административная статья. А вот второе видео - это уже вторая административная статья. Мы вас приветствуем, против вас возбуждено уголовное дело за распространение экстремизма и экстремистских идей. И вообще - вы не любите русских". А я вам уже сказал, что у меня есть алиби в этой части.

- Какое юридическое будущее у этих дел? Доведут ли их до конца?

- Я надеюсь, что это никому не нужно, даже с точки зрения российского государства. Мы сейчас в этом убедимся с Николаем Полозовым, я возьму парашют, извиняюсь - чемодан, и поеду... И все, продолжим работать.

- В России вас еще обвиняют в шпионаже в пользу Украины?

- Я занимался исключительно журналистикой. Но дело в том, что для тоталитарных режимов привычная практика обвинить журналиста в шпионаже. Вот пример - за что осудили Романа Сущенко, знаете? По моим данным, хотя это дело тайное, его интересовали планы России по захвату украинского города Мариуполь. Интересно, да? Россиян в Донбассе нет, но за действия российских войск в Донбассе человека приговорили к очень длительному сроку в тюрьме.

Обвинить человека можно во многом, особенно в Российской Федерации. Но нет, я занимался только журналистикой, чтобы они там не рассказывали. Я не знаю даже, честно говоря, возможно это должно быть комплиментом для меня - 13 лет занимался тем, что, по словам Марии Захаровой, "ходил по ресторанам, кайфовал". Короче не работа, а мечта!

- Список "иноагентов" в России постоянно пополняется, многие журналисты уезжают. Правозащитный центр "Мемориал" закрыли, организацию "Международный мемориал" закрыли. Какое будущее, по вашему мнению, у российской журналистики и российского гражданского общества?

- Все очень просто. Ничего не изменится, и российскому гражданскому обществу ничего не угрожает, потому что этого общества там нет. Точка. Что касается российской журналистики, то не могут все российские журналисты работать в "Новой газете" и на "Эхо Москвы". Несмотря на все нюансы, российской журналистики больше всего в этих средствах массовой информации.

Большинство людей, называющих себя журналистами, репортерами, являются солдатами российских информационных войск. Перед нашим разговором вы меня спрашивали: "А какое у вас отношение к тем или к тем?" Я отвечаю: "Реально со всеми классные отношения в России. Это верно. Единственный нюанс: эти классные личные отношения заканчиваются сразу после команды "огонь". И здесь на самом деле уже нечего добавить".

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