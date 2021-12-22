Комментарий: Любой критик Кремля в РФ - теперь потенциальный преступник

Следственный комитет Российской Федерации 28 сентября 2021 года объявил о возбуждении нового уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") в отношении Алексея Навального и целого ряда сторонников сидящего в тюрьме критика Кремля. На первый взгляд, эта новость кажется проходной: против Навального и его команды возбуждено уже столько дел, что все их и не вспомнить, так что какая разница, что еще придумали в недрах Следственного комитета? К сожалению, разница есть, и она очень существенная.

Политическое дело против Навального

Прежде всего, важно отметить: впервые за всю историю преследований российскими властями Алексея Навального, лично против него выдвинуты чисто политические обвинения. Ранее его обвиняли в мошенничестве, хищениях, легализации преступных доходов, оскорблении ветеранов и совершении других уголовных и административных преступлений, что позволяло утверждать, будто в преследованиях оппозиционера и его сторонников вообще нет никакой политики. Теперь маски сброшены: Навального и его команду прямо обвиняют в деятельности, направленной на "изменение основ конституционного строя в Российской Федерации".

Фёдор Крашенинников, обозреватель DW

Статья УК РФ, обвинения по которой предъявлены Навальному и его соратникам, - очень серьезная. Им вменяют в вину создание и руководство экстремистским сообществом, за что предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Другие члены команды Навального могут быть приговорены к заключению на срок до 6 лет за один факт принадлежности к ней.

Если в рамках задействованной летом этого года против структур Навального статьи об экстремистских организациях силовики могли преследовать только тех активистов и сторонников оппозиционера, кто продолжал сотрудничать с запрещенными организациями после вступления в силу приговора, то статья об экстремистском сообществе позволяет преследовать любого, кто сотрудничал со структурами Навального когда-либо в прошлом. Таким образом, новое обвинение - это не просто еще одно уголовное дело в череде других, а выход на качественно иной уровень преследований не только Алексея Навального и его сторонников, но и всех оставшихся в России критиков Путина.

Признание успехов команды Навального

Есть все основания считать новое уголовное дело реакцией властей России на прошедшие думские выборы, которые фактически превратились в борьбу "Единой России" против предложенной командой Навального стратегии "умного голосования". В ходе кампании оказалось, что медиаресурсы команды сидящего в тюрьме политика способны ощутимо влиять на политическую ситуацию в стране.

Поэтому, вплоть до последнего дня голосования, власти России оказывали беспрецедентное давление на глобальные интернет-компании, добиваясь удаления из магазинов приложений команды Навального, блокировки их видеопродукции, затруднения сбора пожертвований.

Вероятно, что после завершения выборов в Госдуму давление усилится, и отказ интернет-гигантов выполнять новые требования Кремля и полностью заблокировать любую активность критиков Путина может обернуться преследованиями теперь уже сотрудников этих компаний в России.

Кроме того, ужесточение статьи, по которой сторонникам Навального предъявлены новые обвинения, может стать основанием для еще более настойчивых требований их экстрадиции. Сам же Алексей Навальный, судя по всему, получит максимально возможный срок, что позволит на формально законных основаниях держать его в заключении много лет.

Окончательная криминализация оппозиционной деятельности

Последние десять лет структуры Алексея Навального занимались абсолютно легальной деятельностью на глазах всех государственных служб и правоохранительных органов России. Сторонники Навального и он сам открывали счета в российских банках, арендовали офисы, нанимали сотрудников, платили налоги, регистрировали организации и СМИ и много раз пытались учредить политическую партию, во всем следуя российским законам. Призывая людей к участию в митингах и других своих публичных акциях, они неизменно подчеркивали их мирный характер.

Попытка властей задним числом объявить всю эту вполне обычную для оппозиции в любых странах политическую деятельность преступной и противозаконной не может не вызывать тревогу по поводу дальнейшего развития событий в России. Получается, что любой, кто занимается формально все еще законной оппозиционной политической деятельностью в России, должен постоянно думать о том, что спустя некоторое время он может быть объявлен преступником с перспективой сесть в тюрьму на многие годы.

Возможно, в этом и есть основная цель продолжающейся борьбы российских властей с Алексеем Навальным и его структурами - окончательно приравнять любую оппозиционную деятельность к уголовному преступлению, а любое взаимодействие с оппозиционными структурами для граждан России, российских и международных организаций - с соучастием в нем. Вполне очевидна и решаемая задача: к президентским выборам 2024 года не оставить в России никаких возможностей противодействовать переизбранию Владимира Путина.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам? На выборах-2021 в России власти, судя по всему, больше всего боятся "Умного голосования". Сергей Елкин о том, как российские чиновники борются с проектом команды Алексея Навального.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: где придумали "Умное голосование" Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь! Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным? Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Уволены за поддержку Навального. Когда метро работает на вылет СМИ сообщают о массовых увольнениях сотрудников московского метро, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального. Сергей Елкин - о силовом ребрендинге столичной подземки.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что еще Путин может приготовить для Навального? Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет? Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что нужно знать о жизни Навального в Германии В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше? Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику? Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя? Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин? Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания. Автор: Наталья Позднякова

